Istanbul iski nyrkin pöytään – Imamoğlun voittoa juhlittiin myöhään yöhön

ISTANBUL – Kun on sen aika, kansalaiset osaavat kyllä iskeä nyrkin pöytään.

Näin kiteytti sunnuntai-iltana istanbulilainen Bilal Çağlayan sen jälkeen kun Istanbulin pormestarinvaalien uusintojen alustavat tulokset oli julkistettu. Tämä presidentti Recep Tayyip Erdoğanin AK-puolueen entinen kannattaja uskoi – kuten sen vannoutuneet vastustajatkin – että oppositioehdokas Ekrem Imamoğlu voitti myös maaliskuun paikallisvaalit mutta että vaalit "varastettiin".

Uusintoja vaatimalla vaatinut AK-puolue tuskin arvasi odottaa tällaista iskua. Imamoğlun kannatus vain kasvoi vaalien lähestyessä.

Kävikin tarkalleen kuten kaksi päivää aiemmin eräässä gallup-kyselyssä oli ennustettu. Opposition ehdokas Ekrem Imamoğlu voitti pormestarin paikan saatuaan 54 prosenttia istanbulilaisten äänistä ja vallassa olevan AK-puolueen ehdokas Binali Yildirim hävisi saatuaan 45 prosenttia. Erotus on massiivinen, kun kyseessä on 16-miljoonainen Istanbul, peräti 800 000 ääntä.

– Tänään 16 miljoonaa istanbulilaista on uudistanut uskonsa demokratiaan ja oikeuteen, Imamoğlu sanoi tulosten valmistumisen jälkeen.

Tuore pormestari on kaikesta huolimatta luvannut olla lietsomatta kostomielialaa. Hän tarjosi ensi töikseen rauhaa Erdoğanin hallinnolle.

Erdoğan onnitteli Imamoğlua voitosta sosiaalisessa mediassa. Presidentti pysyi vaali-iltana visusti poissa televisioruuduista, joista valtaosa turkkilaisista seurasi Istanbulin vaalien tuloksia. Tulos oli epäilemättä kova pala: Erdoğan näkyi pitäneen omaa ja puolueensa asemaa itsestäänselvyytenä.

Vaalien kovat läksyt

Demokratia ei tule ilmaiseksi. Sen ovat nyt turkkilaiset jos ketkä oppineet nähdessään kaikkien demokraattisten arvojen rapautuvan vuosi vuodelta. Toimittajille Turkki on yhä maailman suurin vankila. Ja maanantaina alkaa taas uusi joukko-oikeudenkäynti vuoden 2013 Gezi-mielenosoituksista.

Nämä vaalit vaativat paljon istanbulilaisilta. Monet matkustivat kaupunkiin pelkästään äänestämään, jotkut ulkomailta asti. Oppositiopuolue CHP, joka aiemmissa vaaleissa oli ollut leväperäisempi, oli valmistautunut näihin huolella. Yhteensä 200 000 vaalityöntekijää oli valvomassa, ettei mitään epämääräistä tapahdu uurnilla – eikä valtaosa ollut puolueen jäseniä vaan sisuuntuneita tavallisia kaupunkilaisia.

Mutta muuttuuko kaikki nyt hyväksi? Imamoğlun iskulause lupasi niin. Kaikki muuttuu todella hyväksi. Ongelmia on kuitenkin kasaantunut vuosien ajan lähes kaikilla aloilla, taloudessa ja ulkopolitiikassa.

– Emme tiedä sitä. Muutaman vuoden päästä on taas vaalit. Mutta Erdoğan voi hävitä ne. Imamoğlukin voi hävitä, Çağlayan vastasi.

Siinä olikin se toinen läksy.

Who cares! Nyt juhlitaan

Istanbulin liberaaleimmissa kaupunginosassa juhlittiin kaduilla myöhään yöhön. Autot ajelivat rinkiä, tööttäilivät ja nuoret roikkuivat ikkunoista heilutellen Turkin lippuja ja Imamoğlun kuvia. Muutaman auton avoimesta ikkunasta pauhasi maallisen Turkin perustajaa Mustafa Kemal Atatürkiä ylistävä marssilaulu. "Eläköön Mustafa Kemal Pasha (Atatürk), eläköön! Nimesi kirjoitetaan timanttikiveen!"

Keskiyöllä oluet olivat loppumassa monesta Beşiktaşin kaupunginosan kioskikaupasta, vaikka oikeastaan alkoholia ei lain mukaan saa myydä iltakymmenen jälkeen. Kukaan ei piitannut – who cares!

Beşiktaşin kaltaisissa vapaamielisissä kaupunginosissa oli selvää, ettei islamilais-konservatiivinen Yildirim pärjäisi.

Todella odottamatonta olikin, että Imamoğlu voitti myös AK-puolueelle ennen uskollisissa, konservatiivisissa Fatihin ja Üsküdarin kaupunginosissa.

Vaaleilla on väliä

Päällimmäinen tunne oli monella helpotus. Helpotusta tunnettiin ennen kaikkea ajatuksesta, että demokratian pohja ei ollutkaan täysin pudonnut. Vaaleilla oli yhä merkitystä, kansan sana ja ääni painoi vielä jotakin.

Helpotusta tunnettiin siitäkin, että vaalit ovat ohi ja ettei uusia ole näköpiirissä. Koko Turkki on uupunut viime vuosien poliittisesta myllerryksestä ja Erdoğanin jakavasta ja itsevaltaisesta hallitsemistyylistä.

– Erdoğanilla on yksi iso vika. Aina vain "minä tein sitä ja tätä". Aina vain "minä, minä, minä". Näettehän te sen itsekin, että hän elää kuin sulttaanin hovissa, sanoi taksinkuljettaja Metin sunnuntai-iltana.

Viimeiseksi vaan ei vähiten, kurdit

Jos demokratia on voittanut tällä kertaa, on siitä kiittäminen ainakin osaksi myös kaupungin reilusti yli miljoonaa kurdiäänestäjää. Tai oikeammin, kurdimielisen HDP-puolueen kannattajaa. HDP ei laittanut omaa ehdokasta kisaamaan vaan kehotti äänestäjiään tukemaan Imamoğlua "fasismia vastaan".

Se on suuri uhraus tietäen, ettei Imamoğlun puolue CHP ole juuri tehnyt mitään kurdivähemmistön hyväksi, päinvastoin. CHP:llä on sormensa pelissä siinä, että kymmeniä kurdipolitiikkoja on vangittu, heidän joukossaan HDP:n suosittu entinen johtaja Selahattin Demirtaş.

CHP hyväksyi kolme vuotta sitten kansanedustajien ja näin ollen Demirtaşin ja muiden syytesuojan poistamisen, vaikka kurdipoliitikot varoittivat sen seuraksista. Silti päiviä ennen vaaleja Demirtaş välitti Twitterissä Imamoğlua tukevan viestin.

Laittaako Imamoğlu nyt itsensä likoon Istanbulin pormestarin arvovallallaan ja yrittää auttaa poliittisia vankeja sekä Demirtaşia saamaan vapautuksen? Ja jos, niin saako hän siihen tukea turkkilaisilta?

Olisiko tässä se vaikein läksy.

