Herätys: Lemmenjoen kohuharjoituksesta tuomio, Texasissa siirrettiin siirtolaislapsia, kalankasvattamoihin uutta puhdistustekniikkaa

Lemmenjoen harjoituksen jälkipyykkiä pestään hovioikeudessa

Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomiot Lemmenjoen vapaaehtoisen harjoituksen tapahtumista ja niiden jälkiselvittelystä. Vapaaehtoista harjoitusta johtanut Karjalan lennoston entinen komentaja myönsi oikeuskäsittelyssä, että hän nimitteli syyskuussa 2017. Ilmavoimien entistä komentajaa syytettiin siitä, että hän löi laimin esitutkinnan aloittamisen rikosepäilyistä viipymättä.

Siirtolaislapsia on siirretty pois pidätyskeskuksesta Texasissa

Siirtolaislapsia Meksikon ja Yhdysvaltojen välisellä raja-aidalla. David Peinado / EPA

Satoja siirtolaislapsia on siirretty pois kohua herättäneestä Texasin pidätyskeskuksesta, jossa lapset ovat eläneet kurjissa olosuhteissa ilman saippuaa, puhtaita vaatteita tai riittäviä ruokavarantoja. Presidentti Donald Trumpin hallinto yritti vielä tiistaina kumota oikeudessa linjauksen, joka vaatii tarjoamaan lapsille perustarvikkeita.

Pride-liikkeen sytyttäjä Ylelle: ”Ennen Stonewallin kapinointia homot elivät kuin salaseurassa”

Robert ”Bert” Coffman toivoo, että Stonewall Inn -baarista tehtäisiin vielä joskus museo. Nina Svahn / Yle

Sateenkaariväen oikeuksia puolustava Pride-liike syntyi kesäkuussa 1969 New Yorkin Stonewall-mellakoiden seurauksena. Tapahtumia todistanut Robert Coffman toivoo, että Pride-juhlinnan keskellä edelleen muistettaisiin, mistä kaikki 50 vuotta sitten alkoi ja kuinka paljon homoseksuaalien asemassa on vielä parannettavaa.

Uusi puhdistustekniikka kalankasvattamojen avuksi

Kala-altaiden päästöistä kerätään ensin kiintoaine ja näissä altaissa kalojen jätösten ammoniakki muutetaan nitraattitypeksi. Simo Pitkänen / Yle

Maalle rakennettavien kalankasvattamojen kannattavuus on ollut huono muun muassa kalliiden vedenpuhdistusjärjestelmien vuoksi. Nyt Luonnonvarakeskuksen Laukaan yksikössä kokeillaan menetelmää, jossa kolmivaiheisen puhdistuksen jälkeen poistovesi voitaisiin kierrättää uudelleen kasvattamon käyttöön. Menetelmä voisi auttaa myös isoja merikasvattamoita vähentämään typpi- ja fosforipäästöjään.

Etelässä poutaa, pohjoisessa paikoin sadekuuroja

Yle

Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin sadekuuroja. Poutaista ja aurinkoisinta on maan eteläosassa sekä länsirannikolla. Lämpötila on päivällä 18–23 ja maan pohjoisosassa 12–18 astetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.