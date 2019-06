Syyttäjä Aarnion kovasta huumetuomiosta: "Syyttäjä tekee työnsä niin hyvin kuin osaa, ei tätä nyt sen enempää nyt juhlisteta"

Kihlakunnansyyttäjä Antti Sundberg on tyytyväinen hovioikeuden antamaan ratkaisuun.

– Hovioikeuden ratkaisu oli odotettu, Sundberg kommentoi Ylelle Aarnion huumetuomiota.

Sundberg sanoo, että vuosikausia kestänyt prosessi on ollut erittäin poikkeuksellinen.

– Kyllä tämä on ollut erikoislaatuinen ja harvinaislaatuinen prosessi. Hyvää on ollut se, että asia on perinpohjin käsitelty.

"Opetus on se, kuinka tärkeää on valvonta"

Sundberg katsoo, että hovioikeuden antamalla ratkaisulla on myös laajempi merkitys yhteiskunnassa.

– Opetus on se, kuinka tärkeää valvonta on kaikessa virkatoiminnassa. Ja mitä siitä pahimmillaan voi seurata, kun valvonta pettää.

Syyttäjä katsoo, että huumejutussa on ollut kyse myös poliisikorruptiosta.

– Siitähän tässä on ollut kysymys.

Syyttäjä sanoo olevansa helpottunut, mutta ei silti aio ryhtyä suuresti juhlimaan hovioikeuden antamaa kovaa tuomiota.

– Syyttäjä tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy. Ja lopputulos on se, mikä se on. Ei tätä sen enempää nyt juhlisteta. Tämä on työtä.

"Helpotus, kun asia on tullut tässä vaiheessa päätökseensä"

Aarnion rikosprosessi alkoi jo vuonna 2013.

– Kyllä tämä on ollut pitkä prosessi. Ja laajuudessaan se koettelee varmasti koko järjestelmää, ja sitten inhimillisen suorituskyvyn rajojakin kaikilla asianosallisilla. Siinä mielessä tämä on eräänlainen helpotus, kun asia on tullut tässä vaiheessa päätökseensä.

Hovioikeus alensi muutaman Aarnion rikoskumppanin huumetuomioita.

Syyttäjä sanoo harkitsevansa kaikessa rauhassa, onko hovioikeuden antamasta tuomiosta tarpeen hakea korkeimmasta oikeudesta valituslupaa.

