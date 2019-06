Turun Hirvensalon erikoinen Lehtitalo yleishyödylliseen käyttöön – ensimmäinen residenssiasukas on talon rakentanut Jan-Erik Andersson

Taiteilija Jan-Erik Anderssonin kotina tunnetuksi tullut Turun Hirvensalossa sijaitseva Lehtitalo on saanut uuden omistajan.

Kyseessä on Life on a Leaf -yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taiteen, arkkitehtuurin, akateemisen tutkimuksen ja talouden välistä yhteistyötä.

Järjestelyn rahoittivat Koneen säätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfondenin investointisäätiö, Åbo Akademin säätiö, Anders Wiklöf, Turun kaupunki sekä Rauno ja Anne Puolimatkan säätiö.

Myyjä oli Liisa Joronen, jonka tuella Andersson rakensi talon.

Talo toimii jatkossa taiteilija- tai tutkijaresidenssinä, kokouspaikkana ja vierailukohteena. Andersson jatkaa talon asukkaana vuoteen 2022, jonka jälkeen siirrytään avoimeen hakuun.

Lehtitalo on kokonaistaideteos, joka sisältää liki 20 taiteilijan teoksia talon sisustuksessa ja rakenteissa. Se on saanut kansainvälistä huomiota arkkitehtuuria käsittelevissä kirjoissa ja medioissa.