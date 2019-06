Ruotsissa paljastui laaja hammaslääkärihuijaus – turvapaikanhakijoiden hampaita kiskottu irti korvausten saamiseksi

Ruotsin television mukaan seitsemän klinikkaa on tienannut huijauksilla kymmeniä tuhansia euroja.

Ruotsissa on paljastunut laaja huijaustapaus, jossa useat hammaslääkäriklinikat ovat tienanneet suuria summia tekemällä täysin tarpeettomia hoitoja. Ruotsin television SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) huijauksissa on hyväksikäytetty muun muassa vasta Ruotsiin tulleita turvapaikanhakijoita.

Klinikoiden vuodesta 2016 alkaen tekemissä tarkastuksissa näiden hampaista on "löydetty" monenlaisia kallista hoitoa tarvitsevia vaivoja. SVT:n mukaan potilailta on esimerkiksi kiskottu turhaan irti hampaita. Mitään todisteita vaivoista tai potilaiden maksamista hoitomaksuista hammasklinikat eivät kuitenkaan ole kyenneet esittämään.

– He antavat paljon juurihoitoa, nyhtävät erittäin paljon hampaita ja tekevät monia hammaskruunuja ja hammassiltoja. He tekevät sen ilman, että potilaiden suuhygieniasta olisi huolehdittu riittävästi, kommentoi vakuutuskassan hammashoidon asiantuntija Lars Sjödin.

Huijauksiin syyllistyneet hammashoitolat ovat hakeneet tekemistään hoitotoimenpiteistä korvauksia Ruotsin vakuutuskassasta, joka korvaa yli 280 euron hoitokulut klinikoille. Huijauksia on tehty seitsemällä Etelä-Ruotsin Smålandin maakunnassa sijaitsevalla klinikalla. Jokainen klinikka on tienannut huijauksilla kymmeniä tuhansia euroja.

Potilaita houkuteltu tutulla kielellä

Vakuutuskassan Sjödinin mukaan potilaat eivät ole olleet tietoisia korvaushuijauksista, vaan ovat hakeutuneet tarkastuksiin juuri heille suunnatun mainonnan vuoksi. Klinikoilla työskennelleet hammaslääkärit ovat houkutelleet Euroopan ulkopuolelta lähtöisin olevia potilaita esimerkiksi lupaamalla palvelua näiden omalla kielellä.

Potilaat eivät myöskään ole tienneet voivansa valittaa klinikoiden antamasta hoidosta ja hoitovirheistä.

Toukokuussa Ruotsissa annettiin neljän vuoden vankeustuomio kolmen hammasklinikan omistajalle korvaushuijausten vuoksi. SVT:n mukaan huijaaminen on kuitenkin ollut tätä laajempaa ja samat henkilöt ovat työskennelleet eri klinikoilla. Vakuutuskassan tekemissä tarkastuksissa kiinni jääneet klinikat ovat saamiensa rahojen palauttamisen sijaan hakeutuneet konkurssiin ja jatkaneet pian toimintaansa uusina yrityksinä.

– Vaikuttaa siltä, että he tekevät yhteistyötä. He ottavat hoitoonsa toistensa yrityksiä ja muuttavat sillä tavalla ympäri Smålandia. Väestöön suhteutettuna sanktioita saaneiden klinikoiden määrä on Smålandissa huomiotaherättävä, Sjödin toteaa.