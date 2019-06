Olisitpa sylissäni oli viime vuoden soitetuin kotimainen kappale – Maailmalla suomalaisista soi yhä eniten Sibelius

Teoston keräämien esitystietojen mukaan vuoden 2018 soitetuin kotimainen kappale oli Lauri Tähkän, Matti Mikkolan ja Sinikka Svärdin tekemä sekä Antti Ketosen esittämä Olisitpa sylissäni.

Kappaletta esitettiin viime vuonna kaikkiaan lähes 12 200 kertaa radiossa, tv:ssä ja keikoilla. Erityisesti kappale soi kaupallisilla radiokanavilla.

Kaupallisessa radiossa soivat Ketosen kappaleen lisäksi eniten Ed Sheeranin Perfect ja Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan. Ylen radiokanavilla eniten soivat Antti Tuiskun ja Erinin yhdessä esittämä Aamukuuteen, Vesalan Muitaki ihmisii sekä Feel It Still, jonka esittää Portugal. The Man.

Esitetyimmät kappaleet 2018, kaupallinen radio Olisitpa sylissäni, Antti Ketonen Perfect, Ed Sheeran Väärään suuntaan, Jenni Vartiainen Flames, David Guetta, Sia For You, Seinabo Sey Kuka näkee sut, Juha Tapio Echame la culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato Popkorni, JVG Ilves, Anssi Kela Tornado, Evelina

Kaupallisten radioiden soittamasta musiikista 35 prosenttia oli kotimaisten tekijöiden säveltämää ja sanoittamaa. Kymmenen soitetuimman kappaleen joukkoon ylsi kuusi kotimaista kappaletta.

Ylen valtakunnallisilla radiokanavilla 27 prosenttia musiikista oli viime vuonna kotimaisten tekijöiden säveltämää ja sanoittamaa. Kymmenen soitetuimman kappaleen joukkoon ylsi kaikkiaan kahdeksan kotimaista kappaletta.

Badding hallitsee tanssilavoilla, Sibelius ulkomailla

Kotimainen musiikki soi radiota selvästi useammin orkesterien esittämänä tanssilavoilla, ravintoloissa ja keikoilla. Viime vuonna 76 prosenttia tanssilavojen musiikista oli kotimaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tekemää.

Erityisen tiuhaan soi Rauli ”Badding” Somerjoen ja Arja Tiaisen tekemä ikisuosikki Paratiisi, joka on ollut tanssipaikkojen esitetyin kappale vuodesta 2000.

Esitetyimmät kappaleet 2018, Ylen radiokanavat Aamukuuteen, Antti Tuisku feat. Erin Muitaki ihmisii, Vesala Feel It Still, Portugal. The Man Disko, Vesterinen yhtyeineen Se oikea, Jenni Vartiainen Perfect, Ed Sheeran Ota mut takas, Nomi Tässä memee vielä hetki, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani Kaksi ihmistä, Haloo Helsinki! Väärään suuntaan, Jenni Vartiainen

Ulkomailla esitettyjen sävellysten kärkilistaa ovat vuosittain hallinneet Sibeliuksen teokset, eikä vuosi 2018 tuonut tähän poikkeusta.

Sibeliuksen teosten lisäksi viidentoista ulkomailla soitetuimman kotimaisen kappaleen joukkoon mahtuivat muun muassa Alman Chasing Highs ja Dye My Hair , The Rasmuksen In the Shadows, ja Bomfunk MC’sin Freestyler.

Tiedot soitetuimmista kappaleista perustuvat ilmoituksiin, joita Teosto saa tilaisuuksien järjestäjiltä, radio- ja tv-yhtiöiltä sekä esiintyjiltä.

Teosto maksaa sekä koti- että ulkomaisille musiikin tekijöille ja kustantajille korvaukset heidän teostensa käytöstä ilmoitusten perusteella. Viime vuonna korvauksia maksettiin yli 20 miljoonaa euroa, josta reilut 11 miljoonaa maksettiin Teoston kotimaisille asiakkaille.