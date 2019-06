Milloin omasta juomisesta on syytä huolestua? Entinen alkoholisti kertoo neljä tekijää, jotka kielivät alkoholiongelmasta

Kokemusasiantuntijan mukaan on tärkeää tehdä pesäero suurkuluttamisen ja alkoholiriippuvuuden välille.

Lomakausi on monelle suomalaiselle tavanomaista kosteampaa aikaa. Pari lasillista terassilla tai saunaolut voi muuttua päivittäiseksi tavaksi loma-aikana. Alkoholiin tottuneet keho ja mieli kohtaavat arkeen siirryttäessä haasteita, jopa vieroitusoireita.

Teppo Uotinen on raitistunut entinen alkoholisti, joka auttaa alkoholiongelmaisia ihmisiä Kuopion Yliopistollisen sairaalan päivystyksessä ja Terve Kuopio -kioskilla. Tässä ovat merkit, jolloin on syytä huolestua omasta juomisestaan.

1. “Korjaussarjan” tarve krapula-aamuna

Useamman viikon tissutteluputken jälkeen yhtäkkinen lopettaminen voi olla terveydellinen riski elimistölle. Tällöin voi ilmaantua vieroitusoireita, kuten voimakas vapina, sydämen tykytys tai henkinen hätä.

Uotinen suosittelee terveydenhuollon pariin hakeutumista sen sijaan, että oloa korjattaisiin kotikonstein aamuryypyllä. Korjaussarjan ottaminen johtaa helposti juomisen jatkumiseen ja on Uotisen mukaan yksi varoittavista merkeistä.

– Omana kokemuksena sanoisin, että “kärsi ruumis, oot sinä nauttinutkin”. Kyllä terve ihminen sen kestää, jos kyse on normaalista krapulasta, Uotinen muotoilee.

2. Alkoholi menee etusijalle arvoissa, ajatuksissa ja aikatauluissa

Alkoholi on aina mielessä ja se on tärkeysjärjestyksessä usein ensimmäisenä. Muut asiat jäävät tekemättä ja mielen täyttää ajatukset seuraavasta ryypystä. Silloin on syytä pysähtyä.

– Silloin alkoholi muuttaa aina suunnitelmia ja hallitsee arkea. Tässä on syytä katsoa muutakin kuin vain juomamääriä.

Alkoholi alkaa usein muuttamaan myös arvomaailmaa kielteiseen suuntaan. Käyttäjässä alkaa ilmetä itsekeskeisyyttä, epärehellisyyttä ja tahatonta valehtelua liittyen alkoholiin.

3. Piilopullot ja salaa juominen

Piilopullot ovat Uotisen mukaan aamuryypyn ohella yksi selkeimmistä ongelmakäytön elkeistä. Omaa juomista hävetään. Toleranssin eli viinapään paranemisen takia ihmisellä on tarve juoda enemmän kuin muut.

– Se, joka jatkaa aamulla juomista ja juo piilopulloista on selkeästi riippuvainen, Uotinen toteaa.

4. Alkoholinkäytön vääristely tai vähättely

– Itse riippuvainen ei tunnista niitä merkkejä, joita muut selkeästi jo tunnistavat. Ihminen vähättelee itselleen juotuja määriä, aiheutuneita ongelmia ja sattuneita vahinkoja.

Riippuvuus alkoholista on kova paikka myönnettäväksi sekä itselleen että läheisille. Kuviota vaikeuttaa se, että riippuvuuden luonne on Uotisen mukaan “itsensä kieltävä”. Riippuvuudesta irti pääsemistä vaikeuttaa siis se, että asiaa ei myönnetä ongelmaksi alkuunkaan.

Teppo Uotinen peräänkuuluttaa alkoholinkäytön yhteydessä sen vaikutuksia omaan elämänlaatuun. Antti Karhunen / Yle

Elämänlaatu pohdintaan juomamäärien sijaan

Teppo Uotiselle on ensisijaisen tärkeää jakaa omaa tarinaansa alkoholismista toipumista. Kokemusasiantuntijan työ on pääasiassa keskusteluapua, mutta myös tarvittaessa palvelujen pariin ohjaamista.

Uotinen on aikanaan itse saanut apua samoissa asioissa, mikä on yksi syy avun jakamiseen eteenpäin.

– Itsellä on kohtuullisen kalliilla hinnalla hankittu kokemus. Ei sitä kannata jättää hyödyntämättä, koska siitä voi olla jollekulle apua, Uotinen kertoo.

Uotinen ei halua turhaan moralisoida tai hyssytellä. Hän esittää yhden peukalosäännön, jolla arvioida omaa suhdettaan alkoholiin.

– Jos se laskee elämänlaatua niin juo vähemmän. Jos nykyinen kulutus tuntuu parantavan elämänlaatua, sitä voi jatkaa sinänsä entisellään, Uotinen sanoo.

