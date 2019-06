Alkoholiveron laskun toivotaan tuovan suomalaisasiakkaat takaisin Tallinnaan – tällaiset ovat kolmen kauppiaan odotukset

TALLINNA Kaksi vuotta sitten Viro korotti tuntuvasti alkoholiveroa, minkä seurauksena virolaiset alkoivat hakea jopa neljänneksen alkoholijuomistaan Latviasta.

Vähentääkseen Latviaan suuntautuvaa viinarallia, maan uusi hallitus päätti tänä kesänä laskea alkoholiveroa. Kysyimme kolmen tallinnalaiskaupan edustajalta kommentit verouuditukseen ja näin he vastasivat:

Imre Poll, SuperAlkon johtaja

”Kun Viro korotti alkoholiveroa kesällä 2017, reagoimme nopeasti: avasimme kolme uutta alkoholimyymälää Latvian puolelle.

Virossa sijaitsevien myymälöidemme myynti on laskenut kahdessa vuodessa noin 30 prosenttia. Odotamme, että myynti elpyy heinäkuusta alkaen merkittävästi.

Emme kuitenkaan aio tässä vaiheessa sulkea myöskään Latvian liikkeitämme. Latviakin suunnittelee alkoholiveron laskua, joten voi olla, että osa varsinkin Etelä-Viron asukkaista hakee jatkossakin juomansa Latviasta.

Emme kuitenkaan aio tässä vaiheessa sulkea myöskään Latvian liikkeitämme. Imre Poll, SuperAlko

Onneksi Viron elintaso nousee. Tulevaisuudessa virolaisten ei ehkä tarvitse matkustaa Latviaan muutamaa senttiä halvemman oluen vuoksi.

Suomalaiset ovat meille todella tärkeä asiakasryhmä. Tallinnan-liikkeissämme jopa 70 prosenttia asiakkaista on suomalaisia. Viime vuosina suomalaisasiakkaiden määrä on osoittanut pieniä laskemisen merkkejä. Uskon, että heinäkuusta alkaen meillä käy suomalaisia taas edellisvuosien malliin.”

Anders Lubja, Liviko Storen johtaja

”Hallituksen päätös laskea alkoholiveroa on erinomainen. Uudistuksen ajoitus oli kuitenkin kummallinen. Virolaiset ostavat reilusti alkoholia ennen juhannusta. Juhannuksen jälkeen myynti rauhoittuu selvästi muutamaksi viikoksi. Olisi ollut parempi, jos verouudistus olisi tullut voimaan jo ennen juhannusta.

Myyntimme on ollut viime vuosina selvässä laskussa. On kuitenkin vaikea sanoa, johtuuko lasku alkoholiveron korotuksesta vai jostakin muusta.

Olisi ollut parempi, jos verouudistus olisi tullut voimaan jo ennen juhannusta. Anders Lubja, Liviko Store

Itse veikkaan yhdeksi syyksi Tallinnan sataman suurta remonttia. Satama-alue muuttuu niin nopealla tahdilla, etteivät ihmiset enää osaa liikkua siellä eivätkä löydä liikettämme yhtä helposti kuin ennen.

Satamassa sijaitsevan liikkeemme asiakkaista selvä enemmistö on suomalaisia. Toivomme niin virolais- kuin suomalaisasiakkaiden määrän kasvavan tänä kesänä.”

Katrin Bats, Rimi-kauppaketjun tiedottaja

”Alkoholin myynti liikkeissämme on laskenut vuoden 2017 jälkeen noin kolmekymmentä prosenttia. Etelä-Virossa, lähellä Latvian rajaa, lasku on ollut vielä rajumpaa. Siellä sijaitsevissa kaupoissamme alkoholin myynti on romahtanut jopa puoleen entisestä.

Vodkapulloja tallinnnalaisen myymälän hyllyssä. Silja Massa

Odotamme, että heinäkuun alusta alkaen myynti vilkastuu jonkin verran. Se tuskin nousee kuitenkaan aivan entiselle tasolle.

Tänä vuonna Virossa on tulossa voimaan myös lakiuudistus, jossa alkoholin ulkomainonta kielletään. Lisäksi alkoholituotteet eivät enää pian saa olla ruokakaupoissa näkyvillä, vaan alkoholiosastot pitää eristää muusta liiketilasta seinällä tai sermillä. On vaikea sanoa, mikä kaikkein uusien säädösten yhteisvaikutus tulee olemaan.

Odotamme, että heinäkuun alusta alkaen myynti vilkastuu jonkin verran. Katrin Bats, Rimi kauppaketju

Tilastot myös näyttävät, että nuoret käyttävät alkoholia huomattavasti vähemmän kuin aiemmat sukupolvet. Tämä on tietenkin positiivinen asia.

Rimi ei edes yritä kilpailla kaikkein halvimmilla alkoholijuomien hinnoilla. Mieluummin edistämme kohtuullista ja sivistynyttä alkoholinkulutusta.

Varsinkin Tallinnan satamassa sijaitsevan Nautica-kauppakeskuksen Rimissä käy todella paljon suomalaisia. Totta kai on hienoa, jos verouudistus lisää suomalaisasiakkaiden määrää siellä entisestään!”

Lue seuraavaksi:

Näin paljon oluen ja viinan hinta laskee – ensi viikolla Baltian viinaralli ottaa uusia kierroksia