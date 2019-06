Australialaisen opiskelijan pelätään joutuneen pidätetyksi Pohjois-Koreassa – Ylen toimittajan mukaan opiskelija oli päässyt näkemään Pjongjangia läheltä

Yesterday we went to Pyongyang Central Zoo. Us foreign students took the subway there, getting off at Rakwon ("Paradise") Station, which is seldom visited by foreigners.



어제 평양 중앙동물원을 방문했다. 우리 류학생들은 지하철을 타고 외국인이 자주 가지 않는 락원역에 내렸다. pic.twitter.com/ANxXJHNBHY