Hampurilaiset, pitsat ja noutoruoka ovat suomalaisten mieleen – Pikaruoan myynti kasvoi Suomessa nopeimmin

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan pikaruoan myynnin määrä on kasvanut tammi–maaliskuussa 7,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Myynnin määrän kasvu selittyy MaRa ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan osittain kaupungistumisen ja kiireen lisääntymisellä.

– Ihmiset syövät Euroopassa yhä enemmän nopeaa ruokaa, mikä näkyy myös Suomessa, Lappi toteaa Radio Suomen päivän haastattelussa.

Myynnin nousu on ollut jatkuvaa vuodesta 2015 lähtien. Tänä aikana Suomeen on tullut uusia, ulkomaalaisiaa pikaruokaketjuja. Tämä on Lapin mukaan laajentanut tarjontaa.

– Perinteisten pikaruokaketjujen lisäksi on tullut esimerkiksi gourmethampurilais- ja pitsapaikkoja. Terveellisiä tuotteita ja kasvisruokaa löytää yhä enemmän.

Pikaruoan menekki näkyy myös perinteisimmissä, á la carte -ravintoloissa. Niiden tarjonnasta löytyy yhä useammin erilaisia luksushampurilaisia ja -pitsoja.

– Pikaruoan menestys ei ole ollut pois muilta ravintoloilta. Ravintolaruoka on ollut 2000-luvulla menestystarina, sillä suomalaiset syövät yhä enemmän ravintoloissa ja kasvu näyttää jatkuvan samanlaisena.

Nuoret nauttivat ateriansa takeawaynä tai ravintolassa

Radio Suomen päivä jalkautui Helsingin rautatieasemalle kysymään ihmisten pikaruokatottumuksia:

"Käyn muutaman kerran kuukaudessa esimerkiksi pizzerioissa ja aasialaisissa ravintoloissa. Haen ravintoloista erilaista ravintoa, jota en tekisi tavallisesti kotona. Elämystä haettaessa voi panostaa ja mennä hieman hinnakkaampaan paikkaan", Artturi Oulusta kertoo.

"Tilaan useammin ruokaa sovelluksien avulla kotiin, mutta ravintolassa tulee käytyä kerran parin viikon aikana. Olemme maalta kotoisin ja siellä ei ollut niin paljon mahdollisuuksia tilata ruokaa kotiin, kuin täällä Helsingissä", toteavat Anni ja Maija.

MaRa ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan pikaruoan myynnin kasvua selittää kiireen ja kaupungistumisen lisäksi myös nuorten aikuisten eurooppalaistuneet kulutustottumukset.

– Nuoret aikuiset eivät vietä iltoja kotona ruokaa laittaen, vaan hakevat sitä ravintolasta kotiin tai menevät kavereiden kanssa ravintolaan syömään. Nuoret aikuiset arvostavat vapaa-aikaansa yhä enemmän, joka on ravintoloiden kannalta hyvä asia.

