Rikosoikeuden professori: Aarnion rikosvyyhti on Suomen rikoshistoriassa omassa luokassaan

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mielestä on hurja asia, että Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio on kytketty vakavaan huumerikollisuuteen.

Jari Aarnio joutuu takaisin vankilaan. Helsingin hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion vuodelta 2016 pääosin ennallaan. Hovioikeuden mukaan Jari Aarnio oli Pasilan mies.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mukaan näyttö Aarniota vastaan näyttää vahvistuneen.

– Keskeiset kohdat, että Aarnio on Pasilan mies ja että hän on käyttänyt puhelinliittymiä, on vahvistunut. On saatu lisää näyttöä. Kulunvalvontatiedot ovat vahvistaneet sellaista liikumista, joka sopii puhelimien liikumiseen ja käyttöön, sanoi Nuotio Radio Suomen Päivä -ohjelmassa.

Hovioikeuden mukaan nämä rikokset ovat olleet erittäin vakavia ja vahingollisia ja osoittaneet poliisin päällikkövirassa toimivalta henkilöltä poikkeuksellista häikäilemättömyyttä.

Nuotiosta on hurja asia, että Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö on kytketty hyvin vakavaan huumerikollisuuteen.

– Kyllä tämä Suomen rikoshistoriassa omassa luokassaan.

Nuotio muistuttaa, että tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaikka se on jo täytäntöönpanokelpoinen.

- Kyllä tässä mennään takaisin vankilaan. Oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen ja siihen voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Mielestäni on epätodennäköisitä, että korkein oikeus tätä enää käsittelisi.

Professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta arvioi, että jos asia päätyisi vielä korkeimpaan oikeuteen, kyseessä olisi jokin pieni siivu, koska kokonaisuus on niin valtava.

Lue:

Jari Aarnio määrättiin heti vankilaan törkeistä huumerikoksista, Aarniolla nyt yhteensä 13 vuoden tuomio – Hyödynsi poliisin korkeaa asemaa