Perheenäiti suunnitteli ekotuttia kaksi vuotta – bisnesidea törmäsi bambukieltoon: ”En aio heittää hanskoja tiskiin”

Kun eteläsavolainen Emmi Lemmetty-Garcia sai ensimmäisen lapsensa, hän havahtui erityisesti yhteen asiaan: vauvamaailma on hukutettu muoviin.

– Huoli maapallon tilasta ja lasten hyvinvoinnista synnyttivät ajatuksen ekologisempien vaihtoehtojen suunnittelemisesta, Lemmetty-Garcia sanoo.

Pieksämäkeläinen perheenäiti ei olisi kuitenkaan uskonut, miten vaikeaa uudentyyppisten lastentuotteiden kehittäminen voi olla – vaikka moni tuttu kyllä varoitteli häntä.

– En olisi lähtenyt, jos olisin tiennyt, Lemmetty-Garcia sanoo.

Bambua ei saanutkaan käyttää

Viime marraskuussa Lemmetty-Garcia sai epämieluisaa postia.

– Evira ei tällä hetkellä suosittele bambua sisältävien muoviastioiden maahantuontia (eikä myöskään valmistamista), joten teidänkään ei tule käyttää bambukuitua sisältävää muovia tutin materiaalina, luki Eviralta tulleessa sähköpostiviestissä.

Eviran suositus uhkasi vetää maton alta vajaan parin vuoden tuotekehitykseltä. Eikä tämä todellakaan ollut ensimmäinen kerta, kun uusi yritys oli ajaa karille.

Lemmetty-Garcia kysyi bambun käytöstä Eviralta, koska oli lukenut Ylen uutisartikkelin bambun käytöstä muoviastioiden täyteaineena.

Artikkelissa kerrottiin, että Evira suosittelee bambua sisältävien muovituotteiden maahantuonnin lopettamista. Euroopan unionin asetuksen mukaan bambukuitua tai -jauhoa ei saa käyttää muoviastioiden täyteaineena. Sama koskee muun muassa riisijauhoa. Sen sijaan esimerkiksi puujauhon käyttö on sallittua.

– Ohjeistuksen tarkoitus on suojella kontaktimateriaalien aiheuttamilta kemiallisilta vaaroilta kuluttajia, ja tässä tapauksessa erityisesti pikkulapsia, mutta myös alan toimijoita mahdollisilta taloudellisilta tappioilta, sanoo Ruokaviraston ylitarkastaja Merja Virtanen.

Evira on nykyään osa vuodenvaihteessa perustettua Ruokavirastoa.

Samalla viranomaiset kiinnittivät huomiota bambua sisältävien muovituotteiden harhaanjohtavaan markkinointiin. Niitä saatetaan mainostaa biohajoavina.

Kadoksissa ollut muovitutti löytyi luonnon keskeltä

Lemmetty-Garcian perustaman yrityksen on tarkoitus tuottaa ”ekologinen astiasto perheen pienimmille ruokailijoille”. Lemmetty-Garcian mukaan astiat sopivat ruokailua helpottavan muotoilunsa ansiosta myös erityisryhmille sekä vanhuksille niin sanottuina apuvälineastioina.

Astiat piti valmistaa Suomessa saksalaisen yrityksen Kiinassa tehdystä raaka-aineesta. Siinä on vajaa puolet bambukuitua ja loput polypropeenia, eli yleisesti käytettyä muovia.

Astioiden lisäksi yrityksen tuotteisiin kuuluu tutti, josta kaikki aikanaan lähti liikkeelle.

Lemmetty-Garcia kertoo, että lopullinen päätös ekologisempien vaihtoehtojen kehittämisestä syntyi, kun esikoisen viikkoja karkuteillä ollut kokonaan muovinen tutti löytyi luonnon armoilta.

Koska ekologisia tutteja ei juuri löytynyt markkinoilta, hän ryhtyi kehittämään sellaista itse.

Tällainen Emmi Lemmetty-Garcian suunnittelemasta tutista pitäisi tulla. Sitä piti alkaa valmistaa bambun ja muovin yhdistelmästä, mutta EU:n muoviasetus pakottaa jatkamaan raaka-aineen metsästystä. Milla Piirainen

Bambu olisi tutkittu perusteellisesti

Lemmetty-Garcian mielestä maahantuontikielto ja siitä uutisointi leimaavat turhaan kaikki bambua sisältävät muovituotteet vaarallisiksi. Hänen mielestään bambu olisi nopeasti uusiutuvana heinäkasvina erinomainen muovin täyteaine.

Bambu itsessään ei ole terveydelle vaarallinen. Viranomaisten mukaan bambu voi päästä muoviasetuksen listalle, jos joku raaka-aineen valmistaja sitä sinne hakee. Silloin Euroopan elintarvikeviranomainen tekee siitä riskiarvion.

Lemmetty-Garcia sanoo, että valmistaja on tutkinut tarkkaan hänen tuotteidensa raaka-aineen. Saksalaisen yrityksen mukaan raaka-aine täyttää EU:n vaatimukset sekä elintarvikemuovin että lelujen valmistamiseen käytettyjen materiaalien turvallisuudesta.

Lemmetty-Garcian yritys olisi tutkituttanut asian vielä uudelleen, kun lopulliset tuotteet olisivat valmistuneet.

– Eikö mikä tahansa materiaali mistä tahansa raaka-aineista voi olla terveysriski, jos sitä ei ole testattu? Lemmetty-Garcia kysyy.

Tutin lisäksi Lemmetty-Garcia on kehitellyt ekologisen mukin, lautasen ja lusikan. Tällaisia mainoskuvia mallikappaleista on jo otettu. Milla Piirainen

Bambua sisältävien muovituotteiden ongelmat Bambua sisältäviä tuotteita on vedetty markkinoilta vuonna 2019 EU:ssa yli kymmenen kertaa.

Useimmiten virheenä on ollut formaldehydin raja-arvojen ylitys, mutta melko usein syynä on mainittu myös melamiini.

Ylitykset ovat voineet olla suurempia kuin pelkästään melamiinimuovista tehdyistä tuotteista. Yksi syy tähän on ollut se, että bambujauho on ollut likaista.

EU:n muoviasetuksessa on raja-arvot sille, miten paljon tuotteesta saa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen.

Suomessa näitä tuotteita ei ole vuonna 2019 vedetty markkinoilta.

Vuonna 2018 Suomessa tapahtui näin kolme kertaa. Syynä oli joka kerta melamiinin liiallinen siirtyminen elintarvikkeeseen. Lähde: Ruokavirasto

Bambutuotteiden maahantuonti on lisääntynyt

Bambua sisältäviä tuotteita on vedetty EU:ssa markkinoilta tänä vuonna yli kymmenen kertaa.

Tuotteista on siirtynyt elintarvikkeisiin raja-arvot ylittäviä määriä haitta-aineita. Haittoja on lisännyt se, että bambujauho on ollut likaista.

Bambutuotteiden maahantuonti on lisääntynyt viime aikoina, joten tuotteita on runsaasti markkinoilla.

Osa tuotteista on kokonaan bambusta valmistettuja, eli ne eivät sisällä muovia. Ne ovat sallittuja, eikä niiden turvallisuuteen ole juurikaan liittynyt ongelmia.

Kotimaisesta materiaalista löytyi BPA:ta

Lemmetty-Garcian tuotteisiin ei alun perin pitänyt edes tulla bambua. Hän suunnitteli ensin kotimaisen materiaalin käyttöä. Sen testaus maksoi hänelle tuhansia euroja.

Tulokset olivat kuitenkin yllätys. Materiaalista löytyi bisfenoli-A:ta eli BPA:ta.

Edes asiantuntijat eivät osanneet sanoa, mistä BPA olisi voinut Lemmetty-Garcian testaamaan materiaaliin päätyä.

Suuret BPA-annokset ovat eläinkokeissa haitallisia munuaisille ja maksalle sekä mahdollisesti maitorauhaselle. Siksi BPA:n käyttö on kielletty esimerkiksi tuttipulloissa.

BPA:n käyttö on kielletty tuttipulloissa ja pikkulasten mukeissa Bisfenoli A eli BPA on polykarbonaattimuovien rakennusaine.

Polykarbonaatista valmistetaan esimerkiksi muovisia ruokailuvälineitä ja astioita sekä juomapulloja.

BPA on suurina annoksina haitallista munuaisille ja maksalle sekä mahdollisesti maitorauhaselle.

BPA:n käyttö on ollut pitkään kielletty tuttipulloissa.

Uudella asetuksella kiellettiin BPA:n käyttö myös pikkulasten mukeissa ja pulloissa.

BPA:ta ei myöskään saa siirtyä ruokaan lainkaan sellaisista pakkauksista, joita käytetään lastenruokien pakkaamiseen. Lähde: THL, maa- ja metsätalousministeriö

Pykäläviidakko uuvuttaa aloittavan yrittäjän

Erilaisia asiantuntijoita ja viranomaisia on muutenkin kertynyt pitkä lista yrityksen alkutaipaleella.

Lemmetty-Garcia pitää tärkeänä, että ihmisten terveydestä välitetään ja testejä vaaditaan. Aloittavalle yrittäjälle pykälien, asetusten, standardien, vaatimusten ja hyväksyntöjen viidakossa voi kuitenkin olla raskas tarpoa.

Kuoppaisesta alusta huolimatta Lemmetty-Garcia sanoo, että ei aio heittää hanskoja tiskiin. Bambua tuotteisiin ei enää ole tulossa. Hän odottaa nyt testituloksia uudesta, kotimaisesta materiaalista.

Mutta miksi ei voisi käyttää kokonaan luonnosta saatavia materiaaleja?

Aivan alun perin tämä olikin ajatus. Selvittelyjen ja materiaalitestausten jälkeen kävi ilmi, että nykyiset biohajoavat materiaalit eivät kestä keittämistä.

– Tutti täytyy steriloida ennen käyttöönottoa keittämällä sitä 10 minuuttia kiehuvassa vedessä. Tämä saa aikaan ennenaikaisen hajoamisreaktion biohajoavissa materiaaleissa. Puusta työstämällä tutin hinta nousisi pilviin, siitä voisi jäädä tikkuja lapsen suun ympärille ja se pitäisi käsitellä voimakkailla pintakäsittelyaineilla, Lemmetty-Garcia sanoo.

Astioissa kokonaan biohajoavan materiaalin käyttäminen on jo mahdollista. Lemmetty-Garcian mukaan on silti vaikea löytää materiaali, joka kestää turvallisesti konepesun ja lämmityksen mikroaaltouunissa.

– Itse asiassa astioita on tulossa perinteisesti keraamisena versiona, back to basics siis! Lemmetty-Garcia sanoo.

Keramiikan käyttökään ei ole läpihuutojuttu. EU:n asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista koskee myös keramiikkaa. Lisäksi sille on oma asetuksensa, jossa on määritelty raja-arvot kadmiumille ja lyijylle.

Suomen oman kansallisen raskasmetallisäädöksen vuoksi keramiikasta pitää tutkia myös kromi ja nikkeli.

Myös keramiikassa lasten tarvikkeiden raja-arvot ovat muita tuotteita tiukemmat.

