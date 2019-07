1. Millä laitteilla voin katsoa Aarnea?

Elämyksellisimmän version kokemuksesta saat kehittyneillä virtuaalilaitteilla. Katsoitpa kokemusta sitten omalla kännykällä tai VR-laseilla, muista kääntyillä ja liikkua varovasti, jotta saat kokemuksesta kaiken irti. VR-kokemuksessa tapahtuu myös yläpuolellasi ja selkäsi takana!

Voit nähdä tapahtumat 360-videona ja YouTube-sovelluksessa myös kääntelemällä puhelintasi. Voit myös sujauttaa puhelimesi mobiililaitteille tarkoitettuihin VR-laseihin. Tällaisia VR-laseja on saatavilla useita malleja. Edullisimmat on tehty pahvista, ja niitä saa halvimmillaan noin kolmen euron hintaan. Muista laittaa äänet päälle ja kuulokkeet korviin! Jos käytössäsi on tällaiset virtuaalilasit, sujauta puhelimesi niihin ja valitse videoruudulta VR-lasien kuvake, niin saat näkyviin videon kolmiulotteisen VR-version.

Pystyt katsomaan teoksen myös videona omalta tietokoneeltasi. Tällöin voit liikuttaa 360-ympäristöä tietokoneen hiiren avulla. Tältä sivulta saat myös ladattua kokemuksen omalle laitteellesi.

2. Missä teoksen pääsee katsomaan oikeilla VR-laseilla?

Aarne on koettavissa SuomiAreenassa Porissa 15.7. alkaen. Tekijät vastaavat paikan päällä kysymyksiin ja kertovat teoksesta koko SuomiAreena-viikon ajan. Myös teoksen päähenkilö Aarne Pirkola on tavattavissa Porissa Promenadikeskuksessa maanantaina 15.7.

Julkaisemme sivulla yle.fi/aarne tiedot tapahtumista, joissa teosta pääsee katsomaan Oculuksen laseilla. Tiedot tapahtumista päivittyvät sitä mukaa, kun ne varmistuvat. Vähintään osa teoksen tekijöistä on aina paikalla vastaamassa kysymyksiin ja opastamassa laitteiden käytössä.

3. Onko teoksen esittäminen lapselle turvallista?

VR-kokemukset saattavat olla hyvin intensiivisiä ja todentuntuisia, etenkin VR-laseilla katsottuna. Tämä teos ei sisällä mitään lapsille vahingollista, pelottavaa tai muutoin haitallista sisältöä. Kannattaa kuitenkin tutustua teokseen itse ennen kuin annat sen lapselle katsottavaksi.

VR-kokemus saattaa vaikuttaa aikuisenkin ymmärrykseen tilasta ja suunnasta. Voit hyvin katsoa Aarnen tuolilla istuen. Tällöin pääset katselemaan ympärillesi, mutta et törmää vahingossa esineisiin.

Mikäli VR-ympäristö aiheuttaa pahaa oloa tai pyörryttää, kattaa lasit ottaa ainakin hetkeksi pois silmiltä.

Miksi Yle on tehnyt tällaisen VR-kokemuksen?

Teoksen päähenkilö Aarne Pirkola kokee maailman, aistii ja kommunikoi hyvin eri tavalla kuin valtaosa ihmisistä. Tapamme kokea ja ymmärtää maailmaa ja toisia ihmisiä kytkeytyy monin tavoin siihen, miten aistimme ja kommunikoimme. VR-teoksen tarkoitus onkin lisätä ymmärrystä eri tavalla aistivien ja kommunikoivien ihmisten välillä.

VR-kokemuksille on tyypillistä, että ne vievät katsojan paikkaan, jonne on hyvin vaikeaa tai mahdoton muutoin päästä. Aarne vie sinut toisen ihmisen mieleen ja kokemusmaailmaan. VR:n avulla on myös mahdollista tarjota kokemus näyttämisen tai kertomisen sijaan. Se antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea, oppia ja ymmärtää uusia asioita.

Teos kantaa Aarne Pirkolan nimeä, koska se on tehty hänen kokemustaan ja äidinkieltään kunnioittaen. Hänen kaltaisiaan ihmisiä on kuitenkin paljon. Toivomme, että Aarnen ymmärtäminen auttaa sinua ymmärtämään myös muunlaisia inhimillisiä kokemuksia ja katsantokantoja kuin kuurosokeiden tai viittomakielisten ihmisten maailmaa. Me kaikki aistimme ja koemme asiat yksilöllisesti ja tarvitsemme joskus tulkkia välillemme.

Onko Yle tehnyt muita VR-kokemuksia?

Aarnen lisäksi Yle on julkaissut useita muita VR-kokemuksia.

Paratiisissa koet ensimmäisen vetypommin Ivy Miken räjähdyksen Enevetakin atollilla.

Hullujen hautausmaa vie sinut ajassa taaksepäin. Hourujenhoitolaitoksessa koet 1900-luvun alun uusimmat psykokirurgiset hoitomuodot, lobotomiasta sähköshokkiin.

Aleppo-Helsinki näyttää, mitä Syyrian sota tekisi Suomen pääkaupungille.

Suurkaupungin kasvot vie unenomaiselle matkalle Helsinkiin klassisen musiikin siivittämänä.

Yle julkaisee kesän aikana myös VR-kokemuksen ilmastonmuutoksesta. Sea Level Rise Helsinki -VR:ssä voit kokea, miltä merenpinnan nousu näyttäisi Helsingissä, jos kaikki maapallon jäätiköt sulaisivat.

Osa yllä mainituista teoksista on katsottavissa Helsingin Kansalaistorilla Pointti-kaupunkifestareilla 1.-3.8.2019.