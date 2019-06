Herätys: Erdoğanin valtapuolueelle tappio, Pride-viikko alkaa, taivaalla pilvipeitettä

Istanbulilaiset yltyivät koviin voitonjuhliin – opposition Imamoğlu voitti pormestarinvaalit

Turkissa oppositiopuolue CHP:n ehdokas Ekrem Imamoğlu voitti Istanbulin pormestarinvaalien uusinnan. Tulos oli istanbulilaisille helpotus, kirjoittaa toimittaja Ayla Albayrak Istanbulista. Sunnuntai osoitti, että vaaleilla ja kansan tahdolla on yhä väliä, ja sitä juhlittiin niin, että olut loppui monesta kioskista kesken.

Pride-viikko alkaa: Suomen suurin kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma on yhdenvertaisuuden juhlaa

Lähes satatuhatta ihmistä osallistui Pride 2018-marssiin viime vuonna. Berislav Jurišić / Yle

Suomen suurin kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma alkaa tänään Helsingissä. Pride-viikko antaa äänen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville ja juhlistaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia. Viikko huipentuu lauantaina kulkueeseen, joka keräsi viime vuonna 100 000 ihmistä.

Liikenteen palveluiden kehittäjä: Suomessa odotetaan, että liikenteen sähköistyminen tapahtuu itsestään

Markku Pitkänen / Yle

Sähköpotkulautoja, pyöriä, autoja. Älykännyköihin on tarjolla yhä enemmän eri sovelluksia, joilla saa käyttöönsä liikenteen palveluita. Miten liikkumisemme muuttuu lähivuosina? Kysyimme uusia palveluita kehittäneeltä liikennetekniikan diplomi-insinööri Sonja Heikkilältä, kuinka liikkuminen muuttuu ja on jo muuttunut.

Hallitus lupaa elvyttää vaelluskalakantoja, mutta näyttää vihreää valoa uudelle Kemijoen voimalalle

Sirpa Paatero eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 12. kesäkuuta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Vesivoimayhtiö Kemijoki Oy valmistautuu uuden vesivoimalan rakentamiseen Kemijokeen Rovaniemen Sierilässä. Voimalaitokset tuhosivat yli 70 vuotta sitten Kemijokeen vaeltaneen lohen. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi vaelluskalojen elvytys ja vaellusesteiden purkaminen. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) ei näe ristiriitaa Sierilän rakentamisen ja hallitusohjelman välillä.

Pilviä pukkaa, sää vaihtelee

Yle

Suuressa osassa maata on maanantaina pilvistä, sadekuurojakin nähdään. Itä-Suomi ja Kainuu kärsii paikoin ukkosesta. Aurinkoisinta ja poutaisinta on rannikolla. Hatusta ei tarvitse pitää kiinni, sillä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.