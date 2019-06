Tämä valokuva hukkuneesta isästä ja tyttärestä voi jäädä historiaan Yhdysvaltain etelärajan siirtolaiskriisistä

Rio Grande- joen rantatörmän tuntumassa mutaisessa vedessä kelluu kaksi ruumista.

Tyttären pää on hänen isänsä mustan t-paidan sisällä ja käsi isän olalla, kuin viimeiseen toivoon takertuneena.

Kuvan on ottanut meksikolainen kuvajournalisti Julia Le Duc, joka työskentelee meksikolaislehti La Jornadalle. Le Duc on kuvannut Meksikon ja Yhdysvaltain rajan kriisiä.

Le Duc kertoo La Jornadan jutussa (siirryt toiseen palveluun), että kuvassa ovat elsalvadorilainen siirtolainen Óscar Alberto Martínez Ramírez ja hänen vajaan kahden vuoden ikäinen tyttärensä Valeria.

Rio Granden ylitys päättyi hukkumiseen

Le Ducin juttu perustuu siihen, mitä hän kuuli Martínezin järkyttyneen lesken Tania Vanessa Ávalosin kertomuksesta poliisille tapahtumien jälkeen. Uutistoimisto AP on varmistanut kertomuksen meksikolaiselta viranomaiselta.

Jutun mukaan Martínez ja hänen vaimonsa päättivät yrittää tyttärensä kanssa Rio Grande -joen ylitystä Meksikon puolelta Matamorosista. He olivat väsyneet odottamaan mahdollisuutta hakea turvapaikkaa Yhdysvalloista.

Kun Martínez oli ylittänyt joen uiden, hän jätti tyttärensä vastarannalle odottamaan ja lähti hakemaan vaimoaan Meksikon puoleiselta rannalta. Tytär kuitenkin heittäytyi jokeen isänsä perään ja isä joutui kääntymään takaisin. Voimakas virtaus vei isän ja tyttären mukanaan, ja he hukkuivat.

Traaginen tapaus kuvaa vaaroja, joita väliamerikkalaiset turvapaikanhakijat kohtaavat, kun he yrittävät paeta kotimaidensa väkivaltaa Yhdysvaltoihin. Samaan aikaan Yhdysvaltain kongressissa on kiistelty humanitaarisesta apupaketista etelärajan siirtolaisten auttamiseksi.

Isän ja tyttären tarinasta on kertonut myös muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Uutiskuvat ovat herättäneet maailman huomion

Le Ducin kuva on herättänyt laajasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Siitä saattaa tulla sellainen maailmanlaajuisesti herättelevä uutiskuva kuin syyskuussa 2015 julkaistut kuvat hukkuneesta syyrialaislapsesta Turkin rannikolla.

Turkkilainen rajavartija kantoi syyrialaispojan ruumista rannalla lähellä Bodrumia sen jälkeen, kun siirtolaisia kuljettaneita veneitä oli kaatunut mereen. AOP

Historiankirjoihin on jäänyt myös Vietnamin sodan aikana otettu valokuva, jossa on Yhdysvaltain armeijan napalmihyökkäystä pakenevia lapsia.

Vietnamilainen Kim Phuc poseerasi kuuluisan vuoden 1972 uutiskuvan edessä, jossa hän pakenee muiden lasten kanssa napalmihyökkäystä Vietnamin sodan aikana. Borja De Lama / EPA

