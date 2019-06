Paikalla on ainakin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.

Asikkalassa on meneillään iso tulipalo. Etelä-Suomen Sanomat kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Päijän Vene -yrityksen tilat ovat tulessa. Yle on saanut vahvistuksen siitä, että meneillään on tulipalo suuressa teollisuuskiinteistössä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on saanut hälytyksen Asikkalan Rantatielle vähän ennen aamuyhdeksää.

Kerromme kohta lisää.