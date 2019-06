Sairaus vei lihakset, mutta fanius antaa voimaa – jatkoajalla elävä ammattipainin ystävä toi lajin maailmantähdet 40-vuotisjuhliinsa Raumalle

Tajiri on pahassa pulassa. "The Japanese Buzzsaw" häilyy kanveesiin lyötynä tajunnan rajamailla, ja "The Rebel" StarBuck valmistautuu antamaan viimeisen armoniskun.

– Tajiri, Tajiri, Tajiri, kannustaa yleisö rytmikkäästi.

Japanilainen tekee yllätysliikkeen: hän sylkee vihreää myrkkyä hyökkäävän vastustajansa silmille.

Yleisön mylvintä yltyy myrskyisäksi, vaikka Suomen oma sankari jää maahan makaamaan tuskainen ilme kasvoillaan, pyyhkien kuolettavaa myrkkyä silmistään.

Raumalaisen kauppakeskuksen katolla juhlitaan Riku Forsströmin 40-vuotissyntymäpäivää ammattipainin merkeissä.

Yoshihiro Tajiri oli ehkä yksi Riku Forsströmin eniten odottamia vieraita syntymäpäivilleen. Äiti Eila Forsström seurasi taustalla. Jouni Koutonen / Yle

Päivänsankari itse seuraa kehän tapahtumia vuoteesta käsin hievahtamatta ja hiljaa muiden tuulettaessa villisti. Silmistä kuitenkin näkee, että hän on ehkä eniten innoissaan liki parista sadasta katsojasta.

Riku Forsström sairastaa Duchennen lihasrappeumaa, joka on vääjäämättä vienyt voimat lihaksista.

Hän on ylittänyt lääkärien aikoinaan antaman elinaikaennusteen jo yli vuosikymmenellä. Uutta tasalukua hän halusi juhlistaa intohimonsa parissa – tuomalla ammattipainin kotimaiset ja kansainväliset tähdet Raumalle hyväntekeväisyystapahtumaan.

Lapsena todettu sairaus vei liikuntakyvyn

Eila Forsström odottelee jo omakotitalon terassilla vehreässä pihapiirissä Pyhärannassa. Olemme pienessä Ihoden kylässä, Rauman eteläpuolella kasitien varrella.

Vastaanotto on lämmin, ja Riku Forsströmin äiti toivottaa vieraan tervetulleeksi peremmälle.

Aivan ensimmäiseksi on pestävä ja desinfioitava kädet. Odottelemme hetken tuvan oven takana, sillä hoitaja kääntää Forsströmin parempaan asentoon vuoteessa.

Astun vuoteen viereen tervehtimään Riku Forsströmiä. Hän vastaa silmillään.

Sairaus on vienyt Riku Forsströmin liikuntakyvyn, mutta mieli lentää painikehässä. Jouni Koutonen / Yle

Sairaus todettiin Riku Forsströmin ollessa 3,5-vuotias. Kuusivuotiaana hänen liikkumisensa alkoi heikentyä nopeaan tahtiin. Pian hän tarvitsi pyörätuolia apuna, ja kahdeksanvuotiaana kävely oli käynyt mahdottomaksi. Teini-iässä käsienkin toiminta alkoi hiipua.

16-vuotiaana Forsströmin oli turvauduttava hengityskoneeseen. Muutamaa vuotta myöhemmin hänelle tehtiin henkitorven avanneleikkaus. Se vaurioitti äänihuulia vieden puhekyvyn. Parikymppisenä sormien toiminta ja nieleminen olivat lakanneet lähes kokonaan.

Värikkäät sankarit suoraan sarjakuvamaailmasta

Paini tuli osaksi Riku Forsströmin elämää jo lapsena. Hän oli kuusivuotiaana tätinsä luona Raumalla, kun televisiosta sattui tulemaan amerikkalaista ammattipainia.

Vaikkei hän kieltä ymmärtänytkään, pienen pojan mieleen vetosi lajin visuaalinen näyttävyys värikkäine ja elämää suurempine hahmoineen. Painijoiden fyysinen taituruus oli kuin fantasiamaailmasta.

– Olin tutustunut Marvelin sarjakuvatuotantoon isoveljeni kokoelmista jo hyvin nuorena. Fantastiset hahmot ja värikkäät kuvat lumosivat minut. Painijat olivat eläviä vastineita noille sarjakuvahahmoille, kertoo Forsström puhesyntetisaattorin välityksellä.

Hulk Hogan oli Riku Forsströmin lapsuuden suuria painitähtiä. Supersankareita ja muita figuureja on kertynyt lasivitriineihin laaja kokoelma. Jouni Koutonen / Yle

Isoveli Juha Forsström on nytkin vuoteen vierellä. Hän pystyy vaimeista äännähdyksistä tulkitsemaan, mitä veljensä haluaa sanoa. Kysymyksiin Riku Forsström vastaa kuitenkin tietokoneen avustuksella.

Kamppailulajit ovat aina kiinnostaneet miestä. Sairaudella saattaa olla yhteys siihen, että hän fanittaa lajia, jota on itse kykenemätön harrastamaan.

– Kun ei itse pysty liikkumaan, herättää aina suurta ihmetystä, minkälaisiin uskomattomiin fyysisiin suorituksiin ihmiskeho oikein venyy.

Pitkäaikainen unelma järjestää maailmanluokan ammattipainishow toteutui viimein lauantai-iltana. Muun muassa SLAM! Wrestling Finlandin ja Rauman Lukon tuella kanaalikaupunkiin koottiin painijoiden parhaimmistoa liki kaikilta mantereilta.

Yleensä painitapahtumia järjestetään pääkaupunkiseudulla, eikä Riku Forsström pysty enää matkaamaan niihin paikan päälle.

– Vanhemmat alkavat olla jo iäkkäitä, enkä halua rasittaa heitä liikaa rankoilla reissuilla. Oma kuntokaan ei enää ole niin hyvä kuin aikaisemmin. Siksi tapahtuma järjestetään henkisessä kotikaupungissani Raumalla.

Sinikielinen liskohirviö sylkee vastustajan silmille

Katsomme televisiosta netin painivideoita eri puolilta maailmaa. Tyylejä ja genrejä on lukuisia.

Amerikkalaiset painijat todellakin ovat kuin supersankareita värikylläisissä trikoissaan. Usein värit on napattu suoraan tähtilipusta. Japanilaispainijat ovat askeettisemmissa asuissa, ja meksikolaiset saattavat tehostaa hyökkäyksiään sylkemällä värikkään ”myrkkypilven” vastustajan kasvoille.

Päällimmäisenä lajissa Riku Forsströmiin vetoaa fyysinen spektaakkeli, akrobaattinen taituruus, näyttävät liikkeet ja vaaralliset temput.

– Mutta vähintään yhtä tärkeä ellei tärkein osa lajia ovat persoonalliset hahmot ja tarinankerronta. Se on ehkä minuun lajissa eniten vetoava aspekti. Juonikuvioissa nähdään kaikkea komediasta draaman kautta tragediaan.

Netin syövereistä löytyy loputtomasti painivideoita eri puolilta maailmaa. Jouni Koutonen / Yle

Parhaimmat tarinat saavat unohtamaan, että kyseessä on käsikirjoitettu viihde. Tunneskaala heittelee ilosta ja riemusta myötätunnon kautta epätoivoon ja vihaan. Myös kehäpsykologiaa ja teknisiä yksityiskohtia hän on oppinut arvostamaan aikuisiällä.

Jos elämä olisi kohdellut toisin, saattaisi Riku Forsström nousta kehään liskohirviönä.

– Itse kehittelemäni painihahmo on meksikolaistyylinen Monstruo De Gila, The Gila Monster. Hänellä olisi liskomainen naamari ja siniseksi värjätty kieli. Hän myös sylkisi punaista nestettä vastustajan kasvoille legendaarisen The Great Mutan tapaan.

Meksikolainen painikulttuuri maskeineen on aina kiehtonut Forsströmiä ja sikäläiset painitähdet ovat hänen suuria suosikkejaan.

– Gila-lisko on Meksikon kansalliseläimiä, mutta jostain syystä eläimeen perustuvaa painijaa ei ole. Se on pieni mutta voimakas eläin.

Painista voimaa haasteiden päihittämiseen

Forsström kertoo tutustuneensa lajin kautta mahtaviin persooniin ja solmineensa elinikäisiä ystävyyssuhteita ympäri maailmaa. Netin välityksellä hän pystyy olemaan yhteyksissä harrasteryhmiin ja laajentamaan vuoteeseen sidottua elämänpiiriään.

– Vammaisena elämässä on paljon haasteita ja joutuu usein taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Painiharrastus on antanut voimaa ja auttanut elämän tuomien haasteiden päihittämisessä.

Hengityskoneessa ja hoitajan ympärivuorokautisessa valvonnassa oleva Riku Forsström pystyy kommunikoimaan tietokoneen ja puhesyntetisaattorin avulla. Jouni Koutonen / Yle

Istahtaessamme välillä vanhempien, Eila ja Heikki Forsströmin kanssa kahvittelemaan muistelevat he toisinaan kohdattuja vaikeuksia. Kouluaikoina liikkuminen raskaalla sähköpyörätuolilla ei ollut ongelmatonta hissittömässä opinahjossa.

Sinnikkyydellä ja tukiverkostojen avulla asiat ovat kuitenkin järjestyneet. Pyhärannan kirkon alttarille johtaa yhä paikallisen metalliyrityksen lahjoittama pyörätuoliramppi muistona nuorukaisen konfirmaatiotilaisuudesta.

Aktiivista elämää rajoitteista huolimatta

Riku Forsström vakuuttaa, ettei ole sairaudestaan katkera. Se on toki aina läsnä, mutta hän ei anna sen hallita elämäänsä.

– Olen hyväksynyt sairauteni ja oppinut elämään rajoitusteni kanssa. Pyrin tekemään elämästäni mahdollisimman rikkaan ja aktiivisen. Elämänhalu on aina ollut vahva. En ole koskaan surrut mitä en pysty tekemään, vaan keskittynyt siihen, mitä pystyn tekemään.

Tietokoneen avulla Forsström pystyykin tekemään paljon. Hän esittää itse leikkaamansa videon vuosia sitten Raumalla järjestetystä painitapahtumasta. Kamppailut etenevät ruudulla vauhdikkaasti, eivätkä hänen tekemänsä grafiikat kalpene taivaskanavien painiohjelmille.

"The Japanese Buzzsaw" Yoshihiro Tajiri on yksi Raumalla nähdyistä painitähdistä. Toimintahahmo tähden nimikirjoituksella kuului Riku Forsströmin kokoelmiin jo ennen lauantain tapahtumaa. Jouni Koutonen / Yle

Wrestle Aid -tapahtuman hän halusi järjestää levittääkseen tietoa ja tukeakseen Lihastautiliiton toimintaa. Osa tuotosta ohjataan Duchennen lihasrappeumaa ja ALS-tautia sairastavien liikunta- ja urheilutoimintaan.

Vertaistuella on ollut Forsströmille suuri merkitys hänen opetellessaan elämään sairauden kanssa. Liiton tapaamisissa ja leireillä hän pääsi vanhempineen tutustumaan perheisiin, joissa oli samaa tautia sairastavia lapsia ja nuoria.

– Heidän ystävyytensä ja neuvonsa auttoivat sairauden käsittelyssä. Tämä on minun tapani kiittää kaikesta, mitä olemme Lihastautiliitolta saaneet.

Nelikymppisenä Riku Forsström on ylittänyt reilusti lääkärien antaman elinajanennusteen. Hän toteaakin, ettei sellaisten vangiksi pidä jäädä.

– Kukaan meistä ei voi tietää kauanko aikaa on jäljellä. En käytä omaa energiaani sen pohtimiseen, käytän kaikki voimani täyden elämän elämiseen. Elämällä on tapana yllättää meidät ihmiset.

Lähes parisataa ammattipainin ystävää kokoontui lauantai-iltana raumalaisen kauppakeskuksen kattoterassille Wrestle Aid -tapahtumaan. Jouni Koutonen / Yle

"The Japanese Buzzsaw" Yoshihiro Tajiri pani polvilleen suomalaisen ammattipainipioneeri "The Rebel" StarBuckin. Jouni Koutonen / Yle

Kukkoillen rankasti savuttavalla amerikanrassilla matsiin saapunut StarBuck on kukistettu. Tajirin myrkky oli liikaa. Jouni Koutonen / Yle

Raumam Boik Toni Tamminen otti mittaa Talaskankaan konkarista Stark Adderista. Jouni Koutonen / Yle

Metallisoturi Stark Adder vauhdissa, ja Raumam Boik saa kyytiä. Lopulta vahva usko Rauman Lukkoon siivitti nuorukaisen voittoon konkarista. Jouni Koutonen / Yle

Riku Forsström seurasi kehän tapahtumia sairaalavuoteesta käsin. Jouni Koutonen / Yle

Hollannin jätti Jurn Simmons otti pataan Häijy-Heimo Ukonselältä. Jouni Koutonen / Yle

Voittoisa Häijy-Heimo Ukonselkä kävi toivottamassa Riku Forsströmille hyvää syntymäpäivää. Isoveli Juha Forsström heilutteli kannustuskylttejä. Jouni Koutonen / Yle