Tanska evakuoi ensimmäisen Isis-lapsen leiriltä Syyriasta – 13-vuotiasta poikaa on ammuttu selkään

Tanska evakuoi ensimmäistä kertaa kansalaisensa al-Holin pakolaisleiriltä Syyriasta. Tanskaan tuodaan 13-vuotias poika, jonka vanhemmat matkasivat neljä vuotta sitten Syyriaan Isisin hallitsemalle alueelle, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR (siirryt toiseen palveluun).

Pojan isä on sittemmin kuollut. Äiti ja sisarukset jäävät puolestaan edelleen leirille, johon on majoittunut Isisin aiemmin hallitsemalta alueelta paenneita erimaalaisia naisia ja lapsia.

Tanskan viranomaisten al-Holin leiriltä hakema poika on vaikeasti haavoittunut ja saa sairaalahoitoa ennen kuin hänet voidaan siirtää Tanskaan. Poika haavoittui DR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) selkään, kun häntä ammuttiin Isisin viimeisen tukikohdan Baghuzin hallinnasta käydyn taistelun aikana. Politiken-lehden tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) pojan jalat ovat halvaantuneet haavoittumisen seurauksena.

Politiken-lehti kertoo, että al-Holin leirilla on ollut kahdeksan lasta ja viisi naista, joilla on Tanskan kansalaisuus. Muilla Pohjois-Syyrian leireillä on lehden mukaan lisäksi viisi tanskalaista lasta.

Tanskan viranomaiset eivät ole vielä tehneet päätöksiä muiden Syyrian leireillä olevien tanskalaisten evakuoimisesta.

Lisää aiheesta:

Australia evakuoi kahdeksan Isis-lasta al-Holin leiriltä – myös suomalaisia lapsia samalla leirillä

Syyrian kurdit luovuttivat viisi Isis-orpoa Norjalle

Isisin uhreja auttanut lääkäri vaatii: Al-Holin Isis-leirin lapset on erotettava heti äideistään

Terrorismitutkija käyttäisi harkintaa Isis-naisten palaamisessa – "Lasten kohdalla varauduttava traumoihin, mutta myös radikalisoitumiseen"