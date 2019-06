Osuiko tälle videolle ihminen vai delfiini? Katso, kuinka Laura Lähteenkorva kiitää veden alla reipasta juoksuvauhtia

Monoräpylä on vaikuttava näky. Noin 70 senttimetriä leveä räpylä jaloissa ei tee mieli hypätä kylmiltään altaaseen. Jos räpylän kuitenkin hallitsee, sillä saa kokea vauhdin hurmaa.

Suomen EM-joukkueen johtaja Jasmine Pajari kertoo, että heidän urheilijallaan Laura Lähteenkorvalla 50 metriä taittuu helposti alta kahdenkymmenen sekunnin.

– Monoräpylällä uiminen vaatii paljon voimaa. Meillä Tampereen urheilusukeltajissa uidaan lähinnä monoräpylällä, Pajari kertoo.

Lähteenkorva sanoo, että räpyläuintia ei juuri voi tavalliseen uintiin verrata.

– Molemmissa lajeissa ollaan vedessä. Siihen yhtenäisyys loppuu. Räpyläuinnissa käytetään paljon selkää, vatsaa ja jalkoja, toisin sanoen isoja lihaksia. Tavallisessa uinnissa kädet ovat isommassa roolissa.

Laura Lähteenkorva aloittamassa räpyläuintiharjoituksia. Vieressä Minttu Mikkonen. Tampereen urheilusukeltajilla on kuusi vuoroa Kalevan uimahallilla, joilla he harjoittelevat monoräpylällä uimista. Jaakko Suorsa / YLE

Lähteenkorva kertoo, että kovin pitkää matkaa ei tarvitse tehdä, ennen kuin se alkaa jo ottaa kunnon päälle. Hänellä meni kolmisen vuotta, ennen kuin pystyi uimaan rennosti.

Viidenkymmenen metrinkin matkalla Lähteenkorva odottaa viimeisillä metreillä, että pääsee pintaan vetämään henkeä.

– Se on aika kova ryntäys uida täysillä hengittämättä.

Rytmi ja vauhti ovat räpyläuinnissa aivan erilaisia, kuin perinteisessä uinnissa. Lisäksi aallokko tuo lajiin oman mausteensa. Kisoissa viereisen radan uimarin aalto saattaa puskea uimaria taaksepäin. Jos onni käy, voi päästä aallon päälle, jolloin aallosta voi hyötyä.

Hengittämättä 50 metriä tai paineilmapullon kanssa pidempi pyrähdys

Kreikan Ioanninan räpyläuinnin EM-kisoissa on kolme eri sarjaa: apnea, pinta ja immersio. Apneassa uidaan hengittämättä ja surface-sarjassa käytetään apuna snorkkelia.

Pinta-sarjassa käytettävä snorkkeli eroaa malliltaan tavallisesta. Snorkkeli kiinnitetään otsapannalla ja se kulkee kasvojen edestä.

Immersio-sarjassa puolestaan apuna on paineilmapullo ja regulaattori. Paineilmapullo on tietysti avuksi pitemmillä matkoilla, mutta uintiasento on erittäin haastava. Pullo on painava, ja sitä on pidettävä kohtisuoraan edessä.

Räpylän jalkaan saamisessa on omat kommervenkkinsä. Monoräpylän jalkaosa on paksua kumisekoitetta. Uimari voi käyttää apunaan saippuaa, jotta saa jalkansa sujahtamaan räpylään.

Jalkaan kääräistään lisäksi ohut muovikääre, ikään kuin jalkarätti. Tämä helpottaa jalan saamista pois räpylästä, sillä tiukkaan jalkaosaan tulee imukuppiefekti.

"Realistista odottaa finaalipaikkaa Lauralta"

Lähteenkorvalla on perhosia vatsassa, mutta myös kova hinku päästä näyttämään kykynsä kisoissa. Hänen tavoitteenaan on rikkoa omat ennätyksensä.

Apneassa Lähteenkorvan ennätys on noin 18 sekuntia 50 metrin matkalla. Hänen tavoitteensa on päästä 17 sekuntiin.

100 metrin immersiossa hän tavoittelee 38 tai 37 sekuntia, kun hänen ennätyksensä on nyt 40 sekuntia. Vertailuksi huhtikuussa Aix en Provencessa kultaa ui valkovenäläinen Yana Kyteva 39 sekunnilla.

Lähteenkorva ja Pajari lähtevät Kreikkaan hyvässä seurassa. Matkassa on Essi-Maria Lillman, joka ui kultaa Aix en Provencessa 400 metrin pinta-sarjassa. Lillman ui kahdella räpylällä.