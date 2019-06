Tältä näyttää uudelleen samentunut Littoistenjärvi nyt – Pirkkalassa ja Raaseporissa kemikaalikäsittely tepsi osittain

Sinilevän paluu suosittuun uimajärveen on pettymys sen hoitokunnalle. Kemikaalikäsittelyistä on vaihtelevia tuloksia eri puolilta maata.

Toissakesänä kemikaaleilla kirkastettu Littoistenjärvi Varsinais-Suomessa kärsii jälleen leväongelmasta. Kuvasimme järven tilaa ilmasta torstaina iltapäivällä.

Leväkasvustot saivat voimaa juhannuksen helteistä, ja tiistaina otetuissa näytteissä havaittiin haitallista sinilevää.

– Järvessä on havaittu paikallisesti runsaasti sinilevää, minkä takia uimista ei suositella, kertoo Liedon ympäristöterveyspalvelujen toimialajohtaja Johanna Mäkinen.

Järven hoitokunnan puheenjohtaja Jukka Heikkilä ei pidä tilannetta yhtä pahana.

– Arviomme mukaan lisääntynyt kasvillisuus on nostanut pohjasta fosforia. Kuolevasta kasvillisuudesta on päässyt talven jälkeen veteen ravinteita, ja siksi levät nyt kukkivat. Tämä saattaa jäädä hyvinkin lyhytaikaiseksi.

Littoistenjärvi kimmelsi kesällä 2017 kirkasvetisenä. Kalle Mäkelä / Yle

Kaarinan ja Liedon rajalla sijaitseva Littoistenjärvi nousi valtakunnallisiin otsikoihin kesällä 2017.

Samea ja rehevä järvi kirkastui kuin taikaiskusta, kun siihen kylvettiin puolen tusinaa tankkiautollista polyalumiinikloridia. Se sitoo rehevöitymistä ruokkivaa fosforia itseensä.

Kuvat turkoosinkirkkaana kimmeltävissä vesissä polskivista snorklaajista toivat monelle mieleen Välimeren Varsinais-Suomen sijaan.

– Tässä totuttiin aika hyvään kahden vuoden ajan. Rannalla oli kiva käyskennellä, kun vedet ovat kirkkaita ja virkistyskäyttö lisääntyi huomattavasti puhdistuksen jälkeen, murehtii hoitokunnan puheenjohtaja Jukka Heikkilä.

Rehevöityneiden järvien kemiallisia puhdistuskäsittelyjä on tehty eri puolilla maata vuosien aikana. Niistä saadut kokemukset ovat vaihtelevia.

Källträsk säilynyt melko kirkasvetisenä

Källträskin järvi Raaseporin ja Inkoon rajalla, Länsi-Uudellamaalla puhdistettiin kemiallisesti 13 vuotta sitten.

Järven myöhempiä vaiheita on seurattu Uudenmaan Ely-keskuksessa vuosittain. Järvestä otetaan näyte maaliskuussa jääpeitteen alta, ja kesällä heinä-elokuussa otetaan kaksi näytettä.

Ylitarkastaja Jaana Marttilan mukaan järvi on nyt melko hyvässä kunnossa.

– Siellä on jonkin verran merkkejä rehevöitymisestä, mutta ei mitään vakavaa. Toisinaan on myös vähän levää, mutta me luonnehdimme, että se on tyydyttävässä tilassa.

Källträskin järvi kirkastettiin alumiinikloridilla 13 vuotta sitten. Arkistokuva. Yle

Kemikaalikäsittelyn onnistuminen riippuu järven lähtötilanteesta.

– Kemiallinen käsittely tehdään yleensä aika reheville järville, jotka ovat jo ehtineet mennä aika huonoon kuntoon. Källträsket ei ole ollut alun perin mikään hirvittävän rehevä, joten vaikutukset ovat siellä ennustettavissa ja myös pitkäaikaisempia, kertoo Jaana Marttila.

Suosittu, mutta samea uimajärvi Pirkkalassa kirkastui vain osin

Pirkkalassa sijaitsevaa Vähäjärveä on kahteen otteeseen kirkastettu samanlaisella kemikaalikäsittelyllä kuin Littoistenjärveä Varsinais-Suomessa.

Ympäristöpäällikkö Vesa Vannisen mukaan tavoitteeksi on asetettu, että fosforia olisi alle 30 mikrogrammaa litrassa. Tähän ei ole aivan päästy.

– Vähäjärvi on luontaisesti rehevä järvi. Kemikaalikäsittelyt ovat jonkin verran vähentäneet sisäistä kuormitusta, mutta ei edelleenkään ihan ole päästy sille tasolle, mitä on aikoinaan haluttu, kertoo Vanninen.

Näillä näkymin kemikaalikäsittelyä ei ole tarkoitus enää uusia, vaan nyt seurataan järven tilan kehittymistä. Vannisen mukaan on vaikea arvioida, miten pitkäaikainen vaikutus käsittelyllä on.

Tänä keväänä Vähäjärvessä kokeiltiin myös tehokalastusta, mutta saalis jäi tavoitteesta. Ensi keväänä mahdollisesti tehdään petokalaistutuksia. Talvella järvessä on käytössä ilmastus.

