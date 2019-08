Kilpakosijat kuiskuttelevat korvaan kiinalaisessa hittipelissä – Miljoonat kiinalaiset naiset nollaavat virtuaalipoikaystävien juonenkäänteillä

Pekingiläinen Gu Yu ei usko, että pelin mieshahmot korvaisivat oikeita parisuhteita. Kyse on viihteestä, hän sanoo.

Pekingiläinen Gu Yu ei usko, että pelin mieshahmot korvaisivat oikeita parisuhteita. Kyse on viihteestä, hän sanoo. Jenny Matikainen / Yle

PekingÄkkiseltään voisi vaikuttaa siltä, että miljoonat kiinalaisnaiset ovat seonneet. Syynä ovat miehet, tarkemmin sanottuna neljä parikymppistä komistusta.

Miehistä yksi on erikoisjoukkojen poliisi, toinen luottokorttiaan heiluttava toimitusjohtaja, kolmas pop-tähti ja neljäs salaperäinen tiedemies. Kaikki piirittävät yhtä ja samaa naista, parikymppistä videotuottajaa – eli sinua.

Pelissä voi tapailla neljää miestä: erikoisjoukkojen poliisia (ylhäällä vasemmalla), poptähteä (ylhäällä oikealla), tutkijaa (keskellä) ja toimitusjohtajaa (alhaalla). Jenny Matikainen / Yle

Kaikki neljä ovat kiinnostavia, jopa arvaamattomia, mutta aina olemassa sinua varten. Heillä on hellä ääni, maskuliiniset otteet ja vaaleanpunaiset jutut.

– Kaikki on suhteellista, paitsi sydämeni. Se on yksin sinun, kuiskaa tiedemies.

– Olet tosirakkauteni, laulaa pop-tähti rannalla vain sinulle.

Juoni kulkee tekstityksenä ruudulla. Miesten repliikit voi myös kuunnella. Tässä teksti kertoo, että Li Zeyan epäröi hetken ja katsoo ruusua silmät hymyillen. Jenny Matikainen / Yle

Toimitusjohtaja nimeltään Li Zeyan puolestaan on aina valmis kaivamaan mustan luottokorttinsa esiin, kun tarvitset jotain. Li onkin miehistä suosituin, koska hän on satumaisen rikas ja rakastavasti komenteleva, sanoo Gu Yu.

Juuri sellaisesta kaikki pitävät, hän lisää.

Treffipeli nousi hitiksi heti ilmestyttyään

Toisin kuin miehet, 24-vuotias Gu on aivan oikea ihminen. Hän istuu ketjukahvilassa pekingiläisen toimistotornin aulassa ja hörppii jääkahviaan.

Gu on yksi miljoonista kiinalaisnaisista, jotka ovat ladanneet puhelimiinsa suosikkipelin “Rakkaus ja tuottaja”. Siinä pelaaja tapailee neljää kuvitteellista miestä ja yrittää samalla pelastaa tuotantoyhtiönsä konkurssin partaalta.

Gu Yu pelasi Rakkaus ja tuottaja -peliä aluksi muutaman tunnin päivässä. Häntä kiinnosti, miten pelin tarina etenee. Jenny Matikainen / Yle

Ilmestyttyään joulukuussa 2017 peli oli Kiinassa välitön hitti. Parissa kuukaudessa se oli ladattu sovelluskaupoista seitsemän miljoonaa kertaa. Päivittäin pelin ääressä oli jopa neljä miljoonaa kiinalaista. Suurin osa pelaajista on parikymppisiä naisia.

Teknologiatoimittajana työskentelevä Gu sanoo käyttäneensä peliin alkuhuumassa pari-kolme tuntia päivässä. Hän päätti kuitenkin, ettei käyttäisi peliin rahaa.

Monet muut ovat olleet valmiita maksamaan. Parhaimmillaan Rakkaus ja tuottaja tahkoi päivässä 2,6 miljoonaa euroa.

Maksamalla pelissä saattoi avata uusia juonenkäänteitä, päästä treffeille ja edistää mahdollisuuksiaan miesten kanssa. Kerrankin rahalla sai rakkautta.

Helliä kosketuksia hotellihuoneessa

Kyseessä ei ole taitopeli vaan eräänlainen visuaalinen novelli. Sankarittaren tarina juoksee puhelimen ruudulla tekstinä, ja pelaaja saa tehdä päätöksiä sen etenemisestä. Miesten repliikit voi kuulla myös äänenä.

Haluat jatkaa toimitusjohtaja Li Zeyanin kanssa hotellihuoneeseen? Kyllä vai ei.

Villi arvaus: useimmat valitsevat kyllä.

Luvassa on kädestä pitämistä pimeässä huoneessa, mutta ei juuri sen enempää. Seksiä pelissä ei ole, sillä sellainen ei ole kiinalaispeleissä sallittua.

Pelin päähahmo on tuotantoyhtiön omistava nuori nainen, jolle pelaaja voi itse antaa nimen. Tässä hän tapaa tutkija Xu Mon. Jenny Matikainen / Yle

Pelin suosio on innoittanut analyysejä, joiden mukaan kiinalaisnaiset innostuivat unelmapoikaystävien tarjoamasta virtuaalirakkaudesta, koska oikean kumppanin löytäminen on hankalaa.

Kiinassa on jo pitkään puhuttu pariutumisen vaikeudesta. Syypäiksi on usein osoitettu koulutetut kaupunkilaisnaiset, joille ei kelpaa kuka tahansa miesehdokas. Avioliitto- ja syntyvyystilastot osoittavat, että yhä useampi on valmis odottamaan. Osa naisista haluaa olla yksin, mutta useimmat etsivät sitä oikeaa.

Voisiko mobiilipeli siis ratkaista ongelman? Tarjota huomiota ja rakastetuksi tulemisen tunnetta? Ehkä saada naiset unohtamaan tosielämän ihmissuhteiden huonot puolet. Siihen se ainakin pyrkii.

"Joukko yksinäisiä, friikkejä, sekopäisiä luusereita"

Pelin kehittänyt Paper Studio -yhtiö astui kuitenkin omaan ansaansa. Se ajatteli, että pelaajat näkevät itsensä rakkaudennälkäisinä sinkkuina tai huonossa suhteessa kärsivinä pelastatettavina.

Viime vuonna peliyhtiö julkaisi mainosvideon, jossa verta ja lihaa olevat naiset kiistelevät pelin virtuaalisista miehistä.

Mainos suututti monet pelaajat.

"Katsoin mainosta minuutin ja poistin pelin", kommentoi nimimerkki Springwillow nettikeskustelussa.

"Peliyhtiöllä näyttää olevan samat ennakkoluulot kuin muillakin. He uskovat, että pelaajat ovat joukko yksinäisiä, friikkejä, sekopäisiä luusereita. Yhtiön kannattaisi ymmärtää paremmin yleisöään, jos he haluavat myydä tuotteitaan", kirjoitti puolestaan nimimerkki GanwuHamster kiinalaisella kysymys–vastaus-sivustolla.

Myös Gu Yu karsastaa tulkintaa, jonka mukaan Rakkaus ja tuottaja -pelin pelaajat kuvittelisivat sen hahmot oikeiksi ja täyttäisivät niillä poikaystävän jättämän aukon.

– Se on sama kuin jos joku fani haluaa kuvitella, että Brad Pitt on hänen poikaystävänsä. Totta kai he tietävät, että se ei ole totta.

Nykypäivän herra Darcy – otome-peleissä voi fantasioida

Yu vertaa Rakkaus ja tuottaja -pelin pelaamista muihin romanttisiin kulttuurituotteisiin. Se on viihdyttävää, kevyttä ja siitä voi jutella kavereiden kanssa.

Kyse on siis samasta asiasta kuin lukisi Jane Austenia tai katsoisi Twilight-sarjaa: romanttisten tarinoiden tarpeesta. Toimitusjohtaja Li Zeyan on nykypäivän herra Darcy.

"Hän hymyilee ja suutelee sinua hellästi kädelle", kertoo tekstitys. Kuvassa on pelin suosituin mieshahmo Li Zeyan. Jenny Matikainen / Yle

Tällaisille romanttisia suhteita simuloiville novellimaisille peleille on olemassa nimikin: otome-pelit.

Lajityyppi ei ole uusi, se kehitettiin Japanissa jo 1990-luvulla. Pelaajan päämääränä on yleensä muodostaa romanttinen suhde jonkun pelihahmon kanssa. Kohderyhmänä ovat useimmiten naiset.

Japanin ulkopuolella otome-pelit ovat pitkään pysyneet pienen alakulttuurin harrastuksena.

Rakkaus ja tuottaja -pelin edetessä ei jää epäselväksi, että se tarjoilee pelaajalle hyvin perinteisiä sukupuolirooleja.

Jos päätit aiemmin lähteä Li Zeyanin kanssa hotellihuoneeseen, luvassa on kuiskuttelua ja koskettelua. Ulkona riehuva ukkosmyrsky nimittäin katkaisee sähköt ja valot sammuvat.

Li tarttuu tuottajaa, sinua, vyötäröltä.

– Pelottaako, hän kähisee täydellisellä näyttelijän äänellään.

Pelottaa tietenkin. (Voit katsoa kohtauksen englanninkielisen version täältä (siirryt toiseen palveluun).)

Pelin suosion perusteella tarinan tarjoamat roolit eivät näytä häritsevän kiinalaisnaisia. Myöskään miespuolista pelaajaa, 24-vuotiasta Teng Haoa, heteronormatiivinen maailmankuva ei haittaa.

– En jaksa välittää stereotypioista tässä pelissä. Ihmiset tarvitsevat näinä aikoina pakopaikan ja sellainen löytyy fantasiasta.

Oikea elämä on eri asia, Teng sanoo. Peli on pelkkää saippuaoopperaa.

Teng Hao ajattelee, että Rakkaus ja tuottaja -pelin hahmot ovat idoleja siinä missä laulajat tai näyttelijät. Hän kiinnostui pelistä koska "siitä oli pakko tietää". Jenny Matikainen / Yle

Nuoret naiset valmiita tuhlaamaan sisältöön

Teng innostui pelistä aluksi sen luoman hypen vuoksi, mutta kyllästyi siihen pian.

– Viime vuonna pelistä oli pakko tietää. Mutta lopulta se käy todella tylsäksi, hän sanoo.

Nyt trenditietoisten kiinalaisnuorten elämään on tullut jo jotain muuta, pekingiläinen pr-ammattilainen sanoo.

Tänä keväänä peli julkaistiin englanniksi nimellä Mr Love: Queen’s Choice.

Myös Gu Yu luopui lopulta pelistä ja päätyi katsomaan tuottajan rakkausseikkailuja kuin tv-sarjaa. Pelaajat julkaisevat pelatessaan kuvaamiaan ruutukaappausvideoita netissä, ja kuka tahansa voi seurata unelmatreffejä maksamatta mitään.

Rakkaus ja tuottaja antoi Gulle lopulta jotain virtuaalipoikaystäviä parempaa: oikean ystävän. Gu tutustui pelatessaan toiseen pekingiläisnaiseen, ja nyt he pitävät yhteyttä vanhanaikaisesti tapaamalla ja tekemällä asioita yhdessä.

Gu Yu tutustui pelatessaan toiseen pekingiläisnaiseen ja heistä tuli ystäviä. Jenny Matikainen / Yle

Peli ei siis ole korvannut ihmissuhteita vaan luonut niitä.

Viime vuoden tammikuussa rikkaan toimitusjohtaja Li Zeyanin fanit ostivat yhdessä shenzheniläiseen pilvenpiirtäjään jättimäisen valomainoksen.

"Hyvää syntymäpäivää Li Zeyan! Ostimme tämän mustalla kortillasi, joten älä ihmettele!" mainos totesi.

Huumorista huolimatta kaikki varmasti tiesivät, kenen rahoja oikeasti tuhlattiin.

Rahassa piileekiin lopulta tarinan opetus: nuoret kiinalaisnaiset ovat valmiita käyttämään peleihin miljoonia. Siksi heitä kannattaa pitää kuin kukkaa kämmenellä, ei alentaa mielikuvitusmiesten perässä juoksevien hölmöläisten tasolle.