Iso takaisku Turkin valtapuolueelle – Oppositio voittamassa Istanbulin pormestarinvaalit

Istanbulin uusintavaaleja on pidetty etukäteen testinä Turkin demokratialle ja islamilaisen valtapuolue AKP:n asemalle.

Turkin oppositio on voittamassa Istanbulin kaupungin tärkeät pormestarinvaalit. Uusintavaalien tulos on merkittävä takaisku Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanille.

Turkin suurinta oppostiopuoluetta CHP:tä edustava Ekrem Imamoğlu johtaa ääntenlaskentaa 53,6 prosentilla, kertoo uutiskanava CNN Türk.

Hänen vastaehdokkaansa valtapuolue AKP:tä edustavan Binali Yıldırımin äänisaalis on 45,4 prosenttia, kun äänistä on laskettu 94,5 prosenttia.Yıldırım on toiminut muun muassa pääministerinä ja parlamentin puhemiehenä.

Yıldırım on myöntänyt tappionsa ja onnitellut Imamoğlua, kertoo uutistoimisto Reuters.

Imamoğlu oli vielä hiljattain tuntematon paikallispormestari Istanbulin Beylikdüzün kaupunginosassa. Hänen kampanjassaan on ollut myönteinen viesti, joka on puhutellut monia turkkilaisia.

– Kaikki muuttuu todella hyväksi, kampanjan iskulause kuului.

Vaalit uusittiin vilppisyytösten vuoksi

Istanbulilaiset äänestivät pormestarista jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä.

Turkin valtapuolue AKP koki kirvelevän tappion Istanbulissa maaliskuussa järjestetyissä paikallisvaaleissa. Imamoğlu voitti Yıldırımin silloin täpärällä 13 000 erolla.

AK-puolue syytti oppositiota vaalivilpistä, mikä johti lopulta pormestarinvaalin uusimiseen. Oppositio on syyttänyt AKP:tä vaalien kaappaamisesta.

Binali Yildirim kampanjoi Istanbulissa lauantaina. Erdem Sahin / EPA

Istanbulin pormestarinvaalien uusinnassa onkin monien arvioiden mukaan ollut kyse paljon enemmästä kuin vain paikallisvaaleista. Monien arvioiden mukaan testissä on ollut Turkin vaalijärjestelmän uskottavuus ja tulevaisuus.

Ilmapiiriä kuvastaa se, että oppositio mobilisoi valtavan määrän tarkkailijoita vahtimaan äänestyspaikkoja vaalivilpin estämiseksi.

Isku Turkin presidentin Erdoğanin vallalle

Vaalit on nähty myös testinä pitkään hallinneen presidentti Erdoğaninasemalle. Istanbul on Turkin suurin kaupunki ja taloudellinen keskus, jossa on yli kymmenen miljoonaa äänioikeutettua.

Istanbul on tärkeä Erdoğanille myös henkilökohtaisesti, sillä se on presidentin kotikaupunki. Erdoğanin oma poliittinen nousu alkoi, kun hänet valittiin Istanbulin pormestariksi vuonna 1994.

Erdoğan tuki vaaleissa Yıldırımiä.

Erdoğan on hallinnut Turkkia ensin pääministerinä, sitten presidenttinä vuodesta 2003 lähtien. Hänen hallintonsa otteet ovat tiukentuneet vuosi vuodelta – sananvapaus, ihmisoikeustilanne ja oikeusvaltio ovat murentuneet.

Myös Turkin talous on ajautunut kasvaviin vaikeuksiin viime vuosina.

Tyytymättömyys näkyi maaliskuussa järjestetyissä paikallisvaaleissa. Valtapuolue AKP menetti niissä myös pääkaupunki Ankaran oppositiolle.

Monet oppositiohenkiset turkkilaiset näkevät Imamoğlussa mahdollisen haastajan Erdoğanille.

Recep Tayyip Erdoğan äänesti Istanbulissa sunnuntaina. Adem Altan / AFP

