Ilmastoahdistuksen ei tarvitse estää matkustamista – "Maata pitkin matkustamisessa matka itsessään on jo päämäärä"

Onhan se hullua, että ympäristölle haitallisin tapa on edullisin matkustaa, sanoo Maata pitkin -matkamessuja järjestävä Inari Virkkala.

Lentämisen välttämisestä on tullut suoranainen trendi. WWF:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)junaan verrattuna lentokoneen päästöt ovat vähintään viisitoistakertaiset.

Mistä kyse?

Huoli ilmastosta on saanut monen matkaajan pohtimaan, miten voisi pienentää matkustamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Yhä useampi etsiikin lentomatkan tilalle sopivaa junareittiä. Yksi heistä on Maata pitkin -matkamessujen järjestäjä Inari Virkkala.

– Maata pitkin matkustamisessa tarkoitus on löytää uusia paikkoja ja saada uusia kokemuksia matkailutavoilla, jotka ovat kestävyyden rajoissa.

Muutos matkustustavoissa näkyy muun muassa interrail-korttien myynnin kasvuna. Vuoden alussa korttien myynti on VR:n mukaan kasvanut 20 prosenttia. Moni valitsee kuitenkin edelleen lentämisen, sillä se on nopeaa ja usein junamatkustamista edullisempaa.

– Onhan se hullua, miten paljon edullisempaa lentäminen on. Ympäristölle kaikista haitallisin tapa on edullisin, tuntuuhan se aika kestämättömältä, Virkkala sanoo.

Kuka ja mitä?

Inari Virkkala on yksi Maata pitkin -matkamessujen järjestäjistä. Messujen tarkoitus on välittää matkatarinoita ja antaa vinkkejä ilmastoystävällisemmistä tavoista matkustaa. Tämä tarkoittaa erityisesti tiedon jakamista juna-, bussi- ja pyörämatkailusta.

Ensimmäiset Maata pitkin -matkamessut (siirryt toiseen palveluun) järjestettiin tammikuussa ja toiset toukokuussa. Varjotapahtumana alkaneet messut suunnittelevat tällä hetkellä yhteistyötä Matkamessujen kanssa.

Päivätyönään Virkkala on arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija.

Yhä useampi etsiikin lentomatkan tilalle sopivaa junareittiä, niin myös Inari Virkkala. Laura Hyyti / Yle

Tätä et ehkä tiennyt

Vertaistukea vaihtoehdon löytämiselle on internetissä yllin kyllin. Esimerkiksi Facebookissa toimii Maata pitkin matkustavat ryhmä (siirryt toiseen palveluun). Ryhmässä jaetaan muun muassa reittisuosituksia, käytännön neuvoja junalippujen varaamiseen sekä vinkkejä parhaista ruoka- ja majoituspaikoista.

Myös ruotsalainen sivusto Tågsemester (siirryt toiseen palveluun) auttaa alkuun matkan suunnittelussa.

Mikä on tärkeää?

– Slogan "matkalla olet jo perillä" on koko asian ydin. Eli matka itsessään on jo se määränpää. Maata pitkin matkustamiseen menee enemmän aikaan, mutta matkustusaikakin kannattaa ottaa lomana. Esimerkiksi junalla matkustaessa on enemmän mahdollisuuksia nähdä paikkoja ja maisemia.

– Mikään matkustaminen ei ole täysin nollapäästöistä.

Inari Virkkalaa haastatellaan 8 minuuttia -ohjelmassa. Katso haastattelu klikkaamalla pääkuvaa.

