Amos Rexissä odottaa yllätys – Matti Pellonpään muotokuva päätyi museon näyttelyyn

Miriam Bäckström

Ruotsalainen Miriam Bäckström (s. 1967) on valokuvataiteilija, jolla on Ars Fennica -ehdokasnäyttelyn kookkain teos. Psychopath (2019) -tekstiiliveistos roikkuu katosta, ja sen pinta on kudottu tietokoneohjatuilla kangaspuilla. Bäckström on käyttänyt koko uransa ajan erilaisia tekniikoita. Psychopath -teoksen pinta on itse asiassa venytetty valokuva helmiäisestä.