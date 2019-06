Kansainvälinen metallimusiikin tutkimuskonferenssi pohtii, hävittääkö kaupallisuus metallimusiikin autenttisuuden

Metallimusiikin tutkijat eri puolilta maailmaa ovat kokoontuneet Aalto-yliopistoon pohtimaan metallimusiikin autenttisuutta ja kaupallista houkuttelevuutta. Tutkijat pohtivat, voiko metallimusiikki olla autenttista vain, jos se ei ole kaupallista tai häviääkö yhtyeen aitous pitkän uran varrella.

Akatemiatutkija, musiikkijohtamisen ja kulttuuriviennin dosentti Toni-Matti Karjalainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta kertoi Radio Suomen Päivässä, että alalla puhutaan paljon autenttisuuden käsitteestä. Siihen pureudutaan myös Aalto-yliopiston järjestämässä Modern Heavy Metal -konfrenssissa Espoossa kolmen päivän aikana.

Kun hevibändi on tunnettu ja se on kiertänyt maailmaa paljon, mistä autenttisuus löytyy? Toni-Matti Karjalaisen mielestä autenttisuus lähtee siitä, että hommaa tehdään sydänjuuria myöten ja siten kuin itse halutaan. Hän ottaa esimerkiksi Nightwishin. Ne, jotka eivät fanita yhtyettä, puhuvat Karjalaisen mukaan, että Nightwish on myynyt itsensä kaupallisuuden alttarille.

- Itse väitän että asia on toisinpäin. Nightwishillä on juuri sen ansiosta niin paljon faneja, koska he ovat pysyneet uskollisena omalle tekemiselleen. Musiikin into ja tietty taustakin itäsuomalaisessa pienessä miljöössä tuntuu ja näkyy musiikissa edelleen.

Kaupallisuudesta alalla väitellään paljon. Akatemiatutkija Toni-Matti Karjalaisen mielestä kaupallisuus metallimusiikissa ei ole pahasta.

- Suurin osa bändeistä ja artisteista haluaisi olla siinä mielessä kaupallisia, että pääsee kiertämään, myymään musiikkia ja esittämään sitä yleisölle. Se on väistämättä kaupallista toimintaa.

Metallimusiikki on globaali ilmiö

Metallimusiikista voi löytää kansallisia piirteitä. Jotkut yhtyeet käyttävät sitä Karjalaisen mukaan tietoisesti hyväkseen. Folkmetalbändit voivat ottaa inspiraatiota oman maan kansanperinteestä ja lyriikoista.

– He tuovat selkeästi esille sen, että musiikki kertoo heidän kotimaastaan. On myös bändejä, joiden musiikissa kansallisuus tulee esiin väistämättä ja tiedostamatta. Esimerkiksi afrikkalaisessa hevissä tyylikirjo on laaja.

Karjalaisen mukaan eri maiden metallimusiikissa on silti paljon kansainvälisiä vaikutteita.

– Metalli on aika globaali ilmiö.

Eroja löytyy siinä, mistä bändi haluaa lyriikoissaan puhua ja tuoda esille. Karjalaisen mielestä suomalainen metallimusiikki on vähemmän poliittisesti tiedostavaa kuin esimerkiksi jostain sota-alueelta tuleva metalli.

– Siinä alakulttuurissa tuodaan yhteiskunnan epäkohtia esille ja jopa kapinoidaan valtaapitäviä vastaan. Se puuttuu suomalaisesta metallimusiikista lähes kokonaan.

Metallimusiikki melkein valtavirtaa

Metallimusiikki voi Suomessa niin hyvin, että se on akatemiatutkija Karjalaisen mielestä melkein valtavirtaa. Suomessa järjestetään paljon tapahtumia ja metallimusiikkia kuunnellaan paljon.

– Vaikka on nähtävissä rockkulttuurin pieni taantuma, kaikki nuoret eivät ole kuitenkaan hylänneet kitaravetoista musiikkia.

Tutkijan kannalta metallimusiikki on kiinnostavaa siinä mielessä, että kyseessä on 50 vuotta vanha tyylilaji. Alan harrastajiin mahtuu jo pari sukupolvea.

- Sen huomaa varsinkin keikoilla. Vaikka valtaosa on vanhempaa väkeä, kyllä siellä nuoriakin näkyy.

