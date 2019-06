Harvoin tarjolla: Kuumailmapallon kyydissä kesätaivaalla keskiyöllä – katso suorana kello 22.30 alkaen

11 kuumailmapalloa nousee Kainuun taivaalle perjantain ja lauantain välisenä yönä. Kuumailmapalloharrastajia on saapunut Yhdysvalloista, Englannista, Pohjois-Irlannista, Saksasta ja Slovakiasta.

Tapahtumajärjestäjä Vesa Lensu kertoo, että useimmat Suomen kesäyön taivaalle hinkuvat ovat tuoneet omat kuumailmapallonsa paikalle. Esimerkiksi slovakialaiset vieraat ovat ajaneet lähes yhtä kyytiä 2 300 kilometriä Bratislavasta.

– Yhdysvaltalaisille lainaamme pallon, koska kuljettaminen sieltä asti olisi haasteellista ja kallista. Homma toimii näin myös toisin päin, sillä he lainaavat kuumailmapallon meille, kun vierailemme siellä.

Kuumailmapalloharrastajat ovat lentäneet Kainuun yössä jo keskiviikkona ja torstaina. Pääkuvasta pääset katsomaan perjantaiyön lentoa suorana klo 22.30 jälkeen.

Kaunis luonto ja kirkas ilma kiehtovat

Jyväskylässä järjestettiin vuonna 2009 samantapainen tapahtuma. Lensu muistelee, kuinka brittiläinen kävijä kertoi itkeneensä koko lennon. Tunteenpurkaus oli johtunut täysin suomalaisen luonnon kauneudesta.

– Suomalainen ilma on todella kirkas. Harvalla ulkomaalaisella harrastajalla on kotimaassaan mahdollisuus lentää taivaalla, jossa näkyvyys on yli viisikymmentä kilometriä, Lensu sanoo.

Sotkamossa järjestettävä tapahtuma on erityinen myös siksi, että näillä leveysasteilla kuumailmapallolla saa poikkeuksellisesti lentää keskellä yötä.

Ilmailulain mukaan kuumailmapallolla ei lähtökohtaisesti saa lentää yöllä. Sotkamossa ei kuitenkaan tähän aikaan vuodesta tule EU:n yhteisten lentosäännösten (siirryt toiseen palveluun) määrittelemää yötä, eli auringon keskikohta ei laske kuutta astetta horisontin alapuolelle.

– Täällä aurinko ei tähän aikaan kesästä laske niin alas. Tämän määritelmän mukaan yötä ei siis ole lainkaan, eli lennämme päivällä. Ulkomaisille harrastajille tämä on ainutlaatuinen kokemus, Lensu myhäilee.

