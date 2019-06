Kemiallisesti puhdistettu Littoistenjärvi on nyt täynnä levää – satumaisen turkoosin järven näkyvyys enää puoli metriä

Littoistenjärvellä on havaittu runsaasti vesiruttoa, jota on myös kerätty järvestä pois talkoilla.

Vain kaksi vuotta sitten kemiallisesti puhdistetulla Littoistenjärvellä on havaittu runsaasti levää.

Varsinais-Suomessa Kaarinan ja Liedon Littoistenjärvellä on havaittu runsaasti levää.

Littoistenjärven hoitokunta kertoo nettisivuillaan, (siirryt toiseen palveluun) että järven levätilanne runsastui juhannuksen tienoilla ja näkyvyys on laskenut voimakkaasti. Järvestä on löytynyt myös sinilevää, joka on ollut järven ongelmana aikaisemminkin. Turun yliopiston 16.6.2019 tekemässä mittauksessa sinilevää ei vielä havaittu.

Nopean leväkasvun arvellaan johtuvan pitempiaikaisesta happamuustason kohoamisesta. Järvessä on havaittu poimuvitaa, ärviää, vesiruttoa.

Liedon ympäristöterveysvalvonta ottaa perjantaina näytteet uimarannoilta ja asettaa tarvittaessa käyttörajoituksia tai antaa ohjeita.

Pahoin rehevöitynyt Littoistenjärvi puhdistettiin kemiallisesti keväällä 2017. Tällöin järvi nousi otsikoihin, koska järvi muuttui satumaisen turkoosiksi ja paikasta tuli kansallinen nähtävyys.

Kemikaaleilla puhdistettu Littoistenjärvi on vuoden aikana samentunut huomattavasti.

Perjantaina kokoontuu myös Littoistenjärven neuvottelukunta ja pohtii seuraavia toimenpiteitä sekä hoitokunnan saaman ympäristöministeriön rahoituksen ja neuvottelukunnan rahoituksen yhteensovittamista Littoistenjärvellä.

Ympäristöministeriö myönsi Littoistenjärven hoitokunnalle 100 000 euron avustuksen kemikaalikäsittelyn jatkoon kesäkuun alussa.

