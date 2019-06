Liikenneministeriö haluaa tietotekniikka-alan päästöt kuriin

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Suomen pitää tarkastella myös tietotekniikka-alan päästöjä, jos maa aikoo hillitä ilmastonmuutosta.

Yle kertoi keskiviikkona aamulla laskelmasta, jonka mukaan tietotekniikka-ala tuottaa 3-4 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Yksi syy päästöjen kasvuun on lisääntyvä videoiden katselu.

Yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo, että asia on tiedostettu ja virkamiesselvittelyssä on tehty taustaselvityksiä. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet vaativat hänen mukaansa sitä, että kaikki keinot otetaan käyttöön.

– Kaikkien sektoreiden pitää ottaa vastuu tästä tavoitteesta, Antikainen sanoo.

Ongelman mittakaava on auki

Kun kuluttaja lataa videon katsottavakseen, se aktivoi aina datakeskuksen jossain päin maailmaa. Datakeskukset puolestaan tarvitsevat paljon energiaa konesalien jäähdyttämiseen.

– Digitalisaatio on kaikkinensa on talouden ja hyvinvoinnin lähde. En pidä datan käyttöä itsessään pahana. Kysymys on ennen kaikkea siitä, miten löydämme kestäviä tapoja tuottaa palvelut ja tuotteet. Eli silloin pitää pitkälti kiinnittää huomiota energian puhtauteen, Antikainen sanoo.

Ongelmakohtiin päästään käsiksi kunnolla vasta, kun asiasta saadaan lisää tietoa.

– Ongelman mittakaava on osittain avoin. Tämän vuoksi me tarvitsemme huomattavasti enemmän tietopohjaa, kuinka isosta ilmiöstä on kysymys. Meidän täytyy ymmärtää nykyistä paremmin, mistä hiilidioksidipäästöt syntyvät ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä on vaikuttaa päästöjen vähentämiseen.

