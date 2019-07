Tamperelainen Markus Vuorenmaa valmentaa kiinalaisista aloittelijoista hiihtäjiä Pekingin Olympialaisiin – Kun urheiluministeri puuttuu valmennukseen, on toteltava sokeasti

"Jos vertaa kiinalaiseen ilmaan, niin Suomessa on helpompi hengittää sekä määrällisesti että laadullisesti. Pekingissä ilma on likaista ja ilmapiiri varsin erilainen", muotoilee kesäksi Tampereelle palannut hiihtovalmentaja Markus Vuorenmaa.

"Jos vertaa kiinalaiseen ilmaan, niin Suomessa on helpompi hengittää sekä määrällisesti että laadullisesti. Pekingissä ilma on likaista ja ilmapiiri varsin erilainen", muotoilee kesäksi Tampereelle palannut hiihtovalmentaja Markus Vuorenmaa. Anna Sirén / Yle

Puhelin soi Länsi-Pekingissä, jossa tamperelainen Markus Vuorenmaa suorittaa pestiään kiinalaisten hiihtäjien valmentajana. Soittaja on Kiinan urheiluministeri, jolla on asiaa: rullahiihtoon on välittömästi saatava lisää vauhtia.

Käskyn kylkeen hiihtovalmentajille annetaan tarkat käytännön ohjeet.

– Lensimme ministerin käskystä kuuden tunnin päähän pyörävelodromille, jossa meidän piti sitoa kokemattomat rullahiihtäjät moottoripyörän vedettäviksi ja kyyditä heitä pahimmillaan 55-65 kilometrin tuntivauhtia, Markus Vuorenmaa muistelee päätään pudistellen.

Tapaus on vain yksi mutta kuvaava esimerkki siitä, miten auktoriteettikeskeinen kulttuuri Kiinassa vallitsee. Korkean tahon käskijöiden sanaa ei kyseenalaisteta.

– En tiedä mitä rullasuksilla tapahtuvalla vesihiihdolla ja oikealla hiihdolla on tekemistä keskenään, mutta ei siinä ollut vastaan sanomisen sijaa. Paikallisen hiihtoliiton puheenjohtajakin vain kumartaa komeasti kun tulee käsky ministeriltä.

Hiihtäjät harjoittelevat helteessä

Markus Vuorenmaa istuu kotikaupunkinsa Tampereen aurinkoisella Laukontorilla ja vetää lämmintä kesäilmaa keuhkoihinsa. Lähes helteinen suvipäivä tuntuu Kiinaan verrattuna mukavan viileältä ja ilma vieressä käynnistelevän laivan diesel-lemahduksista huolimatta puhtaalta.

– Pekingissä ilmanlaatuindeksi saattoi olla 151, mikä tarkoittaa terveellekin epäterveellistä. Harjoituksissa ei käytetty hengityssuojaimia. Astmaatikoilla oli allergialääkkeitä ja avaavia lääkkeitä, mutta kyllä siellä aika raskasta on hengitellä.

Vuorenmaa on valmentanut kiinalaisia hiihtäjiä lokakuusta lähtien ensin Vuokatissa ja nyt parin kuukauden ajan paikan päällä Pekingissä. Hangesta ei Kiinassa ollut tietoakaan, vaan hiihtoharjoittelu hoitui lähes 40 asteen helteessä rullasuksilla.

Harjoitteluun kuului rullahiihtämisen lisäksi kävelyä ja juoksua sekä voima-, nopeus- ja kimmoisuusharjoitteita läheisellä urheilukentällä.

– Aika rajallisissa harjoitusolosuhteissa siellä toimittiin.

Olympiavalmennus alkaa alkeista

Kun Kiina vuonna 2022 isännöi talviolympialaisia se toivoo myös omien urheilijoidensa loistavan ladulla. Kolme vuotta on lyhyt aika, mutta maa uskoo pohjoismaiseen osaamiseen ja on siksi värvännyt valmentajia Suomen lisäksi esimerkiksi Norjasta.

Kun kysyttiin, kuka on nähnyt lunta, kolme kättä nousi. Markus Vuorenmaa

Valmentajille asetettu haaste on melkoinen. Markus Vuorenmaan opissa olevien noin 70 urheilijan ikäjakauma on 14-23 vuotta. Heillä on taustallaan lajeja soudusta ja melonnasta yleisurheiluun ja palloilulajeihin, mutta suurin osa heistä on hiihtänyt ensimmäistä kertaa elämässään vasta viime vuonna.

– Aloittaessani minulla oli edessäni 25 urheilijan ryhmä. Heiltä kysyttiin ensin, kuka on joskus hiihtänyt. Yhtään kättä ei noussut. Kun kysyttiin, kuka on nähnyt lunta, kolme kättä nousi. Onhan tässä huippu-urheilua ajatellen aika hurjat lähtökohdat.

Miljoonakaupunkien jälkeen Tampereen väljät toriolot miellyttävät Markus Vuorenmaata. Myös suomalaiset kesäkelit tuntuvat helteelläkin mukavan viileältä vaihtelulta Pekingin sääoloihin verrattuna. Anna Sirén / Yle

"Hiihtokiinaa" vasta luodaan

Kiinan kulttuuri on hierarkkinen ja se näkyy paitsi ministeritason puuttumisena, myös valmennuksessa ylipäätään. Urheilumaailmassakin johdetaan Vuorenmaan mukaan pelolla, ja valmentajat ovat auktoriteetti.

– Meillä on ollut ryhmässä myös kiinalaisia valmentajia. Heillä negatiivisen palautteen antaminen korostuu selvästi. Kiinassa uskotaan, että vain se kehittää. Me puolestaan yritämme opettaa urheilijoita ajattelemaan itse ja annamme positiivista palautetta aina kun on aihetta. Kyllähän eron urheilijoista huomaa.

Lajin sanasto on vasta kehittymässä, joten välillä minä kerron kiinalaisille mitä heidän kielensä sana tarkoittaa. Markus Vuorenmaa

Kiinalaiset urheilijat eivät puhu muuta kuin äidinkieltään. He ovat joutuneet valitsemaan koulutuksen ja urheilu-uran välillä. Harjoituksissa suomalaisen valmentajan tukena on aina tulkki, mutta Markus Vuorenmaalla on itselläänkin noin parin sadan kiinan kielen sanan pankki, jonka avulla hän pystyy antamaan simppelit harjoitteluohjeet.

– Tämä on hiihtokiinaa, jota opetan välillä myös kiinalaisille itselleen. Lajin sanasto on vasta kehittymässä, joten välillä minä kerron kiinalaisille mitä heidän kielensä sana tarkoittaa, Vuorenmaa nauraa.

Valmentajalaina koituu suomalaisen hiihdon hyväksi

Kun Pekingin olympialaiset vuonna 2022 koittavat, Markus Vuorenmaa hurraa katsomossa Suomelle, mutta seuraa mielenkiinnolla pääseekö isäntämaan edustajia ladulle. Sitä ennen edessä on vielä paljon työmatkoja.

– Tämä on perheelliselle raskaahkoa elämää. Luulen, että lapset kokevat samoin. Toisaalta tämä on kyllä tuonutkin paljon ammatillista hyvää.

Markus Vuorenmaan lisäksi saamapuolella lienee myös Suomi ja suomalainen hiihto. Kiinalaiset maksavat palvelusta, ja raha menee suomalaisen hiihdon hyväksi.

– Eurojen lisäksi tässä on se hyvä puoli, että hiihdon parissa on nyt mahdollista työskennellä ammattivalmentajana. Se on tähän saakka ollut valitettavan harvinaista. Toivottavasti näitä posteja tulee nyt lisää, että voimme kehittää Suomen hiihtoa sillä, että työllistämme enemmän ammatikseen valmentavia ihmisiä.