Esko Huhdan tontille ilmaantui toinen omistaja vuosikymmenten takaa ja nyt hänet häädettiin rakennuksineen – uusi käänne toi apua läheltä

Traktori peruuttaa kohti pientä mökkiä, isomman mökin terassia puretaan. Punkalaitumella asuvan Esko Huhdan tontilla on tiistaina käynnissä kova muuttourakka talkoolaisten avulla.

– Toivottavasti isompi mökki lähtee ehjänä liikkeelle. Piiput voivat kyllä hajota, Huhta sanoo.

Esko Huhdalla on aikaa kesäkuun loppuun saakka siirtää rakennukset tontilta, jonka hän osti itselleen. Eläkeläinen ei olisi ikinä uskonut, että 500 euron tontista voi tulla 50 000 euron kulut.

Helsinkiläisen entisen muurarin piti palata viettämään rauhallisia eläkepäiviä kotiseudulleen. Toisin kävi.

Yle kertoi viime viikolla, kuinka Esko Huhdan tontille ilmestyi toinen omistaja vuosikymmenten takaa, vaikka kaikkien papereiden piti olla kunnossa.

Harvinaisen omistussotkun taustalla on monia virheitä. Maanmittauslaitos oli esimerkiksi myöntänyt myyjälle lainhuudon vuonna 2011, vaikka kiinteistö oli kertaalleen myyty vuonna 1995.

Rakennukset siirrettiin Esko Huhdan naapurin maille nosturilla ja traktorilla. Jani Aarnio / Yle

Sotku on pitkä ja sekava. Tiistaina Esko Huhta yrittää keskittyä muuttoon. Pitkä riita on vienyt Huhdan terveyden, ja hän liikkuu pyörätuolilla ja rollaattorilla.

– Tänään koetetaan kaikki viedä pois. Ei tämä ole helppo paikka, ihan hirveää on. Yöt ovat huonoja, Huhta kertoo tontilla.

Häätötontin myyjä sanoo noudattaneensa saamiaan ohjeita

Esko Huhdalle vuonna 2015 kiistellyn tontin myynyt nainen on varmaankin yhtä hämmentynyt syntyneestä omistussotkusta ja sen johtamisesta häätöön kuin tontin ostajakin.

Myyjä, vuonna 1937 syntynyt maatalon emäntä ja hänen asioitaan omistuskiistassa hoitava tyttärensä eivät halua tulla nimellään julki asian käsittelyssä. He ovat antaneet asianajajalleen Heikki Rantaselle luvan kertoa heidän näkemyksensä tapahtumien kulusta.

Emäntä sai testamenttilahjoituksena vuonna 1994 noin tuhannen neliön tontin, jonka hän myi rakennuksineen 2 000 markalla. Toukokuussa vuonna 1995 ostajana oli ”perustettavan yhtiön lukuun” Oy Tasa-Tulos Ab, jonka edustajana toimi Börje Juhani Heikkilä.

Kului vuosia, kunnes vuonna 2010 Punkalaitumen kunnan rakennustarkastaja kiinnitti huomiota käyttökelvottomiksi ränsistyneisiin rakennuksiin ja kehotti kiinteistön ostanutta Tasa-Tulosta siistimään tontin.

Esko Huhta osti tontin 500 eurolla, eikä olisi uskonut, mitä siitä seuraa. Jani Aarnio / Yle

Tässä yhteydessä yritys ilmoitti, ettei se omista kiinteistöä, vaan sen omistavan yhtiön osakkeet on luovutettu turkulaiselle liikemiehelle.

Kiinteistölle ei ollut haettu lainhuutoa, vaan se oli yhä vuonna 1994 lahjan antaneen nimissä.

– Tämän jälkeen Maanmittauslaitokselta ja Punkalaitumen kunnasta oltiin yhteydessä päämieheeni ja kehotettiin häntä hakemaan lainhuuto tonttiin oman saantonsa perusteella. Päämieheni menetteli saamansa ohjeen mukaan ja hänelle myönnettiin lainhuuto vuonna 2011, asianajaja Heikki Rantanen sanoo.

Puhelimitse ja keskustelemalla saatuja neuvoja on ollut vaikea näyttää toteen. Esimerkiksi Maanmittauslaitos on ilmoittanut, ettei heillä ole ollut myyjän mainitsemaa henkilöä töissä.

Korvauksia käsitellään käräjillä perjantaina

Vuonna 2015 Esko Huhta oli kiinnostunut ostamaan tontin ja selvitti mahdollisuudet saada sinne rakennusluvat. Kun kunnasta näytettiin vihreää valoa, Huhta osti tontin 500 eurolla.

Tässä välissä Tasa-Tuloksen perustettavan yhtiön lukuun ostaneen kiinteistön omistajaksi ilmaantui Pro Ictus, jonka edustajana Börje Juhani Heikkilä on toiminut. Maanmittauslaitos myönsi nyt lainhuudon Pro Ictukselle.

– Punkalaitumen kunta on suorittanut hallintaselvityksen huolimattomasti, sillä rakennusluvan myöntämisen aikaan lainhuutorekisteristä olisi jo ilmennyt, että Pro Ictuksen lainhuutohakemus on saapunut maanmittauslaitokselle. Huhdan hallinta oli epäselvä, eikä rakennuslupaa olisi saanut myöntää, Heikki Rantanen arvostelee.

Esko Huhta on haastanut myyjän oikeuteen ja vaatii korvauksia. Asia ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa perjantaina. Huhta aikoo taistella lisäksi vielä kunnan ja kaupan vahvistajan kanssa.

– Tämä on niin iso juttu, en päästä virheen tehneitä menemään.

Huhta on arvioinut menettäneensä noin 50 000 euroa.

Esko Huhta menee asumaan naapurin mökkiin vuokralle. Jani Aarnio / Yle

Olipa oikeuden päätös mikä tahansa, Huhta jäänee kärsimään tappion. Kiinteistön myyneen emännän pienestä eläkkeestä ei ole millä maksaa.

Esko Huhtaa avustavan Pirkanmaan oikeusaputoimiston oikeusavustaja Jaana Helenius totesi aiemmin Ylen haastattelussa, että tilanne muodostuu kohtuuttomaksi Huhdalle.

– Useissa eri instansseissa on tapahtunut virheitä ja kärsijä on loppujen lopuksi Huhta.

Auttaja ilmestyi naapurista

Esko Huhta alkoi olla jo epätoivoinen häätöpaperit saatuaan, kunnes auttaja ilmestyi naapurista. Paikallinen maanviljelijä Ilkka Mäkelä tutustui papereihin ja tarjosi apua. Hän on tiistaina siirtämässä Huhdan rakennuksia omalle tontilleen.

Esko Huhta herkistyy.

– En tuntenut ennen Ilkka Mäkelää, morjestin vain. Kun Ilkka kuuli häädöstä, hän soitti, tuletko Esko meille katsomaan.

Ilkka Mäkelä ja muut naapurit päättivät auttaa Esko Huhtaa. Jari Hakkarainen / Yle

Rakennukset menevät Mäkelän tontille, jonka mökissä Huhta alkaa asua vuokralla.

– Naapuriapua löytyy. Ihan vesi tuli silmiin, niin hyvät oli tunnelmat.

Ilkka Mäkelän mukaan päällimmäinen syy oli auttaminen.

– Esko on kokenut vääryyttä. Aikaisemmin tontilla oli kaatopaikka. Esko teki tästä siistin paikan ja sitten hän joutuu häädettäväksi. Se oli päällimmäinen syy.

Esko Huhtaa surettaa, miten mökki selviää muutosta. Jani Aarnio / Yle

Vielä on epäselvää, saako kunnalta lupaa siirtyville rakennuksille. Mäkelän puolesta rakennukset saavat olla hänen tontillaan niin kauan kuin Esko Huhta haluaa.

Ilkka Mäkelän mukaan kunnan ja viranomaisten pitäisi olla nykyistä tarkempia, ettei vastaavaa enää tapahtuisi kenellekään muulle.

– Kun alkaa rakentaa, pitäisi viranomaisten pystyä kertomaan, omistatko tontin. Rakennuslupaa ei saisi antaa ennen kuin asiat ovat kunnossa. Jos viranomainen antaa rakennusluvan, pitää uskoa, että siihen saa rakentaa.

Esko Huhdan rakennukset viedään nyt eri tontille. Jani Aarnio / Yle

Punkalaitumen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Martti Mölsä (sin.) sanoo, että Esko Huhta on joutunut syyttömänä henkilönä kärsimään tapauksessa.

Mölsä sanoo, että ensimmäinen virhe on tapahtunut, kun ensimmäinen ostaja ei ole hakenut lainhuutoa. Kunnan rakennusvalvonta on toiminut Mölsän mukaan puolestaan oikein.

– Kaikki on mennyt ihan laillisesti. Kun rakennuslupaa on myönnetty, on ollut kauppakirja ja alle kolmen kuukauden lainhuuto-ote.

Kunta ei voi Mölsän mukaan tarkistaa koko ajan rekisteristä, onko lainhuuto tuore.

Mitä tontille tapahtuu Huhdan häädön jälkeen?

Kiinteistön omistavalla Pro Ictuksella ei ole käyttösuunnitelmia tontille. Se saa Huhdan häädön jälkeen kasvaa horsmaa.

