Tunnettu kolumnisti sanoo Trumpin raiskanneen hänet tavaratalon sovituskopissa 1990-luvulla – presidentti kiistää syytökset

Muotilehti Ellen kolumnisti E. Jean Carroll syyttää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia raiskauksesta 1990-luvun puolivälissä.

Carrollin, 75, mukaan raiskaus tapahtui luksustavaratalo Bergdorf Goodmanissa New Yorkissa, jossa he olivat törmänneet sattumalta. Hän kuvailee tapausta New York -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Carroll mukaan raiskaus tapahtui joko syksyllä 1995 tai keväällä 1996.

Trump on kiistänyt syytökset, kertoo uutistoimisto AFP. Presidentti sanoi, ettei ole koskaan tavannut Carrollia. Trumpin mielestä Caroll yrittää vain saada huomiota tulevalle kirjalleen.

Carroll kertoi tapauksista ystävilleen, muttei poliisille

1990-luvun puolivälissä Trump oli tunnettu kiinteistömoguli. Carrollilla oli puolestaan televisio-ohjelma Kysy E. Jeanilta. He olivat tunnistaneet toisensa ja alkaneet vitsailla aluksi hyvässä hengessä.

Carroll kuvailee, miten kaksikko oli yllyttänyt tosiaan kokeilemaan alusvaatteita. He olivat menneet sovituskoppiin, jossa Trump oli Carrollin mukaan raiskannut hänet.

– Heti kun sovituskopin ovi sulkeutui, hän hyökkäsi ja työnsi minut vasten seinää niin, että löin pääni aika pahasti. Hän laittoi suunsa huulilleni, Carroll kuvailee New York -lehdessä.

Carroll sanoo kertoneensa tapauksesta aikoinaan kahdelle toimittajaystävälleen. Toinen heistä oli kehottanut häntä ilmoittamaan poliisille. Toinen taas oli varoittanut Trumpilla olevan niin paljon asianajajia, ettei asia etene kuitenkaan.

Molemmat toimittajat vahvistivat New York -lehdelle muistavansa tilanteen. Carroll ei raportoinut tapausta poliisille, sillä hän pelkäsi seurauksia.

Ainakin 16 naista on nyt syyttänyt Trumpia ahdistelusta

Aiemmin 15 naista on syyttänyt Trumpia ahdistelusta, mutta hän on kiistänyt syytökset. Valkoinen talo on syyttänyt naisia yrityksistä mustamaalata presidenttiä.

Carroll sanoo, että epäröi asian kertomista julkisesti myöhemmin, sillä muut Trumpia ahdistelusta syyttäneet naiset ovat joutuneet niin kovan julkisen ryöpytyksen alle.

Carroll kuvailee artikkelissaan myös muita miehiä, joita hän syyttää seksuaalisesta väkivallasta. Yksi heistä on CBS televisiokanavan entinen toimitusjohtaja Les Moonves. Hän joutui eroamaan vuonna 2018 tehtävästään ahdistelusyytösten vuoksi.

Myös Moonves kiisti Carrollin syytökset.