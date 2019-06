Mansikkasato on pian parhaimmillaan: Aurinkoinen alkukesä toi makeat marjat

Mansikan pääsatokausi on alkamaisillaan, tiedottaa ProAgria. Sää on ollut mansikoiden kasvulle suotuisa, joten luvassa on todennäköisesti laadukas mansikkasato.

ProAgrian mukaan mansikat ovat tällä hetkellä makeita lämpötilojen vaihtelun ja aurinkoisten säiden ansiosta. Nyt Etelä-Suomeen kaivattaisiin kuitenkin hyvän sadon varmistamiseksi sateita, sillä kasvustot ovat alkaneet kärsiä kuivuudesta.

Etelä- ja lounaisrannikolla korjataan parhaillaan harsoilla suojattujen kasvustojen satoa. Myös avomaan mansikoita päästään pian poimimaan.

Kuluvan viikon aikana mansikoita päästään poimimaan myös muualla maan etelä- ja keskiosissa. Varsinaisen mansikoiden pääsatokauden odotetaan alkavan maan keskiosissa heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Myös varhaisperunan ja varhaisvihannesten satokausi alkaa olla parhaimmillaan. Etelä-Suomen viljelykasvit ovat runsaan viikon edellä keskimääräisestä aikataulustaan, kun taas maan itä- ja pohjoisosissa kasvustojen kehitys on tavanomaisessa vaiheessa.