Herätys: Kaapo Kakko varattiin toisena NHL:ään, grillaaminen on tulokaslaji suomalaisessa ruokakulttuurissa, sää viilenee

Kaapo Kakko varattiin toisena NHL:ään – vasta neljäs suomalainen, joka yltää näin korkeaan varausnumeroon

Kaapo Kakko toimittajien ja kuvaajien ympäröimänä Kanadan Vancouverissa 20. kesäkuuta. Bob Frid / EPA

Leijonissa maailmanmestaruuden voittanut Kaapo Kakko, 18, varattiin NHL:ään toisella varausvuorolla. Kakon varasi New York Rangers. Ennen häntä varattiin vain ennakko-odotusten mukaisesti Jack Hughes. Kakon lisäksi ensimmäisellä kierroksella varattiin peräti kaksi muutakin suomalaista, Lassi Thomson sekä Ville Heinola.

Suhde presidenttiin teki Monica Lewinskystä nettikiusatun – Miten "maailman tunnetuin harjoittelija" pääsi jaloilleen?

Monica Lewinsky AOP

Monica Lewinskystä tuli julkkis yhdessä yössä, kun suhde Yhdysvaltain presidenttiin Bill Clintoniin paljastui tammikuussa 1998. 24-vuotias nainen joutui valtaisan ryöpytyksen kohteeksi, ja hän koki jääneensä yksin kantamaan häpeää. Jos suhde olisi paljastunut #metoo-aikakaudella, suhtautuminen presidentin ja Valkoisen talon nuoren harjoittelijan suhteeseen olisi todennäköisesti saanut erilaisen sävyn.

Ny rillataan! Grillaaminen on tulokaslaji suomalaisessa ruokakulttuurissa

Avotulella paahtaminen ja grillaaminen ovat nykyään olennainen osa suomalaista kesäarkea, mutta historiallisesti tarkasteltuna tulella paahtaminen ei ole kuulunut suomalaiseen ruokaperinteeseen. Ismo Pekkarinen / AOP

Grillaaminen on olennainen osa suomalaisten kesänviettoa. Ruoan valmistus avotulella on kuitenkin varsin tuore tulokas. Vielä sukupolvi sitten ruokaa paahdettiin avotulella lähinnä erä- ja metsästysretkillä. Ruokalehdillä on keskeinen rooli grillaamisen yleistymisessä.

Sörkan katupojista se alkoi jo sata vuotta sitten – Sini Hursti, 34, jatkaa auttamistyötä jo neljännessä polvessa

Sini Hursti Helsinginkadun Hurstin Valinnassa. Antti Haanpää / Yle

Sini Hursti on aloittanut hiljattain Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö -yhdistyksen toiminnanjohtajana. Sörnäisissä toimintansa alun perin aloittanut yhdistys jakaa ruoka-apua ja vaatteita, järjestää itsenäisyyspäivä- ja joulujuhlia sekä lähettää joulupaketteja vähävaraisille. Apua tarvitsevia riittää edelleen jonoksi asti, mutta leipäjonoilla on nykyisin myös ekologinen tehtävä: hävikkiruoan jakaminen.

Sää viilenee hieman – juhannuspäivä paikoin erittäin tuulinen

Juhannuspäivän sääennuste. Ilmatieteen laitos

Suomeen virtaa hieman viileämpää ilmaa. Lämpötilat laskevat 5...10 astetta juhannusaaton lukemista. Koleinta on Lapissa, missä sataa paikoin runsaasti vettä. Maan keskiosassa tulee päivän aikana sade- ja ukkoskuuroja ja sää on erittäin tuulinen. Pohjanmaan maakunnissa tuulenpuuskat ovat vaarallisen voimakkaita. Aurinkoisinta ja lämpimintä on etelässä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.