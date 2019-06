On hienoa, että kirkko uskalsi tulla mukaan, sanoo Helsinki Pridea järjestävän yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsma – "Mukanaololla ja yhdessä on helpompi edistää asioita"

Suomen suurin kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma käynnistyy tänään. Pride-viikko (siirryt toiseen palveluun) antaa äänen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville ja juhlistaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia.

Evankelis-luterilainen kirkko on mukana tapahtumassa ensimmäistä kertaa virallisena yhteistyökumppanina. Kaikkia tämä ei ole miellyttänyt ja yhteistyöstä nousi ennen Pride-viikkoa kohu.

Mistä kyse?

Kristillisdemokraattien kansanedustaja, puolueen entinen puheenjohtaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsäsen ja arkkipiispa Tapio Luoma kävivät viime viikolla julkista kirjeenvaihtoa, kun kaksikon välille roihahti sanasota kirkon osallistumisesta Helsinki Pride -tapahtumaan.

Räsänen lähetti arkkipiispalle avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun), jossa hän esitti muun muassa huolensa kirkon arvopohjasta. Arkkipiispa Luoma vastasi Räsäsen kirjeeseen omalla kirjeellään, jossa hän puolusti kirkon läsnäoloa tapahtumassa.

Horsma seurasi kirjeenvaihtoa surullisena.

– On todella surullista, että ihminen, jolla on ollut näin paljon valtaa ja positio voi tuottaa tällaista syrjivää puhetta. Sillä on vaikutusta monen ihmisen elämään ja yhteisöihin. Tämänkaltaisella puheella on vaikutusta esimerkiksi siihen, miten joku kokee oman itsensä, Horsma sanoo.

Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsma pitää tärkeänä, että kirkko on Pride-viikolla mukana virallisena yhteistyökumppanina. Laura Hyyti / Yle

Kuka ja mitä?

Aaro Horsma on Helsinki Pridea järjestävän Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja. Horsma on työskennellyt vuodesta 2012 lähtien Helsingin Setan sosiaalityöntekijänä ja vuodesta 2015 lähtien Helsingin Setan sosiaali- nuoriso- ja koulutustyöstä vastaavana suunnittelijana.

Aaro Horsman mukaan Pride-kulkueen kasvua selittää se, että se antaa alustan muillekin vähemmistöille kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Laura Hyyti / Yle

Tätä et ehkä tiennyt?

Viikko huipentuu lauantaina järjestettävään Pride-kulkueeseen ja -puistojuhlaan. Tapahtuma on kasvanut nopeasti. Viime vuonna Helsingin-kulkueeseen osallistui jopa 100 000 ihmistä, mikä on lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Samalla siitä tuli suurin Suomessa järjestetty yksittäinen mielenosoitus. Se on kasvanut pohjoismaiden suurimmaksi Pride-kulkueeksi.

– Tämä kertoo siitä, että Suomessa on syntynyt monenlaisia liikkeitä ihmisoikeuksien puolesta. Suomalaiset ovat selkeästi heränneet jonkinlaiseen uuteen aktivismiin. Aktiivisuus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksissä on tullut paljon laajemmaksi ja näkyvämmäksi, pohtii Horsma.

Mikä on tärkeää muistaa?

– Pride-liikkeellä ja tapahtumalla on yhtä monta tulkintaa kuin on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Se on mielenosoitus, jonka juuret ovat viranomaisia vastaan nousseissa mellakoissa. Poliisi teki mielivaltaisia ratsioita New Yorkissa 50 vuotta sitten.

– Pride on moninaisuuden ja saavutetettujen oikeuksien juhla. Samalla se on muistutus siitä, että ihmiset eivät ole edelleenkään yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia Suomessa tai maailmalla.

Aaro Horsmaa haastatellaan 8 minuuttia -ohjelmassa. Katso haastattelu klikkaamalla pääkuvaa.

