Rap-yhtye Gasellit esiintyi vuosia tyhjille saleille ja oli hajoamispisteessä: "Tänä kesänä teemme enemmän keikkoja kuin moni muu"

– Musiikki on tunneviestintää ja Spotifyn luvut eivät näytä, miten kuulija toisessa päässä on tuntenut biisin. Keikalla yleisöstä näkee, välittyykö biisistä tunne ja millainen se on, Gasellien Päkä tuumaa. Berislav Jurišić / Yle