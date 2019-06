Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi: Palaavia Isis-naisia odottaa rikostutkinta – "Rikosten selvittäminen ainakin teoriassa mahdollista"

Jos Isis-terroristien perheille tarkoitetulta Al-Holin leiriltä palaa Suomeen aikuisia naisia, heitä odottaa rikostutkinta.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa keskiviikkona, että jos leirillä olevat naiset palaavat tavalla tai toisella Suomeen, viranomaiset lähtevät selvittämään sitä, että onko heitä syytä epäillä rikoksesta.

– Haluan korostaa syyttömyysolettamaa, mutta toisaalta olosuhteet [Isisin hallitsemilla alueilla] ovat olleet sen kaltaiset, että turvallisuusviranomaisten täytyy siihen ilman muuta reagoida, Salmi totesi haastattelussa.

Salmen mukaan on kokonaan toinen kysymys, miten viranomaiset hankkivat näyttöä mahdollisten rikosten tueksi. Näyttöä rikoksista tulee saada riittävästi rikostutkinnan aloittamiseksi tai syytteen nostamiseksi. Salmi myös muistuttaa, että kaikki palaajat tullaan käsittelemään yksittäistapauksina.

Oikeusoppineet ovat epäilleet, että palaajia tuskin pystyttäisiin tuomitsemaan rikoksista. Syynä tähän on se, että terrorismirikoksissa näyttökynnys on korkea. Lisäksi ulkomailla epäillyiksi tehtyjen rikosten tutkinta on vaikeaa.

Salmi kuitenkin vakuuttaa, että Suomen turvallisuusviranomaisilla on riittävästi tietoa ja taitoa selvittää Isisin hallitsemilla alueilla tehtyjä rikoksia.

– Viranomaisilla on tänä päivänä erittäin hyvät kansainväliset yhteydet ja erittäin korkea ammattitaito. Pidän rikosten selvittämistä ainakin teoriassa mahdollisena, jos yleensä jotain löydettävää on.

Kansainvälinen tuomioistuin ei tuo nopeaa ratkaisua

Ruotsi on ehdottanut kansainvälistä tuomioistuinta Isis-terroristien tuomitsemiseksi. Suomi on tukenut ideaa.

Salmen mukaan olisi hyvä, että kansainvälisen tuomioistuimen perustaminen selvittäisiin tarkasti. Hän ei kuitenkaan odota asian etenevän nopeasti.

– Toinen asia on se, että jos ja kun tuomioistuin käyttää toimivaltaansa ulkomailla, minkälaisessa lainsäädännöllisessä kehikossa operoidaan? Se ei ole täysin yksiselitteinen asia, Salmi pohtii.

Suojelupoliisin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Isisin hallitsemilta alueilta palaavat naiset voivat verkottua keskenään ja luoda Suomeenkin jo muodostunutta jihadistista alamaailmaa. Entisenä supon johtajana Salmi ei epäile edellisen työpaikkansa arviota asiasta.

– Jos Suomeen palataan Isisin hallitsemilta alueilta, niin totta kai on selvitettävä se, että minkä näköistä toimintaa näillä henkilöillä siellä on ollut.

Sisäministeriö loi vuonna 2017 muiden viranomaisten kanssa toimintamallin Isis-alueilta palaajille. Mallissa pyritään huolehtimaan siitä, että palaajat pyritään integroimaan takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan, jotta heidän mahdolliset radikaalit näkemykset eivät realisoituisi. Salmi ei halua kommentoida sitä, miten mallia on käytännössä hyödynnetty yksittäisten palaajien kohdalla.

Salmi ei osaa antaa suoraa vastausta siihen, pitäisikö Suomen auttaa leirillä olevia naisia ja lapsia palaamaan kotiin. Hänen mukaansa kysymys ei ole helppo. Asiaan liittyy Salmen mukaan inhimillisiä ja oikeudellisia ongelmia sekä operatiivisia kysymyksiä.

Al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa on Ylen tietojen mukaan 11 suomalaista naista ja 33 lasta. Hallituksen on tarkoitus päättää pian, mitä leirillä oleville naisille ja lapsille tehdään.

Lue myös:

Tanska evakuoi ensimmäisen Isis-lapsen leiriltä Syyriasta – 13-vuotiasta poikaa on ammuttu selkään

Australia evakuoi kahdeksan Isis-lasta al-Holin leiriltä – myös suomalaisia lapsia samalla leirillä

HS: Pääministeri Rinteen mielestä Isis-leirillä olevia suomalaisia on lain mukaan autettava

Terrorismitutkija käyttäisi harkintaa Isis-naisten palaamisessa – "Lasten kohdalla varauduttava traumoihin, mutta myös radikalisoitumiseen"