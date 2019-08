Thaimaasta paennut Thaksin on upporikas nomadi, joka kiertää maailmaa ja sekaantuu kotimaansa politiikkaan

Moni Thaimaan-kävijä varmaankin muistaa maan entisen pääministerin, poliisista miljardööriksi nousseen värikkään Thaksin Shinawatran.

Sotilasvallankaappauksessa vuonna 2006 syrjäytetty Thaksin on elänyt sittemmin maanpaossa ja vilahtanut vain silloin tällöin kansainvälisessä julkisuudessa.

Thaksin viettää aikaansa pääosin Dubaissa, mutta hänet on nähty usein myös Lontoossa ja Hongkongissa. Taloja hänellä on ilmeisesti kuudessa maassa ja eri maiden passeja suunnilleen yhtä monta.

Hän on upporikas nomadi, joka hämmentää säännöllisesti Thaimaan politiikkaa maanpaosta käsin.

Thaksin tuuletti tervehtiessään thaimaalaisia kannattajiaan Kambodzhan Siem Reapissa vuonna 2012. Mak Remissa / EPA

Montenegron mies

Syrjäyttämisensä jälkeen Thaksin on käynyt vain kerran Thaimaassa. Vuonna 2008 vierailu jäi lyhyeksi, kun entinen pääministeri pakeni saamaansa kahden vuoden talousrikostuomiota ulkomaille. Tuomio tuli epäselvistä maakaupoista, jotka hänen silloinen vaimonsa oli tehnyt.

Tämän jälkeen köyhä naapurimaa Kambodzha nimitti entisen pääministerin talousneuvonantajaksi. Noihin aikoihin Thaksin vietti jonkin verran aikaa Kambodzhassa. Ilmeisesti melko lyhytaikaiseksi jäänyt yhteistyö loppui vähin äänin. Thaimaan ja Kambodzhan välit ovat olleet ajoittain hyvin kireät.

Vuonna 2010 pieni Balkanilla sijaitseva valtio Montenegro ilmoitti myöntäneensä Thaksinille kansallisuuden. Thaksinin kerrotaan sanoneen saaneensa kansalaisuuden ostettuaan saaren Montenegrosta.

Saaren ostamisesta ei ole varmuutta, mutta ainakin hän sijoitti rahojaan Montenegron turismibisnekseen. Vielä kolme vuotta sitten Thaksin matkusti tiettävästi Montenegron passilla.

Kannattaja piti kädessään Thaksinin ja tämän sisaren Yingluckin kuvaa mielenosoituksessa Bangkokissa neljä vuotta sitten. Narong Sangnak / EPA

Thaksinilla on ollut vuosien aikana myös Nicaraguan passi, joka on nyttemmin vanhentunut. Väitteiden mukaan enimmillään Thaksinilla olisi ollut kuuden (siirryt toiseen palveluun) eri maan passit.

Thaimaan passin entinen pääministeri menetti saatuaan tuomion ja poistuttuaan maasta. Viimeksi maaliskuussa Thaimaa vaati Hongkongia luovuttamaan Thaksinin, kun hän osallistui siellä tyttärensä häihin.

Sijoittanut ihonhoitotuotteisiin

Arvostetun talouslehden Forbesin listauksessa Thaksin oli Thaimaan 19 rikkain (siirryt toiseen palveluun) ihminen 1,9 miljardin dollarin omaisuudella. Varallisuutta riittää, vaikka Thaimaan valtio takavarikoi häneltä aikoinaan 1,3 miljardia dollaria.

Talousrikostuomion jälkeen hän myi reilun vuoden ajan omistamansa maineikkaan Manchester Cityn jalkapalloseuran tiettävästi huomattavalla voitolla Abu Dhabin hallitsijasukuun kuuluvalle sheikki Mansour bin Zayed Al Nahyanille.

Viime keväänä huhuttiin, että Thaksin olisi yksi jalkapalloseura Chrystal Palacen mahdollisista ostajista, mutta seura kiisti väitteet.

Vielä vuonna 2011 Thaksin sanoi tiedotustilaisuudessa odottavansa oikeaa hetkeä palata Thaimaahan. Hieman aikaisemmin sisko Yingluck oli voittanut vaalit. Ali Haider / EPA

Thaksin antoi harvinaisen haastattelun The Financial Timesille kolme vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun) Singaporessa. Haastattelussa selvisi, että hän on sijoittanut Britanniassa ihonhoitotuotteita valmistavaan yhtiöön.

Thaksin kertoi haastattelijalle pitävänsä ihonsa pehmeänä käyttämällä kyseisen yhtiön kasvoseerumia, joka oli personoitu hänen DNA:nsa mukaan.

Lisäksi hän mainitsi sijoittaneensa hankkeeseen, jossa kehitetään laitetta, joka voisi tunnistaa hengitysilmasta merkkejä esimerkiksi alkavasta diabeteksesta, tuberkuloosista ja jopa syövistä.

Uusia tuomioita

Viimeksi Thaksin on vilahtanut julkisuudessa uusien tuomioiden takia. Kesäkuussa hänet tuomittiin Thaimaassa poissaolevana kahden vuoden vankeuteen valtiolliseen lottoyhtiöön liittyvistä epäselvyyksistä.

Huhtikuussa hänet tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen Myanmarille annetusta lainasta, jolla Myanmar hankki kommunikaatiolaitteita Thaksinin suvun tuolloin omistamalta yritykseltä.

Thaksinin itsensä mukaan tuomiot ovat poliittisia.

Thaksin pystyy maanpaosta käsinkin vaikuttamaan Thaimaan politiikkaan. Kuusi vuotta sitten hän puhui videolinkin välityksellä Bangkokissa olleille kannattajilleen. Narong Sangnak / EPA

Julkisuudessa Thaksin on viime vuosina ollut pääosin silloin, kun hän on ottanut kantaa Thaimaan sisäpolitiikkaan.

Viime kevään parlamenttivaalien jälkeen Thaksin syytti vaalien olleen epärehelliset.

Entisellä pääministerillä on edelleen Thaimaassa vahva kannatus ja monet asiantuntijat pitävät häntä Pheu Thai -puolueen tosiasiallisena johtajana. Takavuosien mielenosoituksissa punapaidat olivat Thaksinin tukijoita.

Thaksinin pääministerikaudella tehdyt uudistukset vähensivät köyhyyttä ja sen vuoksi hänellä on paljon tukijoita Thaimaan maaseudulla ja kaupunkien vähävaraisten keskuudessa.

Thaimaassa valtaa pitäneille kenraaleille Thaksin on sen sijaan punainen vaate.

Opasti väitetysti Skypen kautta pääministerisiskoaan

Thaksinin kerrotaan vedelleen langoista, kun hänen nuorempi siskonsa Yingluck Shinawatra toimi pääministerinä vuosina 2011–2014. Väitetysti Thaksin opasti sisartaan webbikameran välityksellä milloin Dubaista, milloin Lontoosta. Siskoaan Thaksin kutsuikin kerran kloonikseen.

Myös Yingluck syrjäytettiin kesken kauden ja hänelle annettiin viiden vuoden vankeustuomio riisin viljelyn tukiaisiin liittyvistä epäselvyyksistä.

Thaksinin sisko Yingluck vaalivoiton jälkeen vuonna 2011. Rungroj Yongrit / EPA

Yingluckia syytettiin tukien suuntaamisesta omille kannattajilleen. Tukiohjelma aiheutti riisin ylituotantoa ja tappioita.

Tätä nykyä Yingluck elää maanpaossa Britanniassa. Paettuaan Thaimaasta Yingluck on nähty veljensä kanssa Dubain lisäksi Kiinassa, Japanissa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa.

Talousrikostuomioiden lisäksi Thaksinin mainetta tahraavat hänen käymänsä sota huumeita vastaan, jonka aikana 2 500 ihmistä kuoli. Häntä on arvosteltu myös liiasta voimankäytöstä Thaimaan eteläosan muslimikapinallisia vastaan.

Jättiomaisuus telekommunikaatioalalla

Heinäkuussa 70 vuotta täyttävä Thaksin Shinawatra on taustaltaan poliisi. Poliisivoimissa hän työskenteli johto- ja asiantuntijatehtävissä vuosina 1973–1987. Hän pääsi stipendiaattina opiskelemaan Yhdysvaltoihin 1970-luvulla ja väitteli siellä myös tohtoriksi vuonna 1978.

1980-luvun lopussa Thaksin siirtyi liike-elämään. Aluksi yritystoiminta oli tappiollista, mutta myöhemmin hän menestyi muun muassa elokuvabisneksessä.

Jättiomaisuuden Thaksin teki telekommunikaatioalalla. Thaksin on usein maininnut nousseensa köyhyydestä upporikkaaksi, mutta aivan vaatimattomista oloista hän ei ole kotoisin. Thaksinin isä nimittäin oli kansanedustaja ja liikemies.

Thaksinin poliittinen ura päättyi syytöksiin politiikan ja bisnesten sekoittamisesta.

Yritysryppään myymisestä seuranneet veronkiertoepäilyt johtivat massiivisiin protesteihin ja Thaksinin syrjäyttämiseen pääministerin paikalta vuonna 2006. Hän oli ehtinyt toimia pääministerinä yhden kokonaisen kauden.

Lähteet: AP