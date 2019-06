Opposition mies Ekrem Imamoğlu aikoo voittaa Istanbulin sunnuntaiset pormestarinvaalit ja kutsua sitten presidentti Erdoğanin kylään

Vielä puoli vuotta sitten Ekrem Imamoğlu oli paikallispormestari Istanbulin läntisessä Beylikdüzün kaupunginosassa. Monikaan ei häntä tuntenut.

Mutta sunnuntain vaalien lähestyessä oppositio toivoo hänestä sukeutuvan tulevaisuuden haastaja presidentti Recep Tayyip Erdoğanin rakentamalle hallintojärjestelmälle.

Oppositiopuolue CHP:n 49-vuotias ehdokas uhkuu itsevarmuutta, kun hän haastaa pormestarinvaalien uusinnassa presidentti Erdoğanin valitseman ehdokkaan, entisen ministerin Binali Yildirimin.

– Kertokaa kaikille, että Imamoğlu tulee tuomaan rauhaa, oikeutta ja omaatuntoa tähän kaupunkiin, Imamoğlu lupasi kannattajilleen Istanbulissa, kun Yle seurasi hänen kampanjointiaan vaalien alla.

Ekrem Imamoğlu on pitänyt päivittäin useita puheita kampanjabussinsa katolta. Kemal Aslan

Imamoğlu arvostelee suorasukaisesti tapaa, jolla Erdoğanin AK-puolue on johtanut Istanbulia viimeiset 25 vuotta. Oppositioehdokas ei myöskään epäile, etteikö hän pystyisi muuttamaan sen kaiken.

Imamoğlu vastaa erityisesti Erdoğanin vastustajien kaipuuseen saada itselleen vahva edustaja – ei ainoastaan pormestaria Istanbulille. Erdoğanin valta on jatkunut jo 17 vuotta.

"Kaikki muuttuu todella hyväksi"

Iskulause on yksinkertainen: kaikki muuttuu todella hyväksi.

Imamoğlu nappasi lauseen kampanjabussinsa vieressä juosseen teinipojan suusta.

– Tuo usko riittää meille, Imamoğlu hihkaisee videolla, jonka hänen puoluetoverinsa ikuisti tilanteesta.

Voimantunto ei tule tyhjästä.

Ihmiset tykkäävät Imamoğlun tavallisuudesta. Kemal Aslan

Tuoreimmat gallupit ennustavat voittoa vaihtelevin luvuin. Arvostetun Konda-tutkimuslaitoksen kysely povasi lähes 9 prosenttiyksikön etumatkaa (siirryt toiseen palveluun)Yildirimiin ja mahdollisesti jopa yli puolta kaikista kaupunkilaisten äänistä.

Maaliskuun paikallisvaaleissa Imamoğlu voitti Yildirimin vain hyvin pienellä erolla, mutta pormestarinvaali päätettiin uusia AK-puolueen vaatimuksesta. Keskusvaalilautakunta teki päätöksen kovan paineen alla, kieltäydyttyään ensin AK-puolueen vaatimuksesta laskea kaikki äänet uudelleen. Imamoğlu kutsuu vaaleja kaapatuiksi.

Imamoğlu teki vaikutuksen valvomalla herkeämättä vaaliuurnia ja ääntenlaskua, kun valtiollinen Anadolu-uutistoimisto selityksittä keskeytti tulosten julkistamisen vaali-iltana. CHP:n vaalivirkailijat ja vapaaehtoiset nukkuivat äänisäkeillä suojellakseen ääniä.

Tällä kertaa tavallisista istanbulilaisista on värvätty vapaaehtoisia vielä enemmän.

Jos AK-puolue olisi voittanut, ei uusintoja olisi järjestetty, Imamoğlu sanoi vastikään myös STT:lle (siirryt toiseen palveluun) sähköpostitse. AK-puolueen mielestä CHP esiintyy uhrina ja esittää asiat väärässä valossa.

Vuoden 2014 vaaleissa Imamoğlu nappasi voiton Beylikdüzün kaupunginosassa Islanbulissa. Jo tuolloin kampanjassa oli mukana paljon naisia – ja merkittävissä tehtävissä. Kemal Aslan

Imamoğlu yllätti jo kerran 2014

Jo viisi vuotta sitten paikallisvaaleissa Imamoğlu yllätti voittamalla AK-puolueen johtaman Istanbulin kaupunginosan CHP:lle.

Läntinen Beylikdüzü Istanbulin ulkorajalla olikin ainoa kaupunginosa, jonka oppositio onnistui voittamaan itselleen AK-puolueelta. Se oli pieni mutta tärkeä valonpilkahdus oppositiolle, joka oli lähes kannatuksensa pohjalla.

Imamoğlu tuli tunnetuksi turkkilaisittain epätavallisella johtamistyylillään Beylikdüzün pormestarina. Hän panosti viihtyisyyteen ja kehitti viheralueita.

Ensi töikseen hän perusti köyhiin kortteleihin 'solidaarisuustaloja', joissa tarjottiin maksutta asianajajapalveluita, terveydenhoitotukea ja muuta avustusta hyödyntäen kaupunkilaisten omia mahdollisuuksia.

Kävijöiltä ei kysytty poliittista suuntautumista tai pyydetty äänestämään CHP:tä, sanoo Imamoğlusta kirjan kirjoittanut toimittaja. Kaksi vuotta sitten julkaistu kirja, Rakas johtajani Ekrem Imamoğlu - epätavallinen tarina menestyksestä ja johtamisesta (vapaasti suomennettuna), maalaa kuvaa kunnianhimoisesta miehestä.

– Oli selvää, että hän pyrkisi vielä tärkeämpiin tehtäviin Turkin politiikassa, sanoi kirjan kirjoittanut Şirin Mine Kılıç Ylelle.

– Mutta hän ei ole ollenkaan tyypillinen poliitikko. Hän on mitä ystävällisin ja tavallisin ihminen. Hän on lisäksi hyvin suunnitelmallinen ja kurinalainen.

Vaimo Dilek Imamoğlu on ollut kampanjassa näyttävästi vierellä. Hän on koulutettuna naisena voimakas osoitus Turkin maallisesta puolesta. Kemal Aslan

Eikä Imamoğlu peittele kunnianhimoaan. Istanbulin kaupunginjohtajan paikasta ponnisti presidentiksi myös itse presidentti Erdoğan voitettuaan Istanbulin pormestarin paikan paikallisvaaleissa vuonna 1994.

Kılıç työskenteli Imamoğlun vaalikampanjassa 2014 Beylikdüzüssä ja vaikuttui ehdokkaasta. Miehen tiimissä ja puolueessa oli puolet naisia – ja he olivat tärkeissä rooleissa, eivät vain apulaisina. Lisäksi hänellä oli paljon intoa ja jo monta kaupunkiprojektia täysin valmiiksi suunniteltuna.

– Ajattelin jo silloin, että muidenkin täytyy tutustua häneen. Harmittelin vain, kun kirja ei myynyt.

Nyt kirjasta on painettu jo yhdeksän painosta.

"Olemme täysin kyllästyneitä edeltäjiin"

Kadulla haastatellut istanbulilaiset kertovat muutoshaluunsa monta syytä. Kyse ei ole vain Imamoğlun persoonasta.

Kaupunkilaisia tuskastuttavien asioiden lista on pitkä: Turkin talousongelmat, edellisvuosien korruptiosyytökset, Erdoğanin valta-asema, huono ilmapiiri sekä hallinnon sukulaisten ja lähipiirin suosimisen.

– Edeltäjät (AK-puolue) tekivät paljon 25 vuodessa, sitä ei voi kiistää, mutta olemme jo täysin kyllästyneitä heihin, sanoi eläkeläismies Müfit.

– Turkissa moni asia on menossa pieleen. Olisi paljon sanottavaa, mutta ei ole helppo puhua. Ei tämä ole Suomi tai Sveitsi tai Saksa, hän jatkoi.

Monia istanbulilaisia suututti vaalien uusiminen, ja siksi he tukevat Imamoğlua. Toisiin vetoaa tämän ystävällinen ja hyväntuulinen tyyli, jossa hän varoo visusti loukkaamasta Erdoğanin kannattajia, mutta puhuu asioista suoraan.

Ekrem Imamoğlu on kisannut AK-puolueen ehdokasta Binali Yildirimiä vastaan tiukassa raossa. Pääsy esimerkiksi presidentti Erdoğanin hallinnon valvomille tv-kanaville on ollut työlästä. Kemal Aslan

Hallituksen kykenemättömyys korjata heikkenevää taloutta on monille yksi tärkeimmistä syistä olla äänestämättä Erdoğanin ehdokasta.

Myös kurdimielisen HDP-puolueen kannattajat kallistuvat Imamoğlun puolelle. HDP:n vangittu entinen puolueenjohtaja Selahattin Demirtaş asettui Imamoğlun tueksi vankilasta käsin lähettämällään twiitille yli 1,2 miljoonalle äänestäjälleen Istanbulissa.

Hallitus ei halua uudistaa taloutta esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston, IMF:n ohjelmalla, vaan syyttää ulkovaltoja "taloussodasta" Turkkia vastaan. Talousministerinä toimiva Erdoğanin vävy ei onnistunut vakuuttamaan ulkomaisia sijoittajia, ja niin valuuttapako jatkuu.

– Talous on rapakunnossa. Kohta iskeydymme pohjalle. Dollari ja euro kallistuvat. Maatalous on lopussa, luettelee kolmekymppinen Serdal.

Hän ja moni muu Turkissa haluaa nyt vain vakuuttua siitä, että "kaikki muuttuu todella hyväksi".

Myyntimies ja jalkapalloilija

Imamoğlu on Erdoğanin tavoin syntynyt Turkin konservatiivisessa koillisessa nurkassa Mustanmeren rannalla.

Myös Imamoğlu pelasi nuorena poikana jalkapalloa. Mutta toisin kuin Erdoğan, Imamoğlu pisti hanttiin isälle, kun tämä yritti saada hänet pois pelikentältä.

Lopulta Imamoğlu sai liikealan opintonsa loppuun ja työskenteli pitkään isänsä rakennusalan perheyrityksessä. Hän piti myös jonkin aikaa omaa ravintolaa Istanbulissa. Ravintola tarjoili turkkilaisia köfte-lihapullia.

Isä kertoo Kiliçin kirjassa, että Imamoğlu oli erinomainen myyntimies, joka kauppasi asuntoja vaivatta.

Myyntimiehen elkeitä saattoi olla huomaavinaan myös Imamoğlun kampanjoinnissa Istanbulissa. Imamoğlu kävi kampanjansa suurimmaksi osaksi bussin katolta, jonne hän nousi tervehtimään kuulijoita mikrofoniin puhuen.

Ekrem Imamoğlu nappasi kampanjan iskulauseen "kaikki muuttuu todella hyväksi" teinipojan puheesta vaalitaistelun alussa. Kemal Aslan

Sadat kuulijat hihkuivat hänet nähdessään. Turkin liput heiluivat ja kyltit sanoivat: "Tervetuloa vuosikausia odottamamme johtaja" ja "Tervetuloa toivoni aurinko".

Imamoğlu kiersi viikkokaupalla – päivittäin kolme, neljä paikkaa tai kokoontumista kaupungissa. Hänen oli näyttäydyttävä ja puhuttava mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle "livenä", koska hän pääsi vain vähän esiintymään Turkin hallinnon valvomassa valtamediassa.

Atatürkin aatteiden seuraaja

Kun Imamoğlu puhui Bayrampaşassa kampanjabussin katolta, vierellä seisoi vaimo Dilek Imamoğlu. Vaaleatukkainen 44-vuotias vaimo on ollut useina päivinä mukana kampanjoimassa. Ehkäpä näyttämässä, että tässä on Mustafa Kemal Atatürkin perustaman maallisen Turkin kasvatti: koulutettu nainen ja julkishallinnon maisteri, joka tekee parhaillaan tohtorinväitöskirjaa.

Imamoğlu on useasti painottanut ihalevansa Atatürkiä ja tämän aatteita. Tämä on ilahduttanut Erdoğanin pitkäaikaisimpia arvostelijoita, joiden mielestä Erdoğan uhkaa Atatürkin perinnettä islamilaiskonservatiivisuudellaan.

AK-puolueen nousu vuonna 2002 haastoi Turkissa siihen asti suositun ja tuolloin armeijankin tukeman länsimaistumisaatteen. Kaikilla elämänaloilla ihannoitiin ja korostettiin maallisuutta ja länsimaisuutta, ainakin näennäisesti.

Mutta AK-puolue on 17-vuotisen hallinnon aikana tuonut uskontoa kouluihin ja kasvattanut alun perin imaameja kasvattavien koulujen lukumäärää. Naisten päähuivit on sallittu julkisen sektorin työpaikoilla ja uskonnollisuutta on muutenkin nostettu hyveeksi ja uudeksi normiksi. Tämä on harmittanut etenkin Turkin liberaaleja naisia ja nuoria.

– Olemme muuttuneet suorastaan joksikin Lähi-idän valtioksi viime 17 vuoden aikana, harmitteli istanbulilainen opiskelija Kaan Bayrampasassa.

"Miksi kutsuitte minut vasta nyt?"

Asetelma vaaleissa on alusta asti ollut Imamoğlulle todella epäedullinen. Häntä ruodittiin ja riepoteltiin päivittäin hallinnon valvomassa valtamediassa, johon hänellä ei itsellään ollut pääsyä. Yhdessä vaiheessa Imamoğlua ei edes mainittu nimeltä vaan häntä kutsuttiin ainoastaan "CHP:n ehdokkaaksi".

Suosion kasvaessa hän pääsi kuluneella viikolla esiintymään valtamediassa peräti kaksi kertaa, tuikiharvinaisessa suorassa väittelyssä Yildirimin kanssa Turkin Fox-kanavalla sekä suorassa haastattelussa valtiollisella TRT-kanavalla.

Ekrem Imamoğlu uhkuu itsevarmuutta. Hän lupaa oikeutta ja omaatuntoa Istanbuliin. Kemal Aslan

Erityisesti esiintyminen Erdoğanin hallinnon tiukasti valvomalla TRT-kanavalla oli harvinainen tilaisuus. Hän antoikin juontajien kuulla kunniansa.

– Kutsuitte Ekrem Imamoğlun ensimmäistä kertaa sitten paikallisvaalien. Muistatteko montako kertaa Yildirim on ollut TRT:n ruudulla? Minä putosin jo laskuista. Miksi ette näyttäneet minua? Saitteko käskyn olla näyttämättä Ekrem Imamoğlua? hän tivasi.

Sitten Imamoğlu kertoi myös heille, että hän aikoo voittaa sunnuntaina ja kutsua presidentti Erdoğanin vieraakseen Istanbulissa.

– Maanantaina aloitamme työt ja silloin kaikki tulevat kunnioittamaan kansan tahtoa, hän sanoi hiljaisiksi käyneille TRT:n juontajille.

– He sanoivat myös arvoisasta presidentistä, että hänestä ei tulisi edes kaupunginvirkailijaa. Mutta tämän kansan tahto nosti hänet Istanbulin kaupunginjohtajaksi, ja se nosti hänet presidentiksikin. Siksi kaikki tulevat kunnioittamaan sitä, kun minut valitaan.

Olemme jättäneet jutusta pois haastateltujen istanbulilaisten sukunimet, vaikka he eivät sitä itse pyytäneet. Turkissa kansalaisetkin voivat joutua herkästi syytteeseen mielipiteensä ilmaisemisesta.

