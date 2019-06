Kirkkoasioista vastaava ministeri Saarikko tukee kirkon osallistumista Prideen – "Kirkon pitää olla siellä missä ihmisetkin ovat"

Kirkollisasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.)tukee kirkon mukanaoloa Pride-tapahtumissa. Hänen mielestään kirkko tekee näkyväksi erilaisuuden hyväksynnän osallistumalla Suomen suurimpaan kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumaan.

– Kirkko monen muun yhteisön tavoin tahtoo olla mukana tukemassa ihmisten oikeutta olla oma itsensä, oikeutta rakastaa, oikeutta olla erilainen ja silti kokea olevansa hyväksytty.

– Kirkon pitää olla siellä missä ihmisetkin ovat, jatkaa Saarikko.

Ministerin mukaan osallistuminen Prideen vahvistaa kirkon vuosia tekemää työtä perheiden parissa.

– Parisuhde- ja perhetyö on ollut kirkon arkipäivää ja tärkeää työtä. Kirkossa ei olla kyselty perhemuotoa tai rakastamisen suuntaa vaan ihmisten arkeen ja elämään haetaan armoa ja tukea, muotoilee Saarikko.

"Päivi Räsänen on yksittäinen kirkon jäsen"

Ministeri Saarikko pitää valitettavana, että kirkosta on eronnut viikon aikana paljon ihmisiä. Noin 1700 ihmistä on eronnut viikon aikana kirkosta Eroakirkosta.fi-palvelun kautta.

– Se, että Päivi Räsäsen yksittäiset kannanotot johtavat ihmisten haluun jättää kirkko, on tietysti valitettavaa.

Viikko sitten kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja Päivi Räsänen julkaisi avoimen kirjeen arkkipiispalle (siirryt toiseen palveluun), jossa hän ilmaisi huolensa kirkon päätöksestä olla osallisena Pride-tapahtumissa. Lisäksi Räsänen pohti, voiko hän pitää kirkkoa enää hengellisenä kotinaan.

– Päivi Räsänen on yksittäinen kirkon jäsen. Hänellä on oikeus mielipiteisiinsä, mutta kirkko on enemmän kuin yksittäisten jäsenten mielipiteet tai yksittäiset arvokysymykset, Saarikko toteaa.

Ministeri Annika Saarikko oli puhumassa Pohjoismaisessa piispainkokouksessa Lappeenrannassa. Elli Sormunen / Yle

Kirkko noudattamaan tasa-arvoista avioliittolakia?

Saarikko toivoo kirkon tekevän päätöksen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä.

Elokuussa vuonna 2017 pastori Árpád Kovács vihki samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon. Tästä pastori sai kirjallisen varoituksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Viime viikolla Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi hiippakunnan antaman kirjallisen varoituksen. Ministeri Saarikko ei kommentoi oikeuden päätöksiä.

– Minulla on luottavainen mieli, että ratkaisu löytyy, keitä kirkossa tulevaisuudessa avioliittoon vihitään. Toivon sellaista ratkaisua, joka kunnioittaa kirkon eri toimijoiden näkemyksiä ja toimii Suomen lain mukaisesti.

Viimeaikaista keskustelua ministeri Saarikko pitää tervetulleena.

– Minusta on hyvä, että kirkko keskustelee. Se on parempi kuin vaiennettu tai vaiettu kirkko, joka ei kuuluisi eikä näkyisi yhteiskunnassa mitenkään.

Saarikko ei aio osallistua Pride-tapahtumiin tänä vuonna.

– Aikataulusyistä valitettavasti tällä kertaa en pysty kulkueeseen osallistumaan, mutta se ei ole kannanotto mihinkään suuntaan, ynnää tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.