Ulkoministeri Pekka Haavisto Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä kovistelusta: Sodan riski on todellinen – Suomi viestinyt malttia Iranille

Ulkoministeri Pekka Haavisto on huolestunut Yhdysvaltain ja Iranin välisestä uhittelusta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto on huolestunut Yhdysvaltain ja Iranin välisestä uhittelusta. Jouni Immonen / Yle

Haaviston mielestä on turhan aikaista pohtia, voisiko Suomi toimia neuvottelupaikkana Iranille ja Yhdysvalloille.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan viime päivinä yltynyt Yhdysvaltojen ja Iranin välinen uhittelu voi johtaa sotilaalliseen konfliktiin. Haaviston mukaan maiden välit ovat tällä hetkellä äärimmäisen jännittyneet, minkä takia sodan riski on todellinen.

– Sota voi lähteä liikkeelle vain yksittäisestä tapahtumasta, Haavisto muistuttaa Ylen haastattelussa.

Runsaat kaksi viikkoa sitten ulkoministeriksi nimitetty Haavisto sanoo, että keskusteluissa olisi erittäin tärkeää painottaa sitä, että Iran pysyisi ydinasevarustelua rajoittavassa sopimuksessa, johon se on sitoutunut.

– Olisi hyvä, että löytyisi jokin mekanismi, jolla Iran voitaisiin sitoa kansainväliseen yhteistyöhön jatkossakin. Kaikkein vaarallisimmillaan Iran on eristäytyvä Iran ja tämäkin riski on olemassa.

Voisiko erityisesti Suomi jotenkin vaikuttaa Yhdysvaltojen ja Iraniin väliseen riitaan? Haavisto kertoo, että Suomi vaikuttaa taustalla jo nyt.

– Suomella on ollut aktiiviset suhteet Iranin pääkaupunkiin Teheraniin ja olemme viestittäneet malttia tässä tilanteessa eri tavoin Iranin nykyhallinnolle, että mikä tahansa sotilaallinen toimenpide voi laukaista uusia toimenpiteitä muiden valtioiden taholta.

Iranin ja Yhdysvaltojen huippukokous Suomessa vielä kaukainen ajatus

Rauhanvälitystyön veteraani Haavisto haluaa laajentaa Suomen roolia rauhanvälittäjänä. Hänen mukaansa Suomen kannattaa tarjota hyviä diplomaattipalveluja aina silloin kun se on mahdollista.

– Eri konfliktien osalta voi olla joskus tarvetta löytää rauhallinen paikka sellaisesta maasta, joka ei ole millään tavalla mukana konfliktissa. Silloin Suomi on erinomainen paikka. Muut Pohjoismaat, kuten Norja ja Ruotsi, ovat tätä mahdollisuutta käyttäneetkin hyvin aktiivisesti. Kyllä Suomi voi olla tässä samassa joukossa, Haavisto sanoo.

Iranin ja Yhdysvaltojen huippukokousta hän ei kuitenkaan vielä Suomeen tällä haavaa kaavaile.

– Kaikki tietysti toivoisivat, että Iranin ja Yhdysvaltojen välissä olisi nykyistä suorempi keskusteluyhteys, mutta on liian aikaista sanoa, että mikä olisi sitten se paikka, missä maat haluaisivat tavata. Mutta tietysti maiden välistä yhteydenpitoa kannattaisi kaikin tavoin tukea.

Haaviston mielestä sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomi ei välttämättä ole automaattisessa etulyöntiasemassa, kun aletaan spekuloida mahdollisesta rauhanneuvottelujen pitopaikasta.

– Jos maa ei ole sotilasliittojen jäsen, voidaan se laskea joissakin tapauksissa hyveeksi ja katsoa, että sellainen maa on neutraalimpi. Toisaalta kyllähän sotilasliittoonkin kuuluvat maat tekevät paljon rauhantyötä maailmalla aivan menestyksellisesti. Lähinnä kysymys on aktiivisuudesta ja siitä, että pystyy tarjoamaan hyviä palveluja, Haavisto pohtii.

Toisaalta Haaviston mukaan ei ole oikeastaan tärkeää, missä maassa neuvottelut tapahtuvat, ”kunhan ne vain tapahtuvat”.

Isis-leirillä olevat suomalaislapset turvaan?

Haavisto kertoo, että Suomi päättää lähiaikoina, mitä se tekee terroristijärjestö Isisin alueelle lähteneille ja nyt al-Holin leirille Syyriaan päätyneille suomalaisille. Ylen tietojen mukaan al-Holin leirillä on 44 suomalaista. Heistä 11 on naisia, 33 lapsia.

Haavisto kertoo, että asiaan ei ole helppoa muodostaa kantaa.

– Yhtenä kantona kaskessa tässä on ollut se, että leiri on alueellisten viranomaisten hallussa. Tilanne on se, että leirillä ei toimita Suomen lastensuojelumääräysten mukaisesti, vaan paikallisten viranomaisten ehdoin, Haavisto muistuttaa.

Haaviston mukaan asiaan etsitään parhaillaan ratkaisua lasten etu edellä.

– Suomi katsoo, mitkä ovat kaikista parhaat tavat saada lapset turvaan leiriltä. Mitään yksittäistä päätöstä ei ole olemassa, mutta asia on selvityksessä ja kansainvälinen tietojen vaihto on aika vilkasta. Kansainvälisellä Punaisella ristillä on leirillä hyvin tärkeä rooli, koska järjestö toimii siellä myös avun viejänä, Haavisto sanoo.

Pekka Haavisto aloitti ulkoministerinä runsaat kaksi viikkoa sitten. Jouni Immonen / Yle

Lue myös:

Yhdysvaltain ulkoministeri haukkui Iranin ulkoministerin julkistaman kartan lapselliseksi

Media: USA hyökkäsi Iranin ohjustenhallintajärjestelmää vastaan torstaina

Iran varoitti sytyttävänsä Lähi-idän "tuleen", jos Yhdysvallat iskee – Trump aikoo lisätä pakotteita

Trump jatkoi Iran-päätöksensä ruotimista televisiohaastattelussa: "150 ihmistä olisi kuollut puolen tunnin sisällä"

Iran ampui alas lennokin Omaninlahdella – useat lentoyhtiöt ilmoittaneet uudelleenreitittävänsä lentojaan