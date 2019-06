Ei enää parin kympin laatikoita – Kesän mansikkalaatikoiden hinta pysynee 35 eurossa

Mansikan pääsatokausi on käynnistynyt.

Viiden kilon mansikkalaatikko on tänä kesänä tutuissa hinnoissa: 35–40 eurossa.

Mansikkalaatikon hintataso on ollut nousujohteinen 2010-luvulla. 35 euron laatikkohinnan alle ei siilinjärveläisen mansikkaviljelijän Erkki Venäläisen mukaan todennäköisesti päästä kesän aikana laskemaan.

– Viljelykustannukset ovat koko ajan nousemassa, ja kyllä tästä jokainen haluaa jonkin verran palkkaakin saada, Erkki Venäläinen sanoo.

Mansikan hinta koostuu kolmesta osasta. Näitä ovat ProAgrian Heikki Inkeroisen mukaan tuotanto- ja poimintakustannukset sekä markkinointi.

Mansikkasadosta odotetaan laadukasta mutta määrä jäänee pienemmäksi kuin viime kesänä. Sadosta on kuitenkin ennustettu vähintäänkin keskivertoa.

Viljelijät pitävät peukkuja poutakelien puolesta.

– Silmä kovana me päivitetään netin sääsivuja, että mitä on tulossa. Ihanteellinen on poutainen ja aurinkoinen sää, pikkuisen sadetta, Erkki Venäläinen kertoo.