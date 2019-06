Kuntien väliset erot sairastavuudessa kärjistyvät – terveimmät asuvat Ahvenanmaalla

Terveimmät suomalaiset asuvat Ahvenanmaalla sekä Länsi- ja Etelä-Suomen rannikkokunnissa, selviää THL:n tuoreesta sairastavuusindeksistä. Eniten sairastetaan monissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä Raahen seudulta kaakkoon suuntautuvalla vyöhykkeellä.

THL:n mukaan koko maan terveys paranee, mutta alueelliset erot kärjistyvät.

– Sairastavuus suurenee siirryttäessä etelästä ja lännestä koilliseen, ja tämä on ollut Suomen alueellisten terveyserojen keskeinen piirre jo toistasataa vuotta. Vaikka koko maassa terveys on kohentunut, alue-erot ovat säilyneet suurina ja jopa kärjistyneet, kertoo tutkimusprofessori Seppo Koskinen tiedotteessa.

Sairastavuuden erojen taustalla on elinoloihin, elintapoihin, perinnöllisiin tekijöihin ja terveydenhuollon toimintaan liittyviä syitä.

Espoo on kaupungeista tervein, Kuopio sairain

Sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maahan. Koko Suomen vertailuluku on 100, ja mitä pienempi kaupungin, kunnan tai maakunnan luku on, sitä terveempi väestö on. Nyt päivitetty sairastavuusindeksi perustuu vuosien 2000–2016 tietoihin.

Yli 50 000 asukkaan kaupungeista terveimmät asukkaat olivat koko maahan verrattuna Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Kaupungeista sairastavuus oli suurinta Kuopiossa, Oulussa ja Joensuussa.

Verrattaessa maakuntia väestö on terveintä Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Sairastavuus on maakunnista suurinta Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

– 2000-luvun aikana sairastavuus on pienentynyt koko maassa 16 prosenttia, kymmenessä terveimmässä kunnassa 36 prosenttia, mutta kymmenessä sairaimmassa kunnassa vain viisi prosenttia, Koskinen kertoo.

Indeksi kokoaa tiedot seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Nämä ovat syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat sekä dementia.

Tapaturmia on maakunnista eniten Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Aivoverisuonitaudit jakaantuvat melko tasaisesti koko maassa.