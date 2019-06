Epäiltyjä lahjuksia, miljoonien pikavoittoja ja outoja sopimuksia – Lahden Aleksanterinkadun rakennushanke on Nuorisosäätiön ex-johtajien rikosvyyhdin keskiössä

Lahden Aleksanterinkatu 5:ssä on poikkeuksellisen kallis talo. Tontin hankintahinta ja rakennuksen urakkakustannukset olivat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Kohteen markkina-arvoksi on arvioitu 30 miljoonaa euroa.

Jos pitää valita yksi kohde, johon kiteytyy Nuorisosäätiön ex-johtajien laaja rikostukinta, se löytyy Lahdesta.

Lahden Aleksanterinkadulla sijaitsevan kerrostalon avulla on tehty miljoonien pikavoittoja, maksettu epäiltyjä lahjuksia ja ajettu varakas Nuorisosäätiö vakaviin talousvaikeuksiin.

Rakennushankkeen vaiheet ovat varsin värikkäitä: taloudellisesti järjettömiä sopimuksia, rahojen liikuttelua maasta toiseen, tekaistuksi epäiltyjä konsulttipalkkioita ja päätöstentekoa pienen sisäpiirin kesken.

Yle kertoo nyt, miten kaikki tapahtui ja ketkä kaikki hyötyivät Aleksanterinkadun jättihankkeesta.

Kuinka tontin hinta vedätetään taivaisiin

Rahanteko alkoi keväällä 2015.

Lahtelaisella rakennusliikkeellä Salpausselän Rakentajilla oli idea. Yhtiö oli ostanut maaliskuussa 2015 Aleksanterinkatu 5:stä tontin. Sille oli tarkoitus rakentaa uusi talo.

Salpausselän Rakentajien edustajilla oli valmis suunnitelma.

Tontti myytäisiin kansainväliselle kiinteistösijoittajalle NREP:lle.

NREP vuokraisi tontin eteenpäin Nuorisosäätiölle.

Nuorisosäätiö tilaisi rakennusurakan Salpausselän Rakentajilta.

Näin myös toimittiin. Salpausselän Rakentajat oli ostanut tontin noin kuudella miljoonalla eurolla. Vain muutama kuukausi myöhemmin tontin hinnaksi sovittiin 13 miljoonaa euroa. Tontin hinta yli kaksinkertaistui.

Salpausselän Rakentajat kääri tonttikaupassa seitsemän miljoonan euron voiton. Mutta miksi pohjoismaiden suurimpiin kuuluva kiinteistösijoitusyhtiö NREP oli valmis maksamaan näin kovan hinnan kohteesta?

Salpausselän Rakentajat teki Aleksanterinkadun tontin avulla 7 miljoonan euron pikavoiton.

Siitä saa kiittää Nuorisosäätiötä ja sen tekemää lihavaa sopimusta.

Kaupan ehtona oli, että Nuorisosäätiö tekee tontista sadan vuoden vuokrasopimuksen – ja sijoittajan kannalta erinomaisilla ehdoilla. Vuonna 2018 Nuorisosäätiö maksoi tontista vuokraa yli 800 000 euroa. Tontin vuokra on asiantuntijoiden arvion mukaan kaksinkertainen markkinahintaan nähden.

Koko sadan vuoden sopimuksen arvo on yli 87 miljoonaa euroa. Tämän takia kiinteistösijoittaja NREP:n kannatti maksaa tontista ylihintaa – se saisi sijoitukselleen kuitenkin kovan tuoton. Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ansiosta kohde olisi helppo myydä myös eteenpäin uusille sijoittajille.

Tontin hinnannousu hankkeessa, jossa kohteeseen löytyy hyvä ja pitkäaikainen vuokralainen, ei ole tavatonta. Näin suuri ja pikainen hinnannousu on kuitenkin harvinaista.

Kustannukset jäisivät lopulta Nuorisosäätiön ja sen asukkaiden maksettavaksi. Miksi Nuorisosäätiön johtajat suostuivat järjestelyyn, joka oli säätiön etujen vastainen?

Nuorisosäätiö hankki Lahden Aleksanterinkatu 5:n rakennusurakan rakennusliike Salpausselän Rakentajilta. Alkuperäinen urakkasumma oli lähes 36 miljoonaa euroa, mutta se nousi vielä tästäkin. Talon markkinarvon on arvioitu olevan toistakymmentä miljoonaa euroa pienempi.

Pieni piiri pyörittää bisneksiä

Salpausselän Rakentajien pääomistaja oli aina vuoteen 2018 Mika Wilenius. Hän omisti rakennusyhtiöstä 51 prosenttia. Muita osakkaita olivat esimerkiksi rakennusliikkeen toimitusjohtaja Tapani Pöyry, joka oli myös neuvottelemassa ja allekirjoittamassa Aleksanterinkadun kauppoja.

Wilenius on Lahden rakentajapiireissä tuttu henkilö. Hän on myös kiekkomiehiä. Salpausselän Rakentajat on sponsoroinut Lahden Pelicansia. Lisäksi Wilenius on salaisesti rahoittanut (siirryt toiseen palveluun) Pelicansin pääomistajan Pasi Nurmisen liiketoimia.

Nuorisosäätiön johdosta Wilenius ja muut Salpausselän Rakentajien johtajat löysivät kaksikon, joka oli valmis tekemään bisnestä.

Aki Haaro toimi aikaisemmin keskustan hallintopäällikkönä. Hän jätti tehtävänsä (siirryt toiseen palveluun), kun salattuun vaalirahoitukseen liittyvät paljastukset ravistelivat Suomen politiikkaa 2000-luvun alussa.

Skandaali kosketti myös Nuorisosäätiötä ja Aki Haaroa henkilökohtaisesti. Nuorisosäätiö oli jakanut poliitikoille vaalirahaa, vaikka se oli vastoin säätiön sääntöjä. Haaro oli tuohon aikaan Nuorisosäätiön hallituksen jäsen ja hänet tuomittiin myöhemmin luottamusaseman väärinkäytöstä sakkoihin.

Haarosta tuli Nuorisosäätiön toimitusjohtaja-asiamies vuonna 2010.

2010-luvulla yleishyödyllisestä Nuorisosäätiöstä alettiin tehdä kovan rahan grynderiä.

Tutkaparikseen säätiön hallituksen puheenjohtajaksi Haaro sai vuonna 2013 Perttu Nousiaisen. Entinen keskustanuorten puheenjohtaja oli toiminut Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtajana, mutta eduskunta jäi hänelle vaaleissa vain haaveeksi.

Aiemmin Nuorisosäätiö oli rakentanut taloja lähes yksinomaan julkisella tuella eli Aran myöntämien lainatakausten ja esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Haaro ja Nousiainen alkoivat kuitenkin tehdä yleishyödyllisestä säätiöstä kovan rahan grynderin.

Tämä kävi hyvin Salpausselän Rakentajille, josta tulikin Nuorisosäätiön suosikkirakentaja. Elokuussa 2014 Nuorisosäätiö teki rakennusliikkeen kanssa puitesopimuksen peräti 17 kohteen rakentamisesta.

Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen kausi Nuorisosäätiön johdossa päättyi keväällä 2018, kun tieto heidän lahjusepäilyistään tuli julkisuuteen. Riikka Kurki / Yle

Miljoonavoittojen päälle jättiurakka – ja kauppoja “euron asunnoilla”

Lahden Aleksanterinkadusta tuli Salpausselän Rakentajille tuplajättipotti. Ensin yhtiö kääri miljoonavoitot tonttikaupassa. Heti perään Nuorisosäätiö solmi rakennusliikkeen kanssa urakkasopimuksen. Sen arvo oli peräti 37 miljoonaa euroa.

Aleksanterinkatu 5:een alettiin rakentaa 8-kerroksista arvotaloa, jossa on noin 250 asuntoa. Sen ylimpiin kerroksiin tulisi yli 200 neliön penthouse-asuntoja.

Penthouse-asunnot sopivat varsin huonosti Nuorisosäätiön käyttöön, koska se vuokraa kohtuuhintaisia asuntoja nuorille. Ongelma ratkaistiin sillä, että rakennusliike Salpausselän Rakentajat lupasi ostaa ne.

Tämä oli myös kiinteistösijoittajan eli NREP:n vaatimus. Yhtiö halusi, että talon liiketiloja ja kalleimpia asuntoja myytäisiin ulkopuolisille tahoille.

Nuorisosäätiö ja Salpausselän Rakentajat tekivät kauppakirjat talon parhaimmista asunnoista. Niissä yli 200 neliön asunnot myytiin rakennusliikkeelle yhden euron hinnalla. Lisäksi Salpausselän Rakentajat otti vastatakseen asuntoihin kohdistuvista taloyhtiölainoista.

MOT:n tietojen mukaan kaupat jäivät lopulta toteuttamatta – Salpausselän Rakentajista ei tullut koskaan luksusasuntojen omistajaa. Ne seisovat tälläkin hetkellä tyhjinä.

Nuorisosäätiön on tarkoitus vuokrata asuntoja alle 30-vuotiaille vähävaraisille nuorille. Nyt se oli kuitenkin rahoittamassa luksusasuntoja Lahden ydinkeskustaan – jotka jäivät myös käsiin.

Taloudellisesti Aleksanterinkadun yhtälö oli järjetön. Vuonna 2018 ulkopuolinen konsulttiyhtiö teki talosta ja tontista hinta-arvion. Sen mukaan kohteen – eli tontin ja sillä sijaitsevan kerrostalon – kokonaisarvo on yhteensä noin 30 miljoonaa euron arvoinen.

Nuorisosäätiö maksoi pelkästä rakennusurakasta lähes 37 miljoonaa euroa, eikä se edes omista tonttia. Yhteensä Aleksanterinkatun hankkeeseen kului 50 miljoonaa euroa.

Suurista summista oli kuitenkin hyötyä – niistä riitti jaettavaa.

Nuorisosäätiön johtajille maksetut epäilyt lahjusrahat kiersivät virolaisten pöytälaatikkoyhtiöiden kautta, joita hallinnoi suomalainen liikemies Arto Autio. Rauno Volmar

Miljoonapalkkiot virolaiselle pöytälaatikkoyhtiölle

Jo tammikuussa 2015 – ennen kuin Aleksanterinkadun urakka saatiin toden teolla käyntiin – Suomenlahden eteläpuolella laadittiin sopimusta.

Papereiden parissa oli Virossa jo vuosikymmenen asunut suomalainen liikemies Arto Autio. Sopimukseen kirjattiin pykälä: jos Lahden Aleksanterinkadulle saadaan ostaja, maksaa Salpausselän Rakentajat muhevan konsulttipalkkion virolaiselle pöytälaatikkoyhtiölle.

Summaksi sovittiin 715 000 euroa. Sopimukseen kirjattiin myös muita konsulttitöitä, kuten hyvien rakennuskohteiden etsintää Baltian maista.

Kun tontti myytiin Nuorisosäätiön avustuksella kiinteistösijoittajalle, Salpausselän Rakentajat maksoi konsulttipalkkion. MOT:n tietojen mukaan Arto Autio ei osallistunut tontin myyntiin todellisuudessa mitenkään.

NREP:n puolesta kauppaa sopinut yhtiön sijoitusorganisaation johtaja Petri Valkama kertoo MOT:lle sähköpostitse, ettei hän ole koskaan tavannut Arto Autiota.

Valkama sanoo myös, ettei NREP tietänyt konsulttipalkkioista.

”Emme ole tietoisia, että kyseisellä henkilöllä olisi ollut roolia kohteen kaupassa”, Valkama kirjoittaa sähköpostissaan.

Virolaiselle pöytälaatikkoyhtiölle siirrettiin rahaa lopulta yli 2,5 miljoonaa euroa.

Siellä rahat eivät kuitenkaan viihtyneet pitkään.

Salpausselän Rakentajien ex-omistaja Mika Wilenius järjesti itselleen panamalaisen Mossack Fonsecan kautta veroparatiisiyhtiön, joka omisti satojen tuhansien eurojen arvosta suomalaisia osakkeita. Yle kertoi yhtiöstä kesällä 2016. Yle Uutisgrafiikka

Korttitalo alkaa luhistua

Syksyllä 2017 Lahden Aleksanterinkadulla oli valmista. Salpausselän Rakentajat oli saanut kohteen rakennettua, ja asukkaat pääsivät muuttamaan sisään.

Tunnelma Nuorisosäätiössä ja Salpausselän Rakentajien johdossa oli kuitenkin muuttunut. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara oli alkanut Ylen uutisten jälkeen tutkia Nuorisosäätiötä. Lahdessa sijaitsevan Aran silmien alla oli hautumassa yksi Nuorisosäätiön historian isoimmista taloussotkuista.

Yle oli kertonut juttusarjassaan Nuorisosäätiön ja Salpausselän Rakentajien tiiviistä väleistä, Mika Wileniuksen salatusta veroparatiisiyhtiöstä ja monista Nuorisosäätiön toiminnassa havaituista epäselvyyksistä.

Yhdessä jutussa Yle kertoi, että Nuorisosäätiö oli junaillut Salpausselän Rakentajien emoyhtiön SSR-konsernin kanssa kiinteistökauppoja myös muualla. Seinäjoella SSR oli tehnyt tonttikaupassa 9,5 miljoonan euron voiton. Järjestely onnistui, koska Nuorisosäätiö oli tehnyt kohteeseen Lahden Aleksanterinkadun tapaan pitkän ja ylihintaisen maanvuokrasopimuksen.

Nuorisosäätiö oli myös laajentanut toimintaansa Viroon tekemällä Tallinnassa yli kymmenen miljoonan euron sijoituksen. Rahat päätyivät Arto Aution johtamalle ja puoliksi omistamalle yhtiölle.

Säätiön Viron-seikkailu päättyi katastrofaalisesti: toistakymmentä miljoonaa euroa Nuorisosäätiön rahoja katosi muihin taskuihin.

Syksyllä 2017 korttitalo oli sortumassa. Kaikessa hiljaisuudessa myös muut viranomaiset kuin Ara olivat kiinnostuneet Nuorisosäätiöstä ja rajusti kasvaneesta lahtelaisesta rakennusliikkeestä.

Pian saataisiin vastauksia sille, miksi Nuorisosäätiö ei välittänyt korkeista kustannuksista Aleksanterinkadun hankkeessa.

Nuorisosäätiö on joutunut hakeutumaan velkasaneeraukseen säätiön edellisten johtajien tekemien taloudellisesti haitallisten liiketoimien takia.

Lahjusepäilyt paljastuvat

Otsikko kertoo jo kaiken olennaisen (siirryt toiseen palveluun): “Nuorisosäätiön johtaja sai satoja tuhansia euroja veroparatiisiyhtiöiltä – poliisi selvittää, onko kyse lahjonnasta.”

Yleisradio ja Suomen Kuvalehti julkaisivat uutisen samaan aikaan maaliskuussa 2018. Perttu Nousiaisen ja Aki Haaron tai heidän yhtiöittensä tilille oli tullut useita satoja tuhansia euroja rahaa, joka on alun perin peräisin Salpausselän Rakentajilta.

Tutkinta oli lähtenyt toden teolla liikkeelle, kun Viron verottaja oli alkanut penkoa Arto Autio hallinnoimia pöytälaatikkoyhtiöitä. Niiden rahaliikenne oli varsin värikästä.

Poliisi epäilee Aki Haaroa ja Perttu Nousiaista lahjusten ottamisesta sekä useista talousrikoksista. Tutkinnan edetessä rikosepäilyjä on tullut aina vain lisää. Poliisi kuvaa tapausta Suomen oloissa poikkeuksellisen laajaksi talousrikosvyyhdiksi.

Yksi pääepäillyistä on Mika Wilenius. Myös virolaisia pöytälaatikkoyhtöitä pyörittänyttä Arto Autiota epäillään rikoksista.

Poliisi on Etelä-Suomen Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) kiinnostunut myös Pelicansin pääomistajan Pasi Nurmisen Virosta saamista rahoista. MOT:n tiedossa ei ole, että Nurmista epäiltäisiin rikoksista.

NREP:n Petri Valkama kertoo, että poliisi on kuulustellut häntä todistajan roolissa tapauksessa. MOT:n tietojen mukaan Valkamaa tai ketään muuta kiinteistösijoitusyhtiön edustajaa ei epäillä rikoksista.

Poikkeuksellisen laaja talousrikostutkinta Helsingin poliisi ja Keskusrikospoliisi tutkivat Nuorisosäätiön ex-johtajien Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen rikosepäilyjä.

Lahjusepäilyistä alkanut tutkinta on laajentunut Suomen oloissa poikkeuksellisen suureksi talousrikosvyyhdin selvittelyksi.

Poliisi epäilee yli kymmentä ihmistä rikoksista. Syyteharkintaan tutkinnan ensimmäiset osat ovat menossa lähikuukausina.

Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Lahjuksista epäiltyjä rahoja on kierrätetty virolaisten ja veroparatiiseihin rekisteröityjen pöytälaatikkoyhtiöiden kautta. Poliisi uskoo, että rahat ovat peräisin tekaistuista konsulttipalkkioista – kuten se 715 000 euroa, joka maksettiin Aleksanterinkadun tonttikaupan yhteydessä.

Yhteensä Salpausselän Rakentajat maksoivat konsulttipalkkioita virolaisille pöytälaatikkoyhtiöille ainakin yli neljä miljoonaa euroa.

Konkurssi koittaa Aleksanterinkadulla

Aki Haaro ja Perttu Nousiainen saivat potkut Nuorisosäätiön johdosta keväällä 2018. Säätiön uudet johtajat ovat selvittäneet edellisen johtajakaksikon sotkuja.

Nuorisosäätiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Laine arvioi, että Haaron ja Nousiaisen tekemät surkeat sopimukset ja taloudelliset epäselvyydet ovat johtaneet jopa sadan miljoonan euron tappioihin.

Aiemmin vauras Nuorisosäätiö on hakeutunut velkasaneeraukseen välttääkseen konkurssin. Se on myös joutunut myymään omaisuuttaan.

Heinäkuussa 2018 Nuorisosäätiön kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa Aleksanterinkadun talon Lahdessa, ajautui konkurssiin (siirryt toiseen palveluun). Kiinteistösijoittaja NREP ja Nuorisosäätiö riitelevät hankkeen tappioista ja maksamattomista laskuista välimiesoikeudessa. Sen asiakirjat eivät ole julkisia.

NREP:n Petri Valkama kertoo MOT:lle, että hänen mielestään Aleksanterinkadun hanke oli taloudellisesti kestävällä tasolla.

”Nuorisosäätiö on ammattimainen, yli 50 vuotta asunnonvuokrausalalla toiminut toimija ja sen ennen hanketta NREP:lle toimittamien selvitysten mukaan hanke olisi ollut Nuorisosäätiölle toteutettavissa ja kannattava”, Valkama kirjoittaa sähköpostissaan.

Nuorisosäätiön ex-johdon aiheuttamat taloudelliset vahingot voivat olla jopa sata miljoonaa euroa.

Käynnissä olevassa poliisitutkinnassa Aleksanterinkadun kaupat ja siihen liittyvät konsulttipalkkiot ovat keskeisessä roolissa. Myös Nuorisosäätiön uusi johto on pyytänyt poliisia tutkimaan tapauksen.

Helsingin poliisi uskoo, että ensimmäiset osat laajasta rikostutkinnasta menevät syyteharkintaan syksyn 2019 aikana.

Salpausselän Rakentajien emoyhtiö SSR-konserni myytiin vuonna 2018 Lapissa matkailuyrittäjänä toimivalle Pertti Yliniemelle. Yhtiö toimii nykyisin nimellä Pallas Rakennus Oy. Rakennusliikkeen uusi omistaja ei liity mitenkään rikosepäilyihin.

Yle ei tavoittanut Perttu Nousiaista, Aki Haaroa, Mika Wileniusta, Arto Autiota tai Tapani Pöyryä kommentteja varten. He kaikki ovat aiemmin kiistäneet rikosepäilyt.