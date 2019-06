HS: Katainen on toiseksi lobatuin EU-komissaari

Kataisen painava salkku on poikinut yli 1 500 tapaamista edunvalvojien kanssa.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on Brysselin toiseksi lobatuin komissaari, kertoo Helsingin Sanomien selvitys. (siirryt toiseen palveluun)Katainen ja hänen esikuntansa ovat pitäneet viimeisen viiden vuoden aikana yli 1 500 tapaamista erilaisten edunvalvojien kanssa.

Moneen muuhun komissaariin verrattuna määrä on moninkertainen. Yksi syy runsaaseen lobbaukseen on se, että kasvusta, työllisyydestä, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana komissaarina Kataisen salkkuun liittyy paljon taloudellisia intressejä. Kataisen vastuulla on ollut muun muassa 315 miljardin euron arvoisen investointiohjelman valmistelu.

Kataista enemmän on lobattu vain virolaista Andrus Ansipia, joka vastaa digitaalisista markkinoista.

Katainen arvelee HS:lle, että tapaamisten suuri määrä johtuu osin hänen salkkunsa sisällöstä ja osin tietoisesta valinnasta pitää toimiston ovi auki eri tahoille.

Eniten tapaamisia Kataisella ja hänen esikunnallaan on ollut Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n ja eurooppalaista teollisuutta edustavan Business Europen kanssa.

HS kävi selvitystä varten läpi 13 keskeisen komissaarin ja heidän esikuntiensa kalenterit komission koko toimikaudelta.