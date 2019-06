Uusi menetelmä ehkäisee ulkomaisten mansikoiden myyntiä suomalaisina

Suomalaisen mansikan ei-radioaktiiviset isotoopit on määritelty, ja ne kertovat marjan todellisen alkuperän.

Suomalaisen mansikan ei-radioaktiiviset isotoopit on määritelty, ja ne kertovat marjan todellisen alkuperän. Petra Husu / Yle

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ruokavirasto ovat kehittäneet analyysimenetelmän suomalaisena myytävän mansikan alkuperän varmistamiseksi. Tietokantaan on kerätty tietoja suomalaisesta mansikasta, joka on arvokas elintarvike ja altis huijausyrityksille. Tarkoituksena on estää alkuperäväärennöksiä.

– Maantieteellinen alkuperä on vaikea todentaa ja marjojen kauppaketjut voivat olla pitkiä, joten niiden alkuperästä voi olla vaikea saada tietoja. Nyt käyttöön otettu pysyvien, ei-radioaktiivisten isotooppien analytiikka tarjoaa tähän apua, kemian yksikönjohtaja Annikki Welling Ruokavirastosta sanoo lehdistötiedotteessa.

Kuntaviranomaiset ovat saaneet menetelmän käyttöönsä ja voivat ottaa mansikkanäytteitä kauppapaikoilta. Näytteitä voidaan jo verrata Puolassa ja Ruotsissa tuotettuihin marjoihin, ja tänä vuonna vertailu laajenee virolaisiin mansikoihin.

Näytteenottoa laajennetaan luomumansikoihin

Analyysimenetelmä perustuu siihen, että isotooppien suhteelliset osuudet vaihtelevat eri maantieteellisillä alueilla. Pysyvät isotoopit siirtyvät kasveihin ympäristönsä määräämissä suhteissa ja näin isotooppisuhteiden perusteella pystytään analysoimaan kasvituotteiden alkuperä. Tietoja täydennetään kasvien sisältämien hivenaineiden määrittämisellä.

Suomessa tutkimusnäytteitä on otettu mansikantuotannon koko alueelta.

– Vuosittain voidaan tarpeen mukaan lisätä näytteitä, jos uutta tarvetta ilmenee. Samoin suomalaiset viljelijät voivat itse testauttaa marjojaan, jos haluavat tarkat "sormenjäljet" omille marjoilleen. Varsinaisesti siihen ei kylläkään ole tarvetta, niin selkeästi kotimaisten marjojen arvot ryhmittyvät omaksi joukokseen, tutkimusprofessori Saila Karhu Lukesta sanoo tiedotteessa.

Luken näytteenottajat keräsivät hyvin kattavasti näytteet koko mansikan kasvualueelta Suomessa vuosina 2017 ja 2018 tietokantaa varten. Tänä vuonna näytteenottoa jatketaan vielä erityyppisistä kasvatustavoista, mukaan lukien luomumansikat ja kausihuoneissa eli kevytrakenteisissa tunneleissa tuotetut varhaismarjat.