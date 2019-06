NYT: Surkeissa oloissa eläneitä siirtolaislapsia on siirretty pois kohua herättäneestä vastaanottokeskuksesta Texasissa

Osa lapsista on siirretty terveysviranomaisten suojatiloihin ja osa on lähetetty väliaikaseen telttamajoitukseen El Pasoon.

Satoja siirtolaislapsia on siirretty pois kohua herättäneestä Texasin vastaanottokeskuksesta, jossa lapset ovat eläneet kurjissa olosuhteissa ilman saippuaa, puhtaita vaatteita tai riittäviä ruokavarantoja, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Osa lapsista on siirretty terveysviranomaisten suojatiloihin ja osa on lähetetty väliaikaseen telttamajoitukseen El Pasoon. Presidentti Donald Trumpin hallinto yritti vielä tiistaina kumota oikeudessa linjauksen, joka vaatii tarjoamaan lapsille perustarvikkeita, kuten saippuaa, hammasharjan ja pyyhkeen. Oikeus on aiemmin todennut presidentin hallinnon rikkovan lakia, sillä se ei tarjoa siirtolaislapsille perustarpeita.

Viime viikolla ryhmä lakimiehiä pääsi käymään vastaanottokeskuksessa Texasin Clintissä. Näky kauhistutti vierailijat. Lakimiesten mukaan jopa vain kahdeksanvuotiaat lapset huolehtivat keskuksessa vauvoista ja pikkulapsista, joilla ei ollut edes vaippoja jaloissaan. Pienet lapset heräilivät keskuksessa yöllä nälkäänsä. Monet lapset olivat pukeutuneet samoihin vaatteisiin, joissa heidät oli toimitettu keskukseen viikkoja aiemmin.

Yhdysvaltain rajavartijat ovat pakanneet lapsia tiloihinsa El Pason lähellä sijaitsevaan Clintin keskukseen, sillä viranomaisilla ei ole ollut tarjota riittäviä tiloja suurelle määrälle rajan ylittäneitä.

Keskuksessa olleet vauvat ovat joko erotettu vanhemmistaan, joiden kanssa he ovat ylittäneet rajan tai ovat olleet keskuksessa teini-ikäisten äitiensä kanssa. Jotkut alaikäisistä ovat olleet pidätettyinä lähes kuukauden ajan, New York Times kertoo.