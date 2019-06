Demokraattien ensimmäiset tv-väittelyt järjestetään Miamissa. Presidentti on väläytellyt antavansa mahdollisesti katsojapalautetta.

WashingtonViidensadan päivän kuluttua pidettävien Yhdysvaltain presidentinvaalien panokset kasvavat merkittävästi Suomen aikaa neljältä torstaiaamuna. Silloin alkaa ensimmäinen demokraattipuolueen tv-väittely Miamissa.

Puolueen presidenttiehdokkutta tavoittelee 23 henkilöä, joista tv-kameroiden eteen on kelpuutettu 20, kymmenen kerrallaan kahtena peräkkäisenä iltana.

Republikaanipresidentti Donald Trumpin kilpailijoiksi pyrkivien määrän odotetaan tämän jälkeen pikku hiljaa laskevan. Demokraattien esivaalit alkavat ensi vuoden helmikuussa. Heidän presidenttiehdokkaansa vahvistetaan ensi vuoden heinäkuussa Milwaukeessa pidettävässä puoluekokouksessa.

”Unikeko-Joe” suosituin

Tämän hetken suosituin demokraatti on entinen varapresidentti Joe Biden. Hän on menettänyt parin viime viikon aikana kannatustaan kerrottuaan tehneensä nuorempana yhteistyötä rotusortoa ajaneiden poliitikkojen kanssa. Lisäksi Bidenin ikä herättää epäilyksiä siitä, jaksaisiko hän hoitaa presidentin tehtäviä.

Virkaan astuessaan Biden olisi 78-vuotias. Presidentti Donald Trump, joka tuntuu pelkäävän demokraateista eniten juuri Bidenia, on nimitellyt tätä ”Unikeko-Joeksi” (Sleepy Joe). Trump on itse 73-vuotias.

Hienoisesta suosion hiipumisesta huolimatta Biden on ollut kannatusmittauksissa (siirryt toiseen palveluun) vähintään kymmenen prosenttiyksikköä 77-vuotiasta senaattori Bernie Sandersia edellä.

Biden uhkui intoa kampanjoidessaan viikonvaihteessa Etelä-Carolinassa.

– Tuleva vaali on kaikkia aiempia tärkeämpi. Iästä riippumatta. Ei demokraattiehdokkaiden, vaan virassa olevan presidentin takia. Pystymme korjaamaan hänen neljän vuoden aikana tekemänsä vahingot, mutta emme enää kahdeksan vuoden vahinkoja, Biden sanoi viitaten Trumpin pyrkimyksiin tulla valituksi toiselle kaudelle.

Bernie Sanders puhumassa vaalitilaisuudessaan Pasadenassa, Kaliforniassa 31. toukokuuta. Etienne Laurent / EPA

Warren vetoaa opiskelijoihin

Bidenin ja Sandersin takana kannatustaan on nostanut viime viikkoina eniten Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren. 70-vuotias Warren on koulutukseltaan juristi, ja Yhdysvaltain kongressissa hän on ollut vuoden 2012 vaaleista lähtien.

Feministinä ja kärkevänä Trumpin kriitikkona tunnettu Warren ajaa roimia veronkorotuksia rikkaille, joiden omaisuuden arvo ylittää 50 miljoonaa dollaria.

Elizabeth Warren Alex Wong / AFP

Warren vaatii myös ilmaista päivähoitoa sekä lukukausimaksujen poistamista valtion yliopistoista ja ylivelkaantuneiden opiskelijoiden opintolainojen anteeksiantamista.

– Hallintomme palvelee loistavasti rikkaita ja valtaapitäviä. Pyrin presidentiksi, koska haluan hallinnon palvelevan meitä muitakin, Warren sanoi demokraattien tilaisuudessa Etelä-Carolinassa.

”Hiilineutraaliksi 2050”

Väittelyn keskeisiä teemoja ovat terveydenhuolto ja ympäristönsuojelu, jonka osalta radikaalein on texasilaispoliitikko Beto O´Rourke. Hän on laatinut 4,4 biljoonan euron suuruisen ohjelman ilmastonmuutoksen vastaista taistelua varten.

Beto O'Rourke vaalivalvojaissa marraskuussa 2018. Larry W. Smith / EPA

Tuo valtava summa ohjattaisiin kymmenen vuoden aikana ilmastoa suojelevan infrastruktuurin parantamiseen ja teknologisiin innovaatioihin. O´Rourke on linjannut tavoitteekseen, että Yhdysvallat olisi hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

O´Rourke on 46-vuotias liikemies, joka soitti nuorempana bassoa rock-yhtye Fossissa. Hän oli kongressissa edustajainhuoneessa 2013–2019 ja hävisi viime syksynä osavaltionsa senaattorinvaalin.

Kolme naissenaattoria ja Buttigieg

Muita todennäköisesti esiin nousevia aiheita ovat Yhdysvaltain ulko- kauppapolitiikka sekä naisten asema. Näistä aiheista puhuu esimerkiksi mielipidemittauksissa sijoille 4–5 asettuvat Kamala Harris ja Amy Klobuchar.

Kamala Harris ilmoitti ehdokkuudestaan helmikuussa 2019. Justin Lane / EPA

54-vuotias Harris ja 59-vuotias Klobuchar ovat Warrenin tavoin juristin koulutuksen saaneita senaattoreita. Harris on Kaliforniasta ja Klobuchar Minnesotasta.

Mahdollisena nousijana pidetään myös Pete Buttigiegia. Hän edustaa uutta poliittista kulttuuria monellakin tapaa: 37-vuotias Buttigieg on indianalaisen South Bendin kaupungin pormestari, sotaveteraani Afganistanista ja avoimesti homo kristitty.

Pete Buttigieg kuvattuna Miamissa 21. kesäkuuta. Cristobal Herrera / EPA

Trump osallistuu kotisohvalta ja Japanista?

Fox News –televisiokanavan juontaja Sean Hannity kysyi Trumpilta viime viikolla, aikooko innokkaana tviittaajana tunnettu presidentti osallistua väittelyyn. Trump sanoi, ettei ollut aiemmin ajatellut asiaa, mutta saattaa nyt Hannityn innoittamana tehdä niin.

Tämä olisi ensimmäinen kerta historiassa, kun presidentti kommentoisi kilpailijoidensa väittelyä verekseltään sosiaalisessa mediassa. Jos Trump tviittailee väittelyn aikana, hän tekee sen kotisohvaltaan tai toiselta puolelta maailmaa, sillä hän matkustaa loppuviikoksi Japaniin G20-maiden kokoukseen.

Tämänhetkisistä pääkandidaateista ensimmäisenä iltana Miamissa esiintyvät Warren, O´Rourke ja Klobuchar. Toisena iltana lavalle nousevat tämän hetken suosituimmat demokraatit Biden ja Sanders.

