Kilpailija iski heti, kun tuulitunnelifirma jätti asiakkaansa pulaan – tarjoaa “kampanjahintaan” lentoja, jotka on jo kertaalleen maksettu

Kun Pyhtäällä toimiva elämyskeskus Sirius Sport Resort ilmoitti yllättäen viime viikolla lopettavansa toimintansa, Helsingissä sijaitseva vapaalentotunneli Fööni tarttui heti tilaisuuteen. Se tarjoaa nyt maksua vastaan lentoja Siriuksesta lahjakortin ostaneille.

Siriuksen lopettamisilmoitus Facebookissa on kerännyt runsaasti kommentteja pettyneiltä ihmisillä, jotka olivat ehtineet ostaa lahjakortin tai maksaa etukäteisvarauksen elämyskeskukseen. Yhtiö ei ole vastannut, miten se aikoo toimia jo maksettujen palvelujen suhteen.

Föönin toimitusjohtaja Ilkka Pentikäinen kertoo, että yrityksen tarjous sai alkunsa ihmisten pahasta mielestä sosiaalisessa mediassa. Pentikäisen mukaan Fööni ei hyödy tarjouksestaan taloudellisesti. Hänen mielestään kyse on enemmänkin käden ojennuksesta.

– Ihmiset ovat ostaneet lahjakortin eivätkä pääsekään lentämään. Me koemme, että se aiheuttaa tietyllä tavalla kolhun tälle lentokokemukselle ja sitä kautta imagolle, jota sekä Sirius että me Föönissä olemme pyrkineet rakentamaan, sanoo Pentikäinen.

Fööni ei vaihda tai lunasta lahjakortteja. Pentikäinen haluaa korostaa, että kyseessä on kaksi eri yritystä ja Föönin kampanja on täysin irrallinen Siriuksesta.

Pentikäisen mukaan Fööni ei voi ottaa harteilleen sitä kustannusta, mikä syntyisi, jos se tarjoaisi lennot Siriukseen lahjakortin ostaneille ilmaiseksi. Hänen mukaansa hinnoittelu on tehty kattamaan kiinteät kustannukset. Ilmainen tuote aiheuttaisi Föönille veroseuraamuksia.

– Katsoimme puhtaasti sitä, että pystymme kattamaan omia kustannuksia.

Toiminta ollut tappiollista alusta saakka

Vuonna 2013 avatun Siriuksen toiminta on ollut tappiollista koko sen toiminnan ajan. Tuulitunneli aiheutti yhtiölle jättitappiot jo ensimmäisenä toimintavuonna. Jo ennestään vaikeaa taloudellista tilannetta vaikeutti lisää tänä keväänä sattunut iso vesivahinko, minkä takia Siriuksen ovet ehtivät olla kiinni kuukauden ennen yhtiön lopettamisilmoitusta.

Yle ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole tavoittanut Siriuksen toimitusjohtajaa kommentoimaan yhtiön tilannetta.

Loviisan Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan Sirius Sport Resortilla on huomattava määrä velkaa. Toukokuussa yhtiöllä oli lehden mukaan jo muun muassa 22 maksuhäiriömerkintää ja tämän vuoden alussa yhtiöllä on arvioitu olevan suuri konkurssiriski. Yritystä ei ole toistaiseksi kuitenkaan haettu konkurssiin.

Morsiamen toive toteutunee sittenkin

Yle kertoi viime viikolla ystävänsä kaasona toimivasta Anette Nurkasta, joka oli kahden muun kaason kanssa varannut morsiamen polttareihin lennon Pyhtään tuulitunneliin. Kaasot olivat harmissaan siitä, että polttareiden odotetuin tapahtuma peruuntui yhtiön lopettamisilmoituksen vuoksi. Nurkka sanoi myös olevansa pettynyt yhtiön tapaan hoitaa asia.

Nurkka kertoo, että Fööni otti häneen yhteyttä Facebookin viestipalvelun kautta ja he ovat sopineet, että morsian pääsee haluamalleen lennolle hääkiireiden jälkeen. Lennon kestoa ei ole vielä päätetty.

– Morsian saa itse päättää, minkä pituisen lennon haluaa, Nurkka kertoo.

Morsian joutuu kuitenkin maksamaan lennostaan Föönin kampanjahinnaston mukaisen maksun. Morsian on sanonut haluavansa maksaa lennon Föönissä itse, vaikka myös kaasot olisivat olleet valmiita hoitamaan maksun.

Pentikäinen ei usko, että Siriuksen toiminnan päättyminen vaikuttaa Föönin liiketoimintaan isossa kuvassa, koska elämyskeskukset sijaitsevat kaukana toisistaan ja niiden konsepti on erilainen.

– Me olemme kauppakeskuksessa ihan keskellä kaupunkia. Näen, että meidän kilpailu on enemmän elämysliiketoiminnassa kuin pelkässä tuulitunneli-, vapaalentoliiketoiminnassa. Tämä on meille kilpailua elämysliiketoimialalla.