Australia evakuoi kahdeksan Isis-lasta al-Holin leiriltä – myös suomalaisia lapsia samalla leirillä

Kahdeksan australialaista lasta evakuoitiin sunnuntaina al-Holin Isis-leiriltä Syyriasta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Lapset evakuoitiin salaisessa operaatiossa avustusjärjestöjen kanssa. Sydney Morning Heraldin (siirryt toiseen palveluun) mukaan heidät kuljetettiin ensin Syyriasta Irakiin, josta matkan on määrä jatkua kohti Australiaa.

Australian pääministeri Scott Morrison kertoi maan tiedotusvälineille, että lasten evakuointipäätöstä ei tehty kepein perustein.

– Australian kansallinen turvallisuus on aina ollut tärkein näissä asioissa. Se, että vanhemmat vievät lapsensa sotatoimialueelle on halveksittavaa. Lapsia ei kuitenkaan pidä rangaista vanhempiensa tekemistä rikoksista, Morrison sanoi.

Aiemmin tänä vuonna Morrison sanoi, että hän ei aio vaarantaa ihmishenkiä saadakseen australialaisia pois leireiltä.

Tiedonhankinta: Erja Tuomaala / Yle, Grafiikka: Tanja Ylitalo / Yle

Kolme nyt Australiaan matkalla olevista Isis-lapsista on Sydneyssä syntyneen Isis-taistelija Khaled Sharroufin lapsia. He ovat 8-, 16- ja 17-vuotiaita. Nuorin lapsista on poika ja teini-ikäiset ovat tyttöjä. Vanhimmalla lapsella, Zaynabilla on kaksi omaa lasta, jotka ovat kaksi- ja kolmevuotiaita. Lisäksi hän on viimeisimmillään raskaana. Zaynab naitettiin hänen isänsä taistelutoverille hänen ollessaan 13-vuotias.

Sharrouf kauhistutti maailmaa viisi vuotta sitten lataamalla Syyriasta Twitter-tililleen valokuvan, jossa hänen 7-vuotias poikansa piteli irtonaista päätä.

Sharrouf ja hänen vaimonsa Tara Nettleton veivät viisi lastaan Syyriaan vuonna 2014, kertoo australialainen uutiskanava 9news verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Kahden lapsen on kerrottu kuolleen isänsä vierellä pommi-iskussa Raqqassa vuonna 2017. Nettleton kuoli umpilisäkkeen tulehduksen aiheuttamiin komplikaatioihin vuonna 2015.

Nettletonin äiti on kampanjoinut lapsenlastensa kotiuttamisen puolesta voimakkaasti. Lapset ovat olleet al-Holin leirillä Syyriassa Isisin viimeisenä linnakkeena pidetyn Baghuzin murtumisen jälkeen.

Kolme muuta Australiaan matkalla olevaa lasta ovat 9newsin mukaan Melbournesta lähtöisin olleen, myös taisteluissa kuolleen Yasin Rizvicin lapsia. He ovat 6–12-vuotiaita, kaksi poikaa ja tyttö.

Yle vieraili ensimmäisenä suomalaismediana Al-Holin Isis-leirillä Syyriassa. Leirillä asuu yhteensä 70 000 ihmistä, heidän joukossaan jopa yli 40 suomalaista.

Puolet suomalaisista haluaa Isis-lapset takaisin Suomeen

Yle uutiset vieraili noin 74 000 ihmisen al-Holin leirillä toukokuussa. Pakolaisleirillä on pulaa lähes kaikesta ja leirin vaikeissa oloissa on kuollut noin 200 lasta. Esimerkiksi hygienian ylläpitäminen on hankalaa vedenpuutteen takia. Vettä saa hakea säiliöistä, mutta se on usein loppu. Lääkärit Ilman rajoja on varoittanut, että puutteellinen vedenjakelu voi johtaa jopa siihen, että lapsia menehtyy keskikesällä nestehukkaan.

Viisi suomalaisnaista kertoi Ylelle haastattelussa elämästään leirillä. Kaikki viisi haluavat palata Suomeen. He sanovat olleensa kotiäitejä. Naisten mukaan al-Holin leirillä on yhteensä 44 suomalaista. Heistä 11 on äitejä ja lapsia on 33.

Pääministeri Antti Rinteen mukaan Isisin alueelle lähteneitä ja nyt al-Holin leirillä Syyriassa olevia suomalaisia on perustuslain mukaan lähtökohtaisesti autettava tarvittaessa. Hänen mukaansa leirillä olevia suomalaislapsia on kyettävä auttamaan tavalla tai toisella.

– Siellä leirillä on täysin syyttömiä lapsia vaarallisissa olosuhteissa, Rinne sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) perjantaina.

Aikuisten kohdalla Suomen on selvitettävä mahdolliset riskit, mutta Rinteen mukaan jokaisella suomalaisella on perustuslain mukaan oikeus saapua Suomeen.

Ylen teettämän kyselyn mukaan noin puolet suomalaisista haluaa Suomen hakevan suomalaislapset pois Isis-leiriltä, äitien paluuta tukee vain joka neljäs.

Lue myös:

HS: Pääministeri Rinteen mielestä Isis-leirillä olevia suomalaisia on lain mukaan autettava (21.6.)

Isisin uhreja auttanut lääkäri vaatii: Al-Holin Isis-leirin lapset on erotettava heti äideistään (19.6.)

Terrorismitutkija käyttäisi harkintaa Isis-naisten palaamisessa – "Lasten kohdalla varauduttava traumoihin, mutta myös radikalisoitumiseen"(14.6.)

Ranska haki Isis-orpojaan turvaan ja myös Norja on luvannut tehdä samoin – äitejä harva Euroopan maa haluaa takaisin(13.6.)

Ylen kysely: Puolet kansasta haluaa Suomen hakevan suomalaislapset pois Isis-leiriltä, äitien paluuta tukee vain joka neljäs(10.6.)

Suomalaisäidit haluavat pois vaarallisesta ja likaisesta Isis-leiristä – Lapsia on kuollut vaikeissa oloissa (25.5.)

Suomalaiset Isis-naiset kertovat poikkeuksellisessa haastattelussa elämästään Syyriassa: "Lapset ovat kaikki, mitä minulla on" (24.6.)