Nepalissa lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on koko kansan ongelma – myös länsimaisia pedofiileja on narahtanut järkyttävistä teoista

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja häirintä on järjestelmällistä. Teoista ei puhuta. Perheet on helppo maksaa hiljaisiksi.

Suurinpiirtein näin kuvailee jo neljännesvuosisadan lasten oikeuksien puolesta taistelleen nepalilaisjärjestö CWISHin puheenjohtaja Shanti Adhikari. Isoimpia kärsijöitä ovat nepalilaistytöt. Jopa kolmevuotias voi joutua tekojen kohteeksi.

– Meidän datamme mukaan lehdet uutisoivat enemmän kuin sata hyväksikäyttötapausta kuukaudessa. Voi vain kuvitella, miten paljon tapauksia jää pimentoon, Adhikari kertoo Ylelle puhelimitse.

Nepalin heikoissa kantimissaan olevaa lastensuojelua hyväksikäyttävät myös lapsia saalistavat pedofiilit (siirryt toiseen palveluun)(BBC). Adhikarikin on kuullut tapauksista.

– Nepaliin tulevat turistit ottavat hyödyn irti Nepalin köyhyydestä. He keräävät poikia kaduilta, pitävät heitä hostelleissa ja käyttävät hyväkseen, Adhikari kuvailee.

Adhikari painottaa, että länsimaalaisten teot ovat vain hiekanjyvä kokonaiskuvassa. Iso osa hyväksikäytöstä tapahtuu kodeissa ja paikallisten tekeminä.

Länsimainen häpeäpilkku

The Himalayan Times (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että tämän vuoden ensimmäisellä kolmanneksella viranomaiselle on raportoitu 98 lapsen seksuaalista häirintää. Lehden tiedon mukaan näistä tapauksista ainakin yhdessä on ollut ulkomaalainen tekijä.

Länsimaisten erityisesti nepalilaisiin poikiin kohdistuneet teot ovat kuitenkin viime aikoina vilahdelleet kansainvälisessä mediassa. Kymmenkunta länsimaista miestä on viimeisen parin vuoden aikana saatu tuomioille, kertoi BBC huhtikuussa.

Nepalilaiset lapsityöläiset altistuvat seksuaaliselle hyväksikäytölle. Kuvituskuva. Narendra Shrestha / EPA

Jotkut tuomituista ja epäillyistä ovat pitkän linjan avustustyöntekijöitä (siirryt toiseen palveluun) (Al Jazeera). Esimerkiksi kanadalainen Peter Dalglish tuomittiin vastikään jopa kymmeneksi vuodeksi vankeuteen nuorten poikien seksuaalisesta hyväksikäytöstä (siirryt toiseen palveluun), kertoo Kanadan yleisradioyhtiö CBC.

Niin ikään kanadalainen Paul McCarthy oli palaamassa vapaaehtoisjaksoltaan nepalilaisesta orpokodista, kun Kanadan rajavartiolaitos kaivoi esiin hänen hallussaan olleen hyväksikäyttömateriaalin (siirryt toiseen palveluun), kertoo Ottawa Citizen.

Viisikymppinen brittimies puolestaan pidätettiin tammikuussa Kathmandussa asunnosta, jossa hänen kanssaan oli kolme alaikäistä poikaa. The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) paikallinen poliisi oli seurannut miehen toimia kolme viikkoa ennen kiinniottoa.

Heikko seksuaalirikoslainsäädäntö ja väljä viisumipolitiikka pahentavat ongelmaa, kertoo Turkin radio- ja televisioyhtiö (siirryt toiseen palveluun). Nepal ottaa vieraat vastaan avosylin, eikä taustoja tarkasteta. Maasta on otettu kiinni henkilöitä, jotka on jo aiemmin tuomittu vastaavista teoista muualla maailmassa.

Neljä syytä järkyttävään ongelmaan

Köyhä Nepal lepää Himalajan vuoriston sylissä naapureinaan Intia ja Kiina. Maa tunnetaan kenties parhaiten vuorikiipeilijöistä ja vuoden 2015 maanjäristyksistä, jotka veivät 9000 nepalilaisen hengen ja tuhosivat jopa 850 000 kotia.

Maailman ruokaohjelman (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin 29 miljoonasta nepalilaisesta neljäsosa elää edelleen kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Se tarkoittaa, että heillä on käytettävissään päivittäin vain dollarin puolikas.

Nepalin ongelmat ovat moninaisia. Muun muassa Times of India on uutisoinut (siirryt toiseen palveluun) Intiaan suuntautuvasta, käsiin räjähtäneestä ihmiskaupasta, jonka kohteena ovat nepalilaistytöt.

Nimenomaan köyhyys ja lapsityövoima ovat nepalilaisjärjestön puheenjohtajan Shanti Adhikarin mukaan merkittäviä syitä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Köyhän perheen ja lapsen silmissä vaatteita, rahaa ja työtä tarjoava hyväksikäyttäjä voi tuntua onnenpotkulta.

Adhikari muistuttaa kuitenkin, ettei hyväksikäyttö ole vain köyhien ongelma. Sekä tekijöissä että uhreissa on kaikkien yhteiskuntaluokkien edustajia.

Lehdet uutisoivat enemmän kuin sata hyväksikäyttötapausta kuukaudessa. Shanti Adhikari

Toinen ongelmaa ruokkiva syy on vaikenemisen kulttuuri. Uhrit kantavat häpeän yksin.

– Seksistä ja seksuaalisuudesta ei juurikaan puhuta yhteiskunnassamme. Se on yksityisasia. Ihmiset eivät tunnista seksuaalista häirintää, vasta raiskaus lasketaan sellaiseksi, Adhikari kertoo.

Lisäksi teoista on vaikea raportoida. Lapset ja vanhemmat eivät tiedä, kenelle ja miten teoista voisi ilmoittaa. Uhreja myös maksetaan hiljaisiksi. Iso osa tekijöistä jatkaa ahdisteluaan, koska he eivät koskaan saa rangaistusta.

Adhikari nostaa esille myös sosiaalisen median, jonka avulla kontaktin luominen ja materiaalin jakaminen on helppoa. Myös kuvia itse teoista jaetaan internetin pimeissä ulottuvuuksissa.

Poliisin uudehko yksikkö avuksi

Nepalissa toimivat järjestöt ovat jo vuosia tehneet hartiavoimin töitä lasten kohtelun parantamiseksi ja lapsityövoiman kitkemiseksi.

Työmaata riittää, mutta Adhikarin mukaan parempaan suuntaan ollaan jo menossa. Tapauksia on viety oikeuteen ja teoista on annettu tuomioita.

Nepalin poliisissa on uudehko yksikkö, joka paneutuu nimenomaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttön kitkemiseen ja tekijöiden paljastamiseen. Mediatietojen mukaan kyseinen yksikkö on ottanut kiinni länsimaisia pedofiileja.

Yle ei yrityksistään huolimatta tavoittanut yksikön puhemiestä Kabit Katwalia. Katwal on kertonut The Guardianille (siirryt toiseen palveluun), että lasten seksuaalisen hyväksikäytön lopettaminen on Nepalille ykkösprioriteetti ja viranomaiset työskentelevät tiiviisti ratkaistakseen ongelman.

– Nepalin poliisi työskentelee aktiivisesti pedofiliaa vastaan. Nepali ei ole pedofiilien paikka, Katwal vakuuttaa BBC:n podcastissa (siirryt toiseen palveluun).